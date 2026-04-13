Huracán, un triunfo vital ante Rosario Central y un gol que le llegó al corazón de todos los jugadores

“Te lo merecés hermano, por todo lo que trabajás cada día”, le dijo el ecuatoriano Jordy Caicedo, mientras le daba un abrazo en el centro del campo. La alegría de Huracán por el 3-1 a Rosario Central, vital para ubicarse en los puestos de clasificación a los play-offs, se repartía en partes iguales por el triunfo y porque el autor del tercer gol había sido Hugo Nervo, que cumple su segunda etapa en el Globo, donde se ganó el aprecio y el afecto del plantel, pese a que no es titular.

De 35 años, Nervo ingresó a los 43 minutos del segundo tiempo y dos más tarde se encontró con una pelota suelta en la media luna y sacó un derechazo alto inalcanzable para “Fatu” Broun. El zaguero central festejó agitando la mano derecha, haciendo el gesto de “esto es demasiado”. Todos sus compañeros fueron a felicitarlo.

Juan Bisanz entró y marcó el segundo gol de Huracán FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto - FOTOBAIRES

Nervo es la clase de jugador que no necesita ser titular para transformarse en un referente por trayectoria y porque antepone los intereses colectivos a los personales. Si bien por su condición de defensor no es frecuente que llegue al gol -en su anterior etapa en Huracán convirtió dos en 135 partidos-, el que anotó este domingo tuvo un sabor más especial porque por primera vez lo hizo en el Tomás A. Ducó.

“Tenía la cuenta pendiente de hacer un gol en el Ducó. Siempre había marcado de visitante. Estoy muy feliz. Nos queda un cierre importante de torneo, queremos poner arriba a Huracán. ¿El afecto de los compañeros? Es mi segunda familia, los chicos me bancan mucho en el día a día", expresó Nervo, que surgió en Arsenal y tuvo un paso de siete años por el fútbol mexicano, entre Santos Laguna y Atlas.

Lo más destacado de Huracán 3 - Rosario Central 1

El partido no había empezado bien para Huracán. A los dos minutos, Rosario Central se puso en ventaja con una definición cruzada de Enzo Copetti sobre la salida de Hernán Galíndez, observado desde un palco por Sebastián Beccacece, que como entrenador de Ecuador también está evaluando a Caicedo. Jorge Almirón preservó a la mayoría de los titulares para el partido del próximo miércoles, frente a Libertad, por la Copa Libertadores. Entre los convocados no estuvo Ángel Di María y a medida que el partido se complicaba fueron ingresando Campaz, Véliz, Ibarra y Ávila.

Huracán empató sobre el final de la primera etapa, con un penal de Caicedo, sancionado por Echenique a instancias del VAR por un foul. En el segundo tiempo, el Globo estuvo cerca del segundo tanto con un remate de media distancia de Waller que dio en el travesaño.

Nervo empieza a festejar su golazo FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto - FOTOBAIRES

El equipo de Diego Martínez tenía más llegada y encontró la eficacia en el banco, con los ingresos de Juan Bisanz y Nervo. A los 40 minutos, el exdelantero de Banfield aprovechó un mal pase atrás de Pol Fernández y comenzó una corrida en la que dejó atrás a Quintana y eludió a Broun para el 2-1. Para Bisanz también fue un gol con dedicatorias: “Vino toda mi familia, está mi papá, que en los últimos días anduvo entrando y saliendo del médico. También mi hermano mellizo Fede, que juega en Atlanta y en la semana tuvo una lesión que afortunadamente no fue tan grave como se pensaba”.

Fue un triunfo muy celebrado por Huracán, por lo futbolístico y lo humano.