Independiente cayó 2-0 con Atlético Tucumán y dejó pasar la chance de ir relajado a Rosario a disputar el primer puesto

Es cierto que la reprogramación del encuentro entre Atlético e Independiente, tras la lluvia intensa que forzó la suspensión doce días atrás, resultaba incómoda para los hombres de Julio Vaccari al jugar el domingo en el último turno, viajar a Tucumán y en la previa de un fin de semana que terminará decretando desde qué puesto clasifican los ocho mejores de cada zona. Aunque también era la oportunidad de aprovechar la disputa aislada, con el panorama claro, para acomodarse de cara a una última fecha, en su caso, muy caliente. Terminó siendo una pesadilla: perdió 2-0 por los goles de Mateo Bajamich y Leandro Díaz, la segunda derrota en el Torneo Apertura, y -de repente- puede terminar hasta tercero.

El calendario del “Rojo” marca la casualidad de que el sábado deberá jugar en Rosario contra Central, el único competidor que tiene por el liderazgo definitivo de la Zona B. Incluso, esa batalla tan atractiva, tendrá el trasfondo de buscar ser el mejor equipo de los 30, lo que les permitirá -al que lo consiga- asegurarse la localía hasta la semifinal incluida (la final es en estadio neutral). Privilegio que, desde la otra zona, también tiene posibilidades de conseguir Boca.

El festejo de los jugadores del Decano; Atlético Tucumán le encontró los puntos débiles al Rojo en el postergado de la fecha 14 X

Ahora bien, para encarar esa aventura hostil mediante la tranquilidad y una enorme confianza, era vital una producción de tres puntos en el Monumental José Fierro, dentro de un contexto que parecía jugarle a favor más allá de portar en la espalda la presión mencionada: el conjunto de Lucas Pusineri inició el encuentro desde el penúltimo puesto, con algunos cánticos de las tribunas contra los directivos y con la necesidad de imponerse en el resultado para encontrar aire. Es decir, se enfrentaban la enorme ilusión por ser campeón y la urgencia de escaparle a los puestos cercanos al descenso.

Incluso, el “Decano” debió salir a jugar sólo 50 horas después de su excursión del lunes en Mendoza, donde perdió con Godoy Cruz. Estaba clara la prioridad para los de Avellaneda, pero el DT visitante optó -o necesitó, igual que del lado tucumano- por hacer descansar a ciertos titulares que son clave en la estructura: el zaguero Sebastián Valdéz, el lateral izquierdo Álvaro Angulo y el volante central Iván Marcone.

Lo mejor del triunfo de Atlético Tucumán

Pocos protagonistas, pero que si se suman a las malas noticias de los desgarros del chileno Pablo Galdames y el paraguayo (y goleador) Gabriel Ávalos, además de la suspensión por expulsión de Luciano Cabral, el peso es otro. Seis nombres que vaya si se han sentido: al “Rojo” le costó horrores fluir y meterse en el encuentro.

Parecía, justamente, que en Tucumán se jugaban la clasificación. Mordieron, incomodaron, se ordenaron, jugaron a ganar la segunda pelota y aprovechar malos acomodamientos de Independiente. Y la visita sufrió esas formas. Así como en muchas ocasiones encanta con su estilo, empieza a acostumbrarse a tener jornadas casi completas de confusión. Este miércoles se vio algo de eso: en medio de las presencias como las de Felipe Loyola y Federico Mancuello, el más claro en el primer tiempo para cambiar el ritmo y arremeter interesantemente fue Kévin Lomónaco. De hecho, firmó la chance más peligrosa de su equipo en la primera mitad, a los 14 minutos: cruzó hasta tres cuartos de campo tucumano y sacó un bombazo que besó el travesaño.

Entre Lomónaco y Rey casi se mandan un blooper ❌



Viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/H4UsMwUOOx — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 1, 2025

Atlético tuvo más fueras de juego de un dormido Díaz que situaciones netas de gol, pero se jugó como quería y por eso encontró el gol a los 23. Matías Giménez perdió en el medio del campo y “armó” un ataque de esos que, evidentemente, se estudiaron del lado de enfrente: el pase veloz y al espacio de Guillermo Acosta derivó en el desborde y centro bajo de Ramiro Ruiz Rodríguez para la solitaria definición al primer palo de Bajamich.

Lógicamente disconforme, Vaccari empezó a dejar de lado la idea inicial: para el segundo período ingresó Valdéz, y a los 11, cuando vio que el equipo seguía apagado, decidió los ingresos de Marcone y Lautaro Millán. Intentos de encontrar claridad y más química. Pero siguió a contramano, llenándose de imprecisiones en las salidas y coqueteando con el segundo gol rival.

Al punto de que hasta el propio Lomónaco entró ligeramente en la sintonía de sus compañeros y en un momento se atolondró insólitamente, queriendo escapar de la presión de Bajamich dirigiéndose hacia su propio arco: casi empuja a su arquero Rodrigo Rey, en un choque que pudo terminar con la pelota en la red.

La prioridad de los centros predominó por sobre el juego, con la cabeza de Loyola causando un leve peligro. Todo para el local, que a medida que avanzó el reloj, más grande fue el bloque defensivo que esperó los embates de Independiente. De hecho, lo más claro fue un frentazo del “Loco” Díaz al travesaño, anticipo de lo que terminaría ocurriendo sobre el epílogo.

Vaya paradoja: los dos centrales titulares durmieron ante el pelotazo largo del arquero Juan González, el pique de la pelota, la peinada de Lisandro Cabrera y el ingreso cómodo del ex atacante de Lanús. Un 2-0 que no pudo evitar ni siquiera el anterior ingreso del colombiano Angulo, otro jugador clave que no pudo imponer su intensa velocidad en los empujes del “Rey de Copas”.

Calendario ajustado y lógico cansancio, argumentos válidos que pueden explicar cómo Independiente va perdiendo marchas. Ahora, el desenlace de esta primera parte del Torneo Apertura pasa por ganar en Rosario (le alcanzará con el 1-0 para superarlo), pero la caída en Tucumán también puede costarle el segundo lugar: River acecha a sólo un punto y, de perder en Arroyito, puede caer al tercer lugar y así complicar más las posibles localías en el Libertadores de América en el avance de las instancias. Podrá ser el mejor, pero también puede pagar cara esta segunda derrota en 15 fechas.