Independiente - Colón, por la Liga Profesional: un penal insólito por mano de Paolo Goltz y otra falta infantil de Barcia le agregaron dramatismo al 2-2

Independiente y Colón empataron 2-2 en el Estadio Libertadores de América, en un partido de la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina. Baltasar Barcia, autor de la falta final sobre Wanchope Abila (un agarrón de la camiseta a la altura del hombro) se fue llorando y en medio de un coro de silbidos locales. Porque el Rojo sigue sin ganar como local y el contexto de este sábado parecía dado para conseguirlo. Incluso el arquero Rodrigo Rey había desviado el primer remate de Abila cuando se jugaban ocho minutos de descuento de la segunda etapa.

“Hay cosas que no se entienden, dimos vuelta un partido bravo y en la última jugada te cobran un penal y... Hoy todo nos cuesta el doble, pero bueno, hay que seguir. No queda otra. Hubo cosas buenas pero seguimos sin poder ganar”, dijo el arquero Rey tras el partido en declaraciones a ESPN. Este resultado le agrega inestabilidad al presente del entrenador Leandro Stillitano, que en la semana había tenido un par de cruces de opiniones con el presidente Fabián Doman, que había dicho que no le gustaba ver que su equipo no podía ganar hacía seis partidos. Ahora son 7 partidos sin ganar. El único triunfo en el certamen fue ante Talleres, en Córdoba, por 1-0, con el gol en contra de Ángelo Martino.

El 2-2 de Wanchope Abila, sobre el final

Colón había empezado ganando por el gol de Santiago Pierotti. Pero Independiente había conseguido dar vuelta el marcador vía dos penales. El primero lo ejecutó Cauteruccio, cruzado y abajo. El segundo Matías Giménez, con un remate con cara interna y al palo izquierdo del arquero Chicco.

Pero lo insólito fue cómo Independiente se puso arriba en el marcador. El arquero Chicco sacó desde el fondo con un pase a su defensor Paolo Goltz y éste tomó la pelota con las manos, con la intención de correr y sacar él de nuevo desde la línea del área chica. Iban 28 minutos del segundo tiempo. El árbitro Nicolás Lamolina al principio dudó aunque empezó a recibir los reclamos de los futbolistas locales, pero tras varios minutos fue llamado por el juez asistente Ariel Scime y cobró penal. Eso generó el enojo de Néstor Gorosito, DT del Sabalero, que protestó tanto que se fue expulsado.

El 2-1 de Independiente

“Fue una situación insólita la del penal de Colón, que termino sancionando por la mano de Goltz. Llamando a la reflexión estamos viviendo un fútbol con mucho nervio, muchas protestas”, dijo el árbitro Lamolina tras el partido.

Independiente jugó mal y hasta pudo perder el partido luego del 2-2. El arquero Rey fue una de las figuras, pero las dudas que rodean al equipo son demasiadas como para sostener la ilusión de una recuperación en el corto plazo.

Martín Cauteruccio festeja su gol de penal, el 1-1 parcial para Independiente ante Colón FOTOBAIRES/Jorge Baravalle

El primer penal que le cobraron a Independiente dejó dudas. El árbitro amonestó también Carlos Alberto Arrúa tras la infracción sobre Gómez. Cauteruccio lo transformó en gol. En el 1-0 de Colón, intervino el VAR para chequear la posición de Pierotti, pero finalmente los monitores detectaron que estaba habilitado.

En el torneo, Independiente venía de empatar ante Barracas Central por 1-1 (partido que jugó más de un tiempo con un futbolista menos por la expulsión de Barreto) mientras que Colón había empatado ante Newell’s por 1-1.

Lo mejor del partido y un final de locos

Independiente suma 8 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Colón tiene 5 unidades, ya que con Gorosito registra tres empates consecutivos el Sabalero. El Rojo no levanta. No lo puede creer. No puede ganar ni cuando parece que todo está en su favor.

LA NACION