Independiente derrotó a Peñarol de Montevideo y Malcorra anotó su primer tanto tras una gran jugada colectiva

Independiente continúa la preparación en Uruguay. Luego del triunfo del último sábado ante Alianza Lima, el Rojo derrotó 2 a 1 a Peñarol de Montevideo, que fue local. Lo empezó perdiendo el equipo argentino por un blooper de su arquero Blázquez, pero luego lo dio vuelta con un gol de Fedorco y otro de Malcorra, tras una gran jugada colectiva. Esta noche vuelve a jugar por la Serie Río de La Plata.

Se disputaron dos tiempos de media hora en el amistoso que se disputó en el estadio Campeón del Siglo, casa del Carbonero. El equipo que dispuso Gustavo Quinteros para comenzar con el encuentro fue con Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Sebastián Valdez, Nicolás Freire y Jonathan De Irastorza; Pablo Galdames y Federico Mancuello; Alan Laprida, Lautaro Millán y Enzo Taborda; Felipe Tempone.

Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente Independiente

Lo empezó ganando Peñarol, con el gol marcado por Leonardo Fernández. El volante creativo se hizo cargo de un tiro libre desde lejos. Le pegó con algo de potencia y a Blázquez, arquero de Independiente se le escapó de las manos para que sea el 1 a 0 para el local. En la segunda parte, el DT del Rojo realizó 10 variantes y en el equipo aparecieron nombres como Juan Manuel Fedorco, Mateo Pérez Curci, Walter Mazzantti e Ignacio Malcorra, entre otros.

Los nombres mencionados fueron determinantes en el equipo que pudo revertir el marcador y volverlo a su favor. En una jugada preparada, Malcorra se hizo cargo de un tiro de esquina desde la derecha. Envió el centro a la altura de la medialuna del área grande y la pelota le quedó a Milton Valenzuela. Su remate fue al medio del área donde estaba Fedorco, que la empujó para por el 1 a 1.

El gol de Fedorco con el que empató Independiente

Pero el segundo fue un gol al estilo Independiente. Todo empezó con un anticipo de Leonardo Godoy en el sector derecho y un toque de primera de Mateo Pérez Curci. Luego de alguno pases, el volante central volvió a recibir la pelota y jugó con Mazzanti. El extremo buscó encarar hacia el área, puso un freno y volvió a tocar con Pérez Curci, que llegó hasta el fondo de la cancha y envió un centro preciso al centro del área para el ingreso de Malcorra que la empujó para poner el 2 a 1.

Así llegó el triunfo del Rojo, en su segundo partido amistoso de la pretemporada que desarrolla en Uruguay desde el pasado 7 de enero hasta el próximo 17. En lo que respecta a los duelos de preparación, luego del triunfo 2 a 1 el sábado ante Alianza Lima en el estadio Parque Viera, de Montevideo, este martes por la noche volverá a jugar por el mismo certamen y en el mismo escenario ante Everton de Chile. Cerrará su participación el viernes ante Montevideo Wanderers para empezar a preparar el debut ante Estudiantes por el Torneo Clausura, el viernes 23 a las 20 como local.

Gran jugada y gol de Ignacio Malcorra para el Rojo

El mercado de pases del equipo de Avellaneda no avanza. Luego de la firma de Ignacio Malcorra suenan algunos nombres para reforzar, pero nada concreto. Se aguarda por un nueve y un lateral derecho en reemplazo de Federico Vera, que se fue a Huracán. También por la posibilidad de que se solucione el conflicto con el futbolista Javier Ruiz, borrado por el club por no presentarse a los entrenamientos tras ser repescado de Barracas Central.