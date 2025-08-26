Balón de Oro 2025: candidatos y cuándo se entrega

La cuenta regresiva para el Balón de Oro 2024-2025 superó la barrera de los 30 días y las expectativas para conocer quiénes fueron los jugadores, entrenadores y clubes más destacados en la temporada pasada en el fútbol internacional van en aumento.

La gala de la distinción que entrega la revista France Football en soledad desde 2016 cuando se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tendrá lugar el próximo 22 de septiembre en el Theatre du Chatelet de París, Francia. Para esta edición se tuvo en cuenta lo hecho por los deportistas de julio de 2024 a junio de 2025. El jurado lo conforman 100 periodistas del centenar de países que están mejor ubicados en el ranking de la FIFA.

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro en la historia

En el premio más relevante, al del mejor futbolista, hay 30 candidatos y los favoritos son Ousmane Dembélé y Vitinha de PSG junto a Lamine Yamal de Barcelona. También figuran los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. Ninguno de los que pelean por el galardón lo obtuvo anteriormente, por lo que habrá un ganador de estreno.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez es el otro representante nacional y figura en la lista del premio Lev Yashin al mejor arquero, premio que recibió consecutivamente en 2023 y 2024. Compiten con, entre otros, Gianluigi Donnarumma, el gran favorito porque fue clave en la gran temporada de PSG; Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid) y Yann Sommer (Inter).

Lamine Yamal, Vitinha y Ousmane Dembélé, los máximos favoritos al Balón de Oro 2025

En la categoría de mejor entrenador, es decir el galardón Johan Cruyff, no figura Lionel Scaloni, quien fue relegado a raíz de que la selección argentina no tuvo competencia el último año más allá de las eliminatorias sudamericanas. En esa distinción el favorito es Luis Enrique, DT de PSG.

De las otras ocho ternas que tiene el Balón de Oro, en el premio Kopa al futbolista Sub 21 de mejor rendimiento el gran favorito es Yamal. En ese listado también figura el brasileño Estevão, único sudamericano quien brilló la temporada pasada en Palmeiras y lo compró Chelsea.

En la rama femenina, las máximas favoritas son tres españolas que, paradójicamente, recientemente perdieron la final de la Eurocopa a manos de Inglaterra. Una es Aitana Bonmatí, futbolista de Barcelona ganadora de las últimas dos ediciones que, en la consideración, está por detrás de su compañera Alexia Putellas -poseedora de la distinción en 2021 y 2022- y Mariona Caldentey de Arsenal de Inglaterra.

La futbolista española Aitana Bonmati y su compatriota Rodri ganaron el Balón de Oro por lo hecho en la temporada 2023-2024 Michel Euler - AP

Todos los nominados al Balón de Oro 2025

Mejor jugador

Kylian Mbappé (Real Madrid, España).

Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).

Lautaro Martínez (Inter, Italia).

Joao Neves (PSG, Francia).

Nuno Mendes (PSG, Francia).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).

Ousmane Dembélé (PSG, Francia).

Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).

Pedri (Barcelona, España).

Scott McTominay (Nápoli, Italia).

Robert Lewandowski (Barcelona, España).

Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).

Achraf Hakimi (PSG, Francia).

Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).

Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).

Denzel Dumfries (Inter, Italia).

Désiré Doué (PSG, Francia).

Jude Bellingham (Real Madrid, España).

Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).

Lamine Yamal (Barcelona, España).

Vitinha (PSG, Francia).

Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).

Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).

Vinicius Jr. (Real Madrid, España).

Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).

Fabián Ruiz (PSG, Francia).

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).

Raphina (Barcelona, España).

Lautaro Martínez es uno de los dos argentinos ternados al Balón de Oro 2025 PIERO CRUCIATTI - AFP

Lev Yashin (mejor arquero)

Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra).

Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra).

Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita).

Lucas Chevalier (Lille, Francia).

Thibaut Courtois (Real Madrid, España).

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Francia).

Jan Oblak (Atlético de Madrid, España).

David Raya (Arsenal, Inglaterra).

Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra).

Yann Sommer (Inter, Italia).

Premio Kopa (mejor jugador Sub 21)

Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia).

Pau Cubarsi (Barcelona, España).

Désiré Doué (PSG, Francia).

Estevao (Palmeiras, Brasil).

Dean Huijsen (Real Madrid, España).

Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Inglaterra).

Rodrigo Mora (Porto, Portugal).

Joao Neves (PSG, Francia).

Lamine Yamal (Barcelona, España).

Kenan Yildiz (Juventus, Italia).

Premio Johan Cruyff (mejor entrenador masculino)

Antonio Conte (Nápoli, Italia).

Luis Enrique (París Saint Germain, Francia).

Hansi Flick (Barcelona, España).

Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra).

Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).

Luis Enrique es el máximo favorito entre los entrenadores de la rama masculina Michel Euler - AP

Club del año masculino

Barcelona (España).

Botafogo (Brasil).

Chelsea (Inglaterra).

Liverpool (Inglaterra).

París Saint Germain (Francia).

Mejor jugadora

Alexia Putellas (Barcelona, España).

Sandy Baltimore (Chelsea, Inglaterra).

Barbara Banda (Orlando Pride, Estados Unidos).

Aitana Bonmatí (Barcelona, España).

Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra).

Klara Bühl (Bayern Múnich, Alemania).

Mariona Caldentey (Arsenal, Inglaterra).

Sofía Cantore (Juventus, Italia).

Steph Catley (Arsenal, Inglaterra).

Temwa Chawinga (CK Current, Estados Unidos).

Melchie Dumornay (Lyon, Francia).

Emily Fox (Arsenal, Inglaterra).

Cristiana Girelli (Juventus, Italia).

Esther González (Gotham FC, Estados Unidos).

Caroline Grahan Hansen (Barcelona, España).

Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).

Pernille Harder (Bayern Múnich, Alemania).

Patri Guijarro (Barcelona, España).

Amanda Gutierres (Palmeiras, Brasil).

Lindsey Heaps (Lyon, Francia).

Chloe Kelly (Arsenal, Inglaterra).

Frida Leonhardsen-Maanum (Arsenal, Inglaterra).

Marta (Orlando Pride, Estados Unidos).

Clara Mateo (París FC, Francia).

Ewa Pajor (Barcelona, España).

Claudia Pina (Barcelona, España).

Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea, Inglaterra).

Caroline Weir (Real Madrid, España).

Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra).

Mejor arquera

Anna-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos).

Catalina Coll (Barcelona, España).

Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).

Chiamaka Nnadozie (Brighton, Inglaterra).

Daphne van Domselaar (Arsenal, Inglaterra).

Mejor jugadora Sub 21

Michelle Agyemang (Arsenal, Inglaterra).

Linda Caicedo (Real Madrid, España).

Wieke Kaptein (Chelsea).

Vicky López (Barcelona).

Claudia Martínez Ovando (Olimpia, Paraguay).

Linda Caicedo brilla en la selección de Colombia y con la camiseta de Real Madrid Conmebol

Premio Johan Cruyff (mejor entrenador femenino)

Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra).

Arthur Elias (selección de Brasil).

Justine Madugu (selección de Nigeria).

Renée Slegers (Arsenal, Inglaterra).

Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).

Club del año femenino