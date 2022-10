Independiente ganó: el festejo que llegó por el VAR después de siete minutos de deliberaciones

escuchar

La idea de maquillar un presente que los descubre lejos del protagonismo, otra deuda de Independiente y de Banfield en la Liga Profesional. Dos clubes que se enredaron en el torneo, una aventura que resultó por momentos una pesadilla y en los mejores pasajes, apenas dibujaron una leve mueca de satisfacción. Los Rojos, entre el agitado clima político que terminó con la aplastante derrota que sufrió el oficialismo, después de ocho años de conducción de Hugo Moyano, y una campaña deportiva que tuvo su único momento halagador entre las jornadas 18 y 22, con cinco victorias, nunca lograron entreverarse en el certamen y tampoco en la tabla anual que clasifica a las copas internacionales. La irregularidad del Taladro se refleja en las estadísticas: su mejor racha positiva fue de dos éxitos consecutivos y la mejor serie invicta ascendió a tres empates. Todas debilidades que impidieron proyectar un cierre de año prometedor.

El triunfo 1-0 de Independiente se sustentó en ráfagas. Al inicio del juego hizo trabajar al arquero Facundo Cambeses, después de dos remates de Leandro Fernández; en el segundo tiempo, después de una serie de rebotes, Damián Batallini anotó, aunque el tanto se convalidó después de ¡siete minutos de deliberaciones en el VAR! Una pelota que se estrelló en el poste, en un tiro libre que ensayó el ecuatoriano Juan Cazares, otra acción de riesgo de los Rojos.

Para Banfield, que no encontró la fórmula para lastimar y defensivamente se descompensó con la expulsión de Luciano Abecasis -ingresó en el entretiempo, recibió dos amonestaciones en 15 minutos-, una definición de Juan Cruz a la que respondió Milton Álvarez, lo mejor.

El ecuatoriano Juanito Cazares y el venezolano Luis Mago; Independiente, con ráfagas, superó a Banfield Osvaldo Fantón - télam

Equipos en transición, que apuntan al siguiente calendario. Espiar el futuro es la meta de Independiente y también de Banfield, aunque en la temporada al Taladro todavía le resta un objetivo: el miércoles 26 de octubre, posiblemente en el estadio de Newell’s, se medirá con Talleres, de Córdoba, por las semifinales de la Copa Argentina.

En esa carrera por diseñar el 2023 con el deseo de ser protagonistas, el nuevo ciclo de Javier Sanguinetti ya impuso su sello: el entrenador, apenas asumió, separó a tres nombres históricos como Nicolás Domingo, Enrique Bologna –el DT anterior Claudio Vivas también lo relegó- y Jesús Dátolo; la del último, una sorpresa, porque tiene contrato vigente hasta diciembre del próximo año.

Rechaza Alejandro Maciel; Independiente proyecta el próximo año y Banfield se esperanza con la Copa Argentina Osvaldo Fantón - télam

En Independiente, la nueva conducción que preside Fabián Doman dio sus primeros pasos con los nombramientos de Pablo Cavallero, como secretario técnico, y de Enzo Trossero, en la función de manager. El nuevo capítulo apuntará a la elección del director técnico que reemplazará a Julio Falcioni, que ayer dirigió su último encuentro en Avellaneda, ya que Independiente cerrará la campaña con Boca, en la Bombonera. “Le di carta blanca a los dirigentes para que negocien con otros entrenadores. Lo vamos a resolver sin inconvenientes”, anunció el DT.

El nombre que más consenso tiene es el de Gustavo Quinteros, actualmente en Colo Colo, con el que puede coronarse campeón del certamen chileno, donde es líder con nueve unidades de ventaja sobre Curicó; con contrato vigente, desvincularlo tendrá un costo de 400 mil dólares. El ex seleccionador de Bolivia y de Ecuador tiene un competidor con historia en Avellaneda: Ricardo Gareca. El Tigre, que mantuvo contactos, manifestó que no negociará hasta que no se desvincule su amigo Falcioni.

Para el armado del futuro plantel, Juan Insaurralde –reemplazado por lesión en el tobillo- y Sebastián Sosa no continuarán; se renovarán los vínculos de Leandro Fernández, Leandro Benegas y Alan Soñora, mientras que están en estudio los casos de Damián Batallini y Alex Vigo. La única posibilidad sería renegociar préstamos con Argentinos y River, porque las opciones de compra ascienden a US$ 2 millones y US$ 2.500.000, respectivamente, aunque el segundo es por la mitad del pase.