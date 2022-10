Fabián Doman, tras ser elegido presidente de Independiente: “Esto no es una victoria de Pro, no tengo nada que ver con ellos”

Pese a que fue elegido presidente de Independiente anoche en una lista con fuerte presencia de dirigentes de Pro, el periodista Fabián Doman se despegó esta mañana de Juntos por el Cambio y dijo que no tiene “nada que ver” con ese espacio opositor. “Esto no es una victoria de Pro”, aseveró también el conductor, quien se impuso en los comicios con una propuesta que busca cambiar el rumbo que le imprimió la administración del líder Camionero Hugo Moyano al club de Avellaneda.

En la nómina Doman fue escoltado por el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Además, el diputado nacional Cristian Ritondo será ahora representante de los socios en Independiente. Ambos estuvieron hiperactivos en la campaña en la que el periodista -que se quedó con 72% de los votos- buscó destronar al moyanismo, representado en los comicios por Javier Mazza, quien salió último ayer.

“Pro no puso con nosotros un centavo, no puso un militante. No nos dio nada y tampoco le pedimos nada a Pro. No le debo nada a nadie más que al que me votó”, afirmó Doman en Radio 10. “Esto no es una victoria de Pro, es una victoria de los hinchas que fueron de manera masiva a votar a una lista de socios y socias de independiente. Punto y nada más. Si alguien quiere subir esto a una lectura política-partidaria, chicos, búsquense elecciones para ganar ustedes, no me metan a mí”, insistió el exconductor de Intratables después de que la plana mayor de esa fuerza celebrara su ingreso a la cúpula de la entidad deportiva.

Consultado por esas expresiones de referentes como la presidenta de Pro, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la diputada nacional, María Eugenia Vidal, entre otros dirigentes, Doman buscó deslindarse de vínculos. “Está bien, suerte para ellos. Yo no tengo nada que ver con ellos. Soy apartidario, hice mi carrera de periodista saltando la grieta”, respondió.

Doman, durante los festejos de ayer Twitter @cristianritondo

Manifestó incluso que dirigirá un club “donde no está la política” y acotó al respecto: “Yo soy consciente de que hubo un voto ayer de: ‘No queremos la política acá'”. Hasta llegó a decir que los políticos de Pro “laburan menos de lo que dicen”, pero hizo una salvedad para Ritondo y Grindetti. “Cristian y Néstor no. Lo que Cristian laburó...”, acotó Doman, que tildó de “peronista” a Ritondo. “Que no me escuche Cristian, como es mi amigo, Cristian es peronista. Es un hincha de River que juega en Boca. Se va a enojar, pero como es mi amigo lo puedo decir”, comentó.

Intentó explicar también que Ritondo y Grindetti forman parte de Unidad Independiente solo como hinchas del club e ironizó: “Si fueran comunistas estarían igual acá”.

Además, planteó que una de sus primeras políticas será restituir los carnets de socios a los desaparecidos durante la última dictadura militar, algo que ya hicieron otros clubes de Primera como River y Boca. “Con esto se va a ofender mucha gente de Pro, perdón, disculpen. ¿Te creés que si yo fuera el presidente puesto por Pro uno de mis primeros tres o cuatro actos de gobierno sería ese? No digo que no esté en la agenda de Pro, no está en las prioridades”, expresó.

El nuevo titular de Independiente hasta se tomó su tiempo para cuestionar al expresidente Mauricio Macri, quien todavía no lo felicitó en sus redes sociales. Fue cuando se manifestó contra la privatización de los clubes de fútbol, una idea con la que el antes mandatario comulga. “El que lo propone nunca lo hizo. Preguntale a Mauricio Macri que lo haga, llamalo. ¿Por qué no lo hizo en Boca cuando pudo? Vienen y proponen una idea que cuando tuvieron que hacerla no la hicieron, es hermoso”, se quejó, tras decir que esto sería ilegal y que no tiene ninguna voluntad de reformar el estatuto del club en ese sentido.

Los socios de Independiente asistieron masivamente a votar Fanton Osvaldo _ TELAM

Ilusionado con el récord de 16.000 hinchas que se acercaron a la sede para votar ayer, Doman analizó su victoria y consideró que ganó porque los socios llegaron “seducidos por el cambio”, pero también “enojados con Moyano”, el dirigente sindical aliado del gobierno nacional que buscó impedir la candidatura del periodista a través de instancias judiciales que demoraron desde diciembre los comicios. “Las puertas están abiertas para todos. Acá tenés que validarte cada 24 horas, no existen más los cheques en blanco”, indicó en cuanto a su futuro en la entidad.

Los barras

Luego de asegurar que ningún barra o intermediario se comunicó con él, especuló con que no lo hacen porque “no tiene un sope (sic)”, y se hizo un tiempo para reírse. “Cuando uno pasa por muchos divorcios no te queda un mango”, bromeó y después buscó marcar que “hay barras en todos los clubes” y que Independiente “no va a ser la excepción”.

“No quiero ningún problema que afecte a ningún socio o hincha que vaya a la cancha. Quiero recuperar algunas tribunas con algún sentido de pertenencia de familia y lo vamos a lograr. ¿Es un problema? Sí. ¿Hoy es lo primero? No. Lo primero es que tengo el club inhibido, que no puedo inscribir un solo jugador porque le debo 500 lucas a la familia de Gastón Silva”, planteó en relación con la medida tomada por la FIFA debido a que Independiente incumplió la deuda con el defensor uruguayo.

El DT

En el plano deportivo manifestó que desea charlar con el DT del club, Julio César Falcioni, antes de pronunciarse sobre el nuevo armado que pretenden imprimirle al plantel. Destacó de él sus gestos y que es “un caballero”, aunque advirtió: “El tema es que hay un fútbol que queremos que el equipo juegue y hay que sentarse con él a hablar”.

Asimismo, Doman refirió que quieren establecer un estilo de juego para el club y dijo que en la lista de posibles técnicos que le gustaría que lleguen a la institución están Gabriel Milito, Gabriel Heinze, Ricardo “El Tigre” Gareca, Ariel Holan y Matías Almeyda. “Hablé con Ariel hace un mes, creo que va a volver en algún momento a Independiente. No sé si hoy. Matías... Son técnicos que están en la idea de lo que nosotros queremos”, anticipó.

Adelantó también que pretende que las exfiguras del club tengan un lugar “digno y de utilidad” dentro de la entidad y no que aparezcan como “jarrones chinos” ni como “el abuelo que no sé donde poner en la mesa”.