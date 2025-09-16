LA NACION

Independiente del Valle - Once Caldas: horario, TV y formaciones del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Independiente del Valle y Once Caldas se enfrentan este miércoles 16 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.

En la anterior jornada, Independiente del Valle viene de perder 2-1 como visitante ante Mushuc Runa, mientras que Once Caldas viene de ganar 3-1 con Huracán

