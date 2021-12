Hugo Moyano vs. Fabián Doman: por qué Independiente no celebra hoy su elección y qué puede pasar

Hoy, domingo 19, era el día previsto para que se celebraran las elecciones en Independiente, pero finalmente no ocurrirá. Hubo que esperar hasta las 16.30 del sábado para que el club comunicara oficialmente la postergación, después de que el juez Pablo Krawiec desestimara por segunda vez el pedido de la comisión directiva de levantar la medida cautelar que determinó la suspensión el miércoles pasado. El recurso de amparo, cabe recordar, había sido solicitado por Fabián Doman, candidato de Unidad Independiente, cuya lista fue impugnada por la Junta Electoral por presuntos defectos formales de la Agrupación Independiente Tradicional (AIT), patrocinadora de la candidatura.

A esa hora, el gimnasio Bottaro, en la sede de la Avenida Mitre, ya estaba armado para recibir a los votantes, y las dos listas autorizadas a participar, lideradas por Hugo Moyano y Claudio Rudecindo, aseguraban que tenían a sus fiscales dispuestos para controlar el acto.

Hugo Moyano, Fabián Doman y Claudio Rudecindo, los candidatos a presidente de Independiente... cuando haya elección.

Llegar a la postergación definitiva no fue sencillo. La resolución dada a conocer el viernes por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires abrió paso a un sinfín de especulaciones. Dicho escrito dejaba constancia de que el organismo “no tiene facultades para hacer cesar el acto jurídico cuestionado, ni puede declarar la nulidad del mismo, cuestión que queda reservada estrictamente a los jueces”. Es decir, que lo suyo era solo un informe que no resolvía si Unidad Independiente puede participar o no en las elecciones, pero la lectura de los fundamentos habilitó la confusión.

Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de la entidad Roja, se apresuró a asegurar que “Personas Jurídicas avala lo que dijo la Junta Electoral con respecto a las irregularidades de la AIT de Doman”, al mismo tiempo que la propia entidad pedía la nulidad de la cautelar. En tanto que desde Unidad Independiente sostenían que de lo que explicaba Personas Jurídicas podía deducirse que la AIT “cumple todos los requisitos” que se le habían exigido.

Por la tarde, el juez Krawiec, a cargo del juzgado 3 de Avellaneda, dijo por primera vez que no a la solicitud de levantar la postergación de los comicios. Pero sorpresivamente, cerca de las 22 horas aceptó la presentación de nuevas pruebas. El oficialismo, apoyado en el escrito de Personas Jurídicas, insistió entonces con la cancelación de la medida cautelar y comenzó a preparar todo para llevar adelante las elecciones. La gente de Doman contraatacó con una nueva apelación y subió la apuesta: pidió la recusación del juez por “denegación de justicia y temor de parcialidad”.

Por lo deportivo o por lo institucional, el clima caliente en Independiente es casi una constante.

El punto final a las dudas lo puso el juez cuando pasado el mediodía desestimó una vez más el levantamiento de la cautelar y, con ello, ratificó la postergación. El siguiente paso debería ser la reunión de las partes –el club y la AIT– ordenada para el próximo martes por la mañana.

¿Qué puede esperarse de ese encuentro? Resulta difícil anticiparlo. El comunicado de la institución responsabiliza directamente al juez Krawiec de lo que finalmente sucedió: “La Justicia actuó contra los derechos de todos los asociados”, dice, refrendando lo dicho por Maldonado el viernes, cuando calificó de “barbaridad” el dictado de la medida cautelar e instó a Doman a “pedir disculpas” a la Junta Electoral. Del otro lado, desde el principio sostienen que con el moyanismo no hay diálogo posible.

Hasta un día antes...

En la tarde del sábado, un rumor recorría los alrededores de la sede del Rey de Copas: una nueva convocatoria a las urnas para el próximo domingo. Los tiempos judiciales parecen indicar lo contrario. Lo que determine el juez tras la reunión del martes con toda probabilidad será apelado por la parte que resulte perjudicada, lo cual prolongaría durante varios meses el estado de indefinición.

Todo hace suponer que Independiente tendrá que seguir esperando para lograr algo de orden y estabilidad para empezar a reencauzar su agitado presente, aunque después de las idas y vueltas de las últimas semanas dar un pronóstico es casi como aventurar un ganador antes de una tanda de penales.