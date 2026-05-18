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Independiente del Valle - Libertad: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este martes desde las las 23.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Independiente del Valle vs. Libertad, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Independiente del Valle vs. Libertad, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Independiente del Valle y Libertad se enfrentan este martes desde las 23.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Banco Guayaquil, en uno de los partidos del grupo H de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Independiente del Valle viene de perder ante UCV por 2-0 mientras que Libertad llega de perder ante Rosario Central por 1-0.

Todo lo que hay que saber

  • Independiente del Valle vs. Libertad
  • Hora: 23.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Independiente del Valle y Libertad en la tabla de posiciones

El grupo H de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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