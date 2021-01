Spanish La Liga | Fase de grupos Sin Comienzo P Huesca P Barcelona

Barcelona sabe que no puede dejar más puntos en el camino. El empate 1-1 ante Eibar en el último partido de 2020 obliga al equipo catalán a buscar la victoria este domingo (a las 17 de la Argentina, televisado por ESPN) en el estadio de Huesca, uno de los ascendidos que marcha en el último puesto de la tabla de posiciones con apenas 12 unidades. Cualquier resultado que no sea una victoria tendrá gusto a fracaso para los dirigidos por el holandés Ronald Koeman.

La convocatoria para la expedición a Huesca tiene dos regresos y dos bajas. Se reincorporan Lionel Messi, ausente en el último encuentro por una molestia en su tobillo y Jordi Alba. Mientras que Philippe Coutinho (estará de baja tres meses por una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda) y Samuel Umtiti (problemas estomacales) son baja. Así, y con el aliciente de poder volver a contar con La Pulga al 100%, Barcelona tratará de conseguir una victoria a domicilio que le permita volver a soñar con pelear una liga hasta ahora dominada por los equipos madrileños: Real y Atlético.

"Si estás a 10 o 11 puntos de diferencia, es difícil, pero seguiremos luchando. Soy un ganador y pelearemos, pero no diré cosas que no son. No soy de este tipo de gente", se sinceró Koeman en la conferencia de prensa previa al partido con Huesca. Su equipo está sexto, diez puntos por debajo de la línea de Atlético de Madrid, líder del torneo. Si la competencia terminara hoy, los catalanes se quedarían incluso sin Europa League, algo impensado hace unos años.

Apenas regresado a España desde Rosario, Lionel Messi fue al Camp Nou para asistir al encuentro entre Barcelona y Eibar, que terminó 1-1 y fue el último de 2020.

En esta línea, Koeman agregó: "Hay que esperar, pero en nuestro caso no podemos perder más puntos. Si los rivales hacen una temporada regular, será muy complicado. Dije que no estamos en situación de tener muchas posibilidades. Siempre depende de los demás. Y está claro que no se puede perder ni un partido más si queremos luchar por el campeonato. Cada punto perdido es una posibilidad perdida".

El entrenador catalán se entregó a los números. Las estadísticas dicen que Barcelona es uno de los equipos que más jugadas de gol crea en toda La Liga. Sin embargo, le falta contundencia. No concreta todo lo que genera. Y por eso pierde puntos. "He visto que el equipo tiene ganas de cambiar el chip. Los goles son el porcentaje de efectividad. Somos de los equipos que creamos más ocasiones con seis claras por partido", detalló el entrenador neerlandés. Sabe perfectamente que su equipo no puede perder puntos ni tiempo.

Probables formaciones

Huesca: Álvaro; Pedro López, Pulido, Insua, Siovas, Galán; Mosquera, Mikel Rico, Seoane; Okazaki y Rafa Mir.

Álvaro; Pedro López, Pulido, Insua, Siovas, Galán; Mosquera, Mikel Rico, Seoane; Okazaki y Rafa Mir. Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Dembélé, Griezmann, Pedri y Messi.

Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Dembélé, Griezmann, Pedri y Messi. Horario: 17.00 de Argentina.

17.00 de Argentina. TV: ESPN

