Independiente Rivadavia le ganó a Atlético Tucumán con polémica: un dudoso gol le dio la victoria

Primero hubo efervescencia: la lluvia se intensificaba en la noche mendocina y los hinchas de Independiente Rivadavia, todos los que había en el estadio, se resignaron a empaparse y pasaron a saltar y cantar enfervorizadamente. Al rato, las gotas gruesas cambiaron de silueta y de consitencia: fueron relevadas por ser bolitas de granizo. Cuando la cortina blanca era ya demasiado intensa como para que no molestara, y hasta como para que permitiera ver, el árbitro Brian Ferreyra decidió pausar el juego, uno de los últimos dos sobre los que cuatro que tuvo el sábado. Al mismo tiempo, lejos, en Córdoba, Talleres se encaminaba a un éxito por 2-1 sobre Newell’s Old Boys, también por la primera fecha del torneo Apertura.

Los jugadores la Lepra mendocina y los del Decano se marcharon en seguida a los vestuarios. Algunos, incluso, corriendo. Tan pesada se puso la precipitación, tan repentina fue como a la vez típica de una noche de verano, que a los pocos segundos ocurrió lo que suele suceder en Argentina cuando el calor desborda: un corte de electricidad. No había luz en el estadio, el Juan Bautista Gargantini, ni en los alrededores, el vecindario. Pese a tratarse de la noche, la iluminación pasó a ser natural: los relámpagos que asolaban la capital cuyana.

¡ATENCIÓN! ¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. ATLÉTICO TUCUMÁN SUSPENDIDO POR GRANIZO Y CORTE DE LUZ EN MENDOZA! pic.twitter.com/P3gtlZHrxX — SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026

A esa altura, dos minutos del segundo período, las cosas estaban 1-1 entre Rivadavia y Tucumán. Temprano en el encuentro, a los 9 minutos, Matías Fernández había resuelto muy bien en ejecución y rapidez mental para establecer el 1 a 0 para el local. Interceptó una pelota sucia en la medialuna con un toque que desairó a Ignacio Galván, avanzó y remató bajo y cruzado ante un cierre de Gianluca Ferrari y una estirada del arquero Luis Ingolotti. Buen gol del cuadro azul.

Bastante más tarde, a los 41, cayó Leandro Díaz en el área de la Lepra. Sospechosamente, y más dados los antecedentes del díscolo delantero. A tal punto que Ferreyra no cobró penal. Pero intervino el VAR, y acertadamente: sin querer, intentando despejar la pelota, José Florentín barrió la pierna izquierda del veterano atacante, que había aparecido repentinamente en la jugada, y así el paraguayo propició un penal. El propio Díaz se encargó, y con un disparo bajo, no esquinado, marcó el empate.

24 de enero... ¡en pleno partido ante Atlético Tucumán, los hinchas de @CSIRoficial le cantan el feliz cumpleaños al club! pic.twitter.com/8ZXEstlxyR — SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026

Luego, la descarga celestial. El granizo ahuyentó a protagonistas y público, que volvieron bastante más tarde. Y como AFA programó para estas primeras jornadas del Apertura partidos para las 22.15, o sea, que empiezan un día y terminan al siguiente, por la interrupción se terminó jugando bien entrado el 24 de enero, justo en el aniversario de Independiente Rivadavia. Muchos hinchas se entretuvieron durante la pausa cantándole el feliz cumpleaños a su club, fundado en 1913.

No hubo torta con 112 velitas pero sí otro episodio inusual. A los 34 minutos de la parte final, como corolario de una jugada confusa, la pelota picó entre la línea y el interior del arco del Decano tucumano y salió. Juan Manuel Elordi centró con un tiro libre, Ingolotti rechazó con un fuerte puñetazo saltando entre varios jugadores, Matías Fernández ejecutó otro centro, cabeceó Iván Villalba, la pelota rebotó en Leandro Díaz y dio en el travesaño, Alejo Osella logró un testazo casi acrobático en las alturas, el balón volvió a pegar en el poste horizontal y cayó. ¿Dónde? En la toma televisiva original parece que en parte sobre la raya y en parte más adentro, y la repetición de costado da la misma impresión. O sea, de que no hubo tal gol.

¡LA POLÉMICA DEL PARTIDO! Alejo Osella convirtió el 2-1 definitivo de Independiente Rivadavia sobre Atlético Tucumán pero... ¿Entró toda la pelota o no? Se abre el debate... pic.twitter.com/HYruuqIRDV — SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026

Pero el juez de línea salió corriendo como si no tuviera dudas, y Ferreyra se respaldó en él, más allá de las protestas, no tan ampulosas como cabría esperar en el fútbol local, de los futbolistas visitantes. Después de un Clausura abarrotado de sospechas y críticas por determinaciones arbitrales y decisiones de escritorio, el Apertura es mirado con lupa, y su primera controversia importante apareció en el segundo día, en el noveno partido. El 2-1 en favor del campeón de la Copa Argentina, uno de los equipos considerados “del poder”, aunque en menor medida que Barracas Central y Central Córdoba, se mantuvo hasta el pitazo final.

El certamen empezó sonriente para Independiente Rivadavia, que ya este martes volverá a jugar, en la cancha de Huracán, por el grupo B. Atlético Tucumán, en cambio, será local cuando reciba el mismo día a un club de la región: Central Córdoba, de Santiago del Estero.

