Independiente y otros tiempos: Lucas Pusineri y Pablo Moyano, vicepresidente; el entrenador se fue del club molesto con los dirigentes

Independiente está tan deshilachado que prescindió de los modos y las formas para deshacerse de una estructura futbolística que estaba al mando de dos hombres emblemáticos en el club. Nada importó. Primero le tocó a Jorge Burruchaga, ídolo como jugador en la década del 80, que el lunes pasado renunció como manager, cansado de sentirse una figura decorativa frente a las decisiones inconsultas del apellido de hierro: Moyano.

Luego, tras un sinfín de marchas y contramarchas, siguió Lucas Pusineri, figura en la conquista del último título local de los Rojos, el Apertura 2002, al que ayer le comunicaron que no le renovarán el contrato, pese a la confirmación de palabra que Hugo y Pablo Moyano -hasta públicamente- le habían dado días atrás. Así, Independiente ingresó otra vez en una zona de espesa niebla, atrapado por un alicaído presente deportivo y, lo peor, en una delicada situación financiera.

El último partido de Pusineri como DT de Independiente

El proyecto deportivo, como dicen llamarlo, contempla ahora la contratación de un manager para luego elegir un entrenador. Cuentan por Avellaneda que ya hubo una charla con Nicolás Burdisso, que se desempeñó en ese cargo en Boca durante la presidencia de Daniel Angelici, y que, probablemente, habrá otro encuentro con el ex defensor. La iniciativa iría en contra de los últimos intentos, todos asociados con hombres de la casa. El inconveniente fue siempre el mismo: dilaciones, demoras y amagues. Así pasaron por las carpetas los nombres de Diego Forlán -finalmente él rechazo el cargo-; Daniel Montenegro, con el que se mantuvieron eternos encuentros, Bruno Marioni y Nicolás Frutos. Por estas horas no se descartan nuevas charlas con ellos y también con otro histórico: el colombiano Faryd Mondragón.

Por lo pronto, el equipo en la despedida de la Copa Diego Maradona, el sábado, ante River, será dirigido interinamente por Fernando Berón, el bombero de estos tiempos.

Independiente hoy no tiene rumbo. Está a la deriva. Lamentablemente, es autodestructivo. Jorge Burruchaga, ex manager

¿Algún candidato para la dirección técnica? Hernán Crespo, al que también se lo vincula con Racing y con San Lorenzo, si es que Mariano Soso no continúa en el cargo. Aunque, esta vez, Independiente decidió empezar por el principio y enfocarse, primero, en la búsqueda de un manager. Claro que nadie descarta que, si se demora el nombramiento, los Moyano se encarguen otra vez de la elección del DT.

La correcta relación con Pusineri duró poco más de un año, pandemia mediante. Pese a la escasa experiencia, excepto por un par de buenas temporadas en el fútbol colombiano, los Moyano habían recurrido a él para pacificar al equipo y a la gente, tras la zigzagueante etapa de Sebastián Beccacece, y para depurar un plantel costoso con la proyección de jóvenes que, a futuro, asegurasen alguna renta para un club que acaba de aprobar un balance con un pasivo de 2.807.225.559 pesos, con un incremento del 70 por ciento respecto del período 2019/20. Da la impresión de que queda muy poco margen de error en todo contexto.

Por el club, según supo LA NACION, no son pocos los que cuestionan el método del presidente Hugo Moyano. La mayoría coincide en el poco tiempo que le dedica a la institución y también le cuestiona haber delegado demasiadas decisiones de peso en Pablo, su hijo y vicepresidente, y en uno de sus hombres de confianza, Héctor "Yoyo" Maldonado, secretario general y uno de los más apegados al fútbol y al plantel. Por lo bajo, otras voces sugieren que en los próximas semanas las diferencias podrían quedar más expuestas, incluso con algunas renuncias dentro de una comisión directiva débil en cuanto al poder de determinación. Vale recordar que este será un año electoral que podría reunir varias corrientes políticas y cada uno aprovechará el momento con un ojo en el futuro.

Jorge Burruchaga renunció como manager de Independiente el 4 de enero; hacía rato que ya no iba a los entrenamientos en Villa Dominico ni a los partidos Fuente: Archivo - Crédito: Independiente Oficial

Hombre calmo, las palabras de Burruchaga no bien se desvinculó retumbaron por cada rincón."Me pasaron por arriba. Independiente hoy no tiene rumbo. Está a la deriva. Lamentablemente, Independiente es autodestructivo. Los dirigentes no pueden estar todo el tiempo en el club y el fútbol te demanda estar siempre", sentenció el ex manager, en ESPN.

Pusineri no se manifestó por ahora. El entrenador quería seguir, pero no a cualquier costo. Por eso el lunes pasado les había puesto un plazo a los dirigentes para firmar el contrato, tal como le habían prometido. Ayer, tras una reunión con su representante, Gustavo Goñi, el club le comunicó la marcha atrás y le dijo que no seguiría como director técnico. "Lucas está dolido, pero ya no podía permitir tanto manoseo", confiaron a LA NACION allegados al ex mediocampista derecho.

"Le vamos a renovar el contrato. Hizo un gran trabajo promoviendo juveniles", había dicho Pablo Moyano, el 12 de diciembre último, sin el visto bueno del manager Burruchaga. Esas palabras en los medios significaron un quiebre definitivo para cada una de las partes.

El quiebre deportivo con Pusineri

La eliminación ante Lanús por la Copa Sudamericana empezó a sentenciar el futuro de Pusineri. Le siguieron las derrotas con Huracán (3-2), Boca (2-1) y Arsenal (4-3), intercalado el triunfo ante Argentinos (2-0), que de nada sirvió. La decisión estaba tomada: Pusineri no seguiría. Burruchaga, tampoco. Sólo que nadie se los decía.

El DT, que había asumido el 23 de diciembre de 2019, dejó un registro de 27 partidos, con 11 victorias, 7 empates, 9 derrotas, 33 goles a favor y 24 en contra; es decir, tuvo un 49 por ciento de efectividad.

En las últimas horas hubo un fuerte rechazo en las redes sociales a la forma en que se manejaron las salidas de Burruchaga y Pusineri, si bien este último había perdido mucho crédito por las derrotas y algunas decisiones erróneas en la formación del equipo.

"En algunos casos habría que darle al fútbol la esencia del sindicato", le decía Hugo Moyano a LA NACION en noviembre de 2014, no bien comenzada su gestión. Hoy, en Independiente, muchos ya se atreven a cuestionar esa afirmación.

