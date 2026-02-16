Igor Tudor, nuevo DT de Cuti Romero, fue presentado en Tottenham: “Debemos competir con convicción”

Cuti Romero tiene nuevo entrenador. Este lunes fue presentado y dirigió su primer entrenamiento Igor Tudor en Tottenham, club con el que firmó un contrato como interino hasta final de la temporada. El entrenador croata fue nombrado tres días después del despido de Thomas Frank, con el equipo a los tumbos y en puestos con riesgo de descenso en la Premier League. Tottenham está 16° en la tabla con 29 puntos, producto de 7 victorias, 8 empates y 11 derrotas. Por debajo suyo están apenas Nottingham Forest, West Ham, Burnley y Wolverhampton. Y en el campeonato inglés descienden los tres últimos.

Todo esto se da en un contexto además en el que el liderazgo de Cuti Romero (es el capitán del equipo) está cuestionado por los dirigentes de la institución. Incluso el defensor argentino fue suspendido por cuatro fechas por ver la tarjeta roja directa en el partido con Manchester United, tras una entrada fuerte sobre el brasileño Casemiro. Incluso no se descarta que haya un cambio de aire para Romero, que hace tiempo estuvo en la mira de Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Pero, por lo pronto, la cabeza de Cuti está puesta en la continuidad de juego para llegar lo mejor posible al Mundial.

“Nos complace confirmar el nombramiento de Igor Tudor como entrenador principal masculino hasta el final de la temporada. Igor se une a nosotros con un objetivo claro: mejorar el rendimiento, obtener resultados y ascender en la clasificación de la Premier League. Su mandato es claro: aportar organización, intensidad y competitividad al equipo en una fase decisiva de la temporada”, explicó Tottenham en su página oficial.

Igor Tudor at Hotspur Way 🤍 pic.twitter.com/6oszSBwnm4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 16, 2026

Su llegada sería, en principio, hasta junio. La intención de la institución sería evaluar opciones de mayor proyección para que asuman luego del Mundial que se desarrollará en junio en Estados Unidos, Canadá y México. Y en esa dirección aparecen los nombres de Roberto De Zerbi y Mauricio Pochettino, este último hoy dirigiendo a la selección de los Estados Unidos y quien ya tuvo un gran paso por Tottenham, al que llevó a la final de la Champions League en 2019.

Hablando sobre su llegada, Igor Tudor afirmó: “Es un honor unirme a este club en un momento importante. Entiendo la responsabilidad que me han confiado y mi objetivo es claro: lograr una mayor consistencia en nuestro rendimiento y competir con convicción en cada partido”, y agregó: “Hay mucha calidad en este equipo y mi trabajo es organizarlo, darle energía y mejorar nuestros resultados rápidamente”.

Sobre el nombramiento, el director deportivo Johan Lange dijo: “Igor aporta claridad, intensidad y experiencia para afrontar momentos difíciles y producir impacto. Pretendemos estabilizar el rendimiento, maximizar la calidad del equipo y competir con fuerza en la Premier League y la Champions League”.

Cristian Romero, defensor de Tottenham, en el partido ante Manchester United, en el cual fue expulsado ap - AP�

Igor, ganador del título de la Serie A con la Juventus como jugador y ex internacional croata, ha mejorado regularmente tras sus nombramientos a mitad de temporada. Después de pasar por una variedad de clubes, incluidos Galatasaray, Udinese, Hajduk Split y Hellas Verona, Igor llevó al Marsella a un tercer puesto en la Ligue 1 en 2022/23, asegurando la clasificación a la Champions League.

En marzo de 2024, asumió en Lazio, logrando un buen final en su campaña de la Serie A para asegurar la clasificación a la Europa League, y más recientemente en la Juventus, guiándolos a la Champions tras haber llegado en marzo de 2025.

Mauricio Pochettino da indicacions durante un partido de Premier League de Tottenham Hotspur, en 2023 Jonathan Brady - PA Images

Hace un par de días la dirigencia de Tottenham había tomado la decisión de echar a Frank. Así lo anunciaba el club: “Se ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador jefe masculino y Thomas Frank se marchará hoy. Thomas fue designado en junio de 2025 y queríamos construir el futuro juntos. Sin embargo, los resultados y el rendimiento han llevado a la Junta a concluir que es necesario un cambio en este punto de la temporada. Durante su trayectoria en el club, Thomas se ha comportado con un compromiso inquebrantable, dándolo todo para impulsar el Club. Le agradecemos su contribución y le deseamos mucho éxito en el futuro”.