Hugo Sánchez sigue atacando a Gerardo Martino y hasta se postuló para dirigir a México en Qatar

No deja pasar oportunidad para dinamitar el terreno. Sus ataques son directos y su palabra no pasa inadvertida. Se trata de uno de los máximos referentes de la historia del fútbol mexicano. Más allá de que algunos puedan entender que está en modo “personaje” a la hora de las críticas, sus palabras son demasiado duras contra Gerardo Martino, el seleccionador de México. Hugo Sánchez, en su función como panelista y comentarista sigue considerando que no es bueno tener a un argentino al frente del seleccionado de su país y ahora hasta se postuló para ser él quien esté al frente del equipo en la Copa del Mundo de Qatar.

Hace menos de un mes, el Tata habló de la ola de críticas sobre su ciclo. Incluso, llegó a decir: “Me siento el enemigo público número 1″, tras la victoria sobre Paraguay en la que fue abucheado por el público. Es más, los fanáticos parecen haber perdido la paciencia, aunque el director técnico argentino siente que es por el mal clima que se genera desde los medios de comunicación con la palabra de exfutbolistas como Sánchez.

Hugo Sánchez no quiere a Tata Martino al frente del seleccionado de México David S. Bustamante/Soccrates - Getty Images Europe

La dura derrota frente a Colombia por 3 a 2, luego de ir ganando 2 a 0, en uno de los duelos amistosos de la fecha FIFA, despertó la ira de los hinchas mexicanos, que llenaron el Levi’s Stadium de la ciudad californiana de Santa Clara y al finalizar el partido agredieron al entrenador argentino cuando se retiraba hacia el vestuario arrojándole líquido y vasos desde la tribuna. “Yo les puedo contar el análisis que tengo, lo que le tengo que decir a la gente o quien sea. Cuando un equipo no gana, la perspectiva de afuera es distinta, pero mi obligación es decir que reconociendo que perdimos un partido que ganábamos 2-0, no creo que en algún momento Colombia nos hayan borrado”, declaró luego Martino.

Ante este escenario es que apareció en escena Hugo Sánchez, que infirió que no debe seguir Martino al frente del equipo para el Mundial de Qatar: “Si me llaman y me dicen que lo sacan, yo tomo a la selección mexicana a 45 días del Mundial, pero no es cuestión mía” , disparó en ESPN. El exjugador se ha pronunciado en varias ocasiones en contra del Tata Martino debido a los malos resultados que ha obtenido al frente del equipo y la negativa de llamar a Chicharito Hernández.

Sánchez desde hace un tiempo se dedica a atacar a Martino. Hasta se molestó por la forma en la que habló el técnico con la prensa y aseveró: “Repito las mismas palabras que dijo el Tata: yo lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la selección nacional. Eso lo lamento profundamente”.

Y finalizó: “No me gusta un entrenador que no sea mexicano esté en la selección. Me encantaría que Víctor Manuel Vicetich sea el seleccionador de México para Qatar. Y si no, Miguel Herrera. Y si no, sería yo”.

Sánchez, que como futbolista llegó a lo más alto vistiendo la camiseta de Real Madrid, con el que ganó cinco ligas de España consecutivas y marcó más de 160 goles, ya dirigió a la selección mexicana entre 2006 y 2008, aunque sin demasiado éxito. Su mejor performance con el combinado azteca fue el tercer puesto conseguido en la Copa América 2007, en Venezuela, en la que cayó en semifinales ante la Argentina y obtuvo el bronce tras vencer a Uruguay. Como entrenador de clubes, solo cosechó algunos títulos locales al frente de los Pumas de la UNAM, en 2004. También fue técnico en Necaxa, Almería (España) y Pachuca, su última experiencia, hace ya una década. A partir de entonces, se dedicó a ser columnista de televisión.

LA NACION