Independiente del Valle - Once Caldas: horario, TV y formaciones del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle y Once Caldas se enfrentan este miércoles 16 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.

En la anterior jornada, Independiente del Valle viene de perder 2-1 como visitante ante Mushuc Runa, mientras que Once Caldas viene de ganar 3-1 con Huracán