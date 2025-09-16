Independiente del Valle - Once Caldas: horario, TV y formaciones del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Independiente del Valle y Once Caldas se enfrentan este miércoles 16 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, Independiente del Valle viene de perder 2-1 como visitante ante Mushuc Runa, mientras que Once Caldas viene de ganar 3-1 con Huracán
