Contra quién juega Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina participó este viernes del sorteo del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 que se llevó a cabo en el Kennedy Center de Washington y el azar la ubicó como cabeza de serie del Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania.

El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni será el martes 16 de junio frente a su adversario africano, rival que decantó del bombo número 3. Luego enfrentará, el lunes 22, al oponente del segundo copón que fue el austríaco y, por último, el sábado 27, a los asiáticos, que estaban en el cuarto listado.

Fixture de la selección argentina en el grupo J del Mundial 2026

Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio.

Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio.

Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio.

La FIFA oficializará este sábados los horarios y sedes para todos los seleccionados.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

De acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial es que se decidirá su rival en la primera ronda de eliminación directa. Si gana el Grupo J, enfrentará al segundo de la zona H mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina enfrentaría a un líder del B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero y, también, de los otros elencos que sean terceros de zona.

La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es la tercera máxima ganadora de la historia de la Copa del Mundo. Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado de este deporte y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.

Estados Unidos-México-Canadá 2026 será el último Mundial de Lionel Messi y de buena parte de la generación que celebró en Qatar 2022.