Independiente: Fabián Doman asumió como nuevo presidente y Hugo Moyano cerró su ciclo en el Rojo

El conductor televisivo Fabián Doman asumió este jueves el cargo de presidente del club Independiente, para el que fue elegido el último domingo por una abrumadora mayoría de votos, y posteriormente ocupará la vicepresidencia de AFA, que ostentaba Hugo Moyano, titular saliente del club.

El candidato de la lista Unidad Independiente, que se impuso por el 72 por ciento de los sufragios, tomó el mando en una ceremonia que se realizó el jueves en la sede del club de Avellaneda, con la presencia de Moyano, que dejó el cargo después de ocho años de gestión, para cumplir con el traspaso de mando.

Ceremonia de traspaso en la Sede Social



Le damos la bienvenida a la nueva Comisión Directiva y le deseamos lo mejor para el futuro del Club Atlético Independiente#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/tWj100I1Eq — C. A. Independiente (@Independiente) October 6, 2022

Doman asumirá también la vicepresidencia de la AFA como representante de Independiente, tras la reforma estatutaria de la entidad madre del fútbol argentino, que establece que “a excepción del Presidente, el resto de los integrantes del Comité Ejecutivo ostentarán su cargo mientras sean integrantes de la Comisión Directiva del club o liga por el cual fueron elegidos”.

Entre las primeras decisiones que deberá tomar Doman, estará la continuidad o no del entrenador Julio César Falcioni, aunque en declaraciones recientes expresó que no era uno de sus preferidos. “Nos sentaremos a charlar con Falcioni para ver si está de acuerdo con nuestra filosofía. Julio no es de nuestro gusto futbolístico, pero es una muy buena persona, es un caballero. Tenemos que charlar con él, escucharlo... Suponemos que existe un contrato, pero no sabemos si le pagan, si cobra, si no... Hay que ver también si Falcioni se quiere quedar”, comentó al respecto. Falcioni comenzó en julio pasado su tercer ciclo en Independiente en reemplazo de Eduardo Domínguez, quien justamento lo había sucedido tras su salida en diciembre de 2021.

🗳️ RESULTADOS DEFINITIVOS



1️⃣ Unidad Independiente 72% (11.492 votos)

2️⃣ Gente de Independiente 15% (2.330 votos)

3️⃣ Agrupación Independiente 13% (2.066 votos)



Fabián Doman es el nuevo presidente de #Independiente.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/mYHKvX1fat — C. A. Independiente (@Independiente) October 3, 2022

El conductor radial y televisivo, de 58 años, viene de imponerse con su lista “Unidad Independiente” con el 72 por ciento de los votos (11.492 sufragios) sobre la fracción opositora de Claudio Rudecindo (15%) y la oficialista de Javier Mazza (13%) en las elecciones presidenciales realizadas el domingo pasado en la sede del club de Avellaneda, comicios que se postergaron durante varios meses entre impugnaciones, objeciones y diversas presentaciones judiciales.

Fabián Doman junto a Néstor Grindetti y Cristian Ritondo, tras la victoria del domingo pasado Twitter @unidadCAI

Doman cuenta en su lista con la presencia de Néstor Grindetti y Cristian Ritondo, dos referentes de la coalición opositora Juntos por el Cambio, aunque el conductor descartó las vinculaciones políticas y en este sentido expresó: “No ganó la política ni ganó el PRO, ganó una lista que se presentó a una elección y que tiene dos grandes personas que son dos fanáticos de Independiente (Grindetti y Ritondo). Están en la lista por ser del club, no tenemos nada que pedirle al PRO ni al peronismo. Acá ganó un espacio interno de Independiente, luego de pelearla mucho. No ganó ni se presentó un partido político”, en una nota concedida a D Sports Radio, el día después de su triunfo en las urnas.

Julio César Falcioni, en su actual ciclo como DT del Rojo; difícilmente continúe en la próxima temporada Prensa Independiente

También adelantó que avanzará en la constitución de una Secretaría Técnica compuesta por dos emblemas del club como Enzo Trossero y Claudio Marangoni, más el exarquero Pablo Cavallero, quien se desempeñó como manager en Vélez Sarsfield. “Trossero nos dijo que sí, Cavallero también y con Marangoni estamos hablando. La idea es que estén los tres. Si por mí fuera, ya estarían trabajando en el club”, expresó el flamante mandatario.

Doman, además, prometió transparencia como un rasgo de su gestión. ”Hay mucho por hacer en el club. Vamos a hacer auditorías internas cada 24 horas en cada área para mostrar desde dónde arrancamos. Lo que nos parezca que tenga una escala judicial, lo tendrá”, concluyó.

