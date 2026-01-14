Independiente derrotó por 5-3 a Everton en la Serie Río de la Plata

Independiente venció este martes por 5-3 a Everton, de Chile, en un partido amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata, llevado a cabo en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera, de Montevideo, Uruguay. Luego de que otro equipo del Rojo superara a la tarde al local Peñarol por 2-1 en un partido de duración irregular, el conjunto argentino venció por la noche con tantos de Walter Mazzantti (37 minutos), Luciano Cabral (39), Gabriel Ávalos (4 de la segunda mitad), Lautaro Millán (27) e Ignacio Pussetto (47 minutos). En tanto, para el cuadro trasandino anotaron Alan Medina (18), Julián Alfaro (41) y Braian Martínez (36 de la parte final).

Everton comenzó mejor parado y golpeó primero con una gran definición de Medina entre las piernas del arquero Rodrigo Rey, tras un pase de Nicolás Baeza. El gol despertó a Independiente, que ganó ritmo y protagonismo, sobre todo en los pies de Matías Abaldo, y así llegó el primer gol. El extremo de 21 años desbordó por la izquierda y asistió a Mazzantti.

Dos minutos después, una gran jugada colectiva del equipo de Avellaneda derivó en el gol de Cabral, que solamente debió empujar la pelota al fondo de la red luego de una gran combinación entre Ávalos, Mateo Pérez Curci y Leonardo Godoy. No obstante, una desatención en el fondo del Rojo culminó en una pronta igualdad del cuadro trasandino vía Alfaro, justo antes del cierre de la primera mitad.

Ya en el segundo período el Rojo mostró mayor decisión y con una gran presión de Malcorra llegó el 3-2. El volante creativo recibió por la izquierda, tocó el balón y superó a un rival, pero le quedó lejos el balón. Sin embargo, apuró al defensor de Everton, al que le sobraba tiempo pero que tocó con displicencia, y el ex atacante de Unión y Rosario Central recuperó el balón en el área de Evertón, llegó al fondo y tocó atrás y al centro para Ávalos, que resolvió con una sutil definición de taco a la carrera.

¡ASISTENCIA DE MALCORRA Y DEFINICIÓN DE TACO DE ÁVALOS! La nueva dupla del Rojo le dio el 3-2 a Independiente ante Everton.



Independiente continuó con su buen momento y nuevamente Malcorra hizo un buen pase, en este caso, a Millán. El joven mediocampista controló la pelota y sacó un disparo que venció las manos del guardameta Ignacio González. Pero Everton logró descontar por medio de Braian Martínez, ex futbolista del club de Avellaneda, desde los once metros, después de que el árbitro sancionara una infracción de Kevin Lomónaco en el área. Y sobre el final del encuentro, Pussetto sentenció el triunfo del Rojo por 5-3 con un remate de cabeza colocado al palo derecho del arco del guardavallas chileno luego de un centro de Mazzantti.

Dos actuaciones por la Serie Río de la Plata, dos triunfos de Independiente. Tras aquel 2-1 del último sábado sobre Alianza Lima, de Perú, también en suelo uruguayo, el Rojo hiló este martes el éxito vespertino informal contra Peñarol y el nocturno frente a Everton. Al menos en los números, el año 2026 empezó derecho para el cuadro de Avellaneda, con tres victorias en el plano en el que, paradójicamente, no competirá oficialmente en esta temporada: el internacional.

