Independiente - Sarmiento, por el Torneo 2021: el Rojo prolongó sus días difíciles y encendió los insultos de su gente

Independiente sumó una decepción más. Empató 1-1 con Sarmiento en Avellaneda (solo ganó un partido de los últimos 8) y cada vez se complica más las opciones por jugar algún torneo continental el año próximo.

No son tiempos fáciles para el Rojo. En todos los sentidos. En lo institucional, la tensa asamblea general del pasado martes dejó la sensación de un club dividido. La oposición tildó de inadmisibles las cifras presentadas en el balance anual, e hicieron falta la presencia de un inspector del departamento de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires y la amenaza de una sentencia judicial contraria -a través de una medida cautelar- para lograr que el presidente Hugo Moyano diera marcha atrás en su intención de convocar las elecciones para el fin de semana de Navidad. No evitó en cambio que el titular del sindicato camionero calentara la incipiente campaña electoral con un: “El que se la banque, que se presente” , más allá de no confirmar su presentación como candidato para renovar su mandato.

En lo deportivo, las cosas van igual o peor, y no mejoran ni siquiera sacando ventaja bien temprano. Los rumores que apuntan a los varios meses de retraso en los pagos al plantel, y que incluso habrían ocasionado discrepancias entre jugadores y el cuerpo técnico, quizás puedan servir para explicar el mal rendimiento en los últimos partidos. O tal vez no. Pero lo concreto es que los resultados -igualdad ante Gimnasia y caída frente a Aldosivi- han tirado por la borda las proyecciones que se hacían hasta hace diez días en la vereda roja de Avellaneda para afrontar la pelea por clasificar a la Libertadores 2022.

No importó que el equipo pareciera dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva. A los 5 minutos ya había tirado cuatro centros de pelota parada al área de Sarmiento. En el último, un tiro libre de Alan Soñora desde la derecha, los juninenses se olvidaron de marcar a Lucas Romero, que apareció solo en el segundo palo y de zurda puso el 1-0.

El torneo ya se ocupó de demostrar varias veces la debilidad del conjunto de Falcioni cuando se pone en ventaja. Le cuesta al equipo sostener el dominio, el control del juego y la pelota. En esta ocasión comenzó a perderlo a partir de los 20, con el agravante de que la dupla Joaquín Laso-Juan Manuel Insaurralde (primer partido juntos) enseñaba grietas preocupantes.

Sarmiento exponía poco y nada, pero en algunos envíos por arriba y en los robos en la mitad de la cancha seguidos de llegadas rápidas desnudaba agujeros evidentes. A los 31, Manuel García trepó por derecha y arrastró a Insaurralde, el centro cayó en la cabeza de Luciano Gondou, sin marca entre Laso y Fabricio Bustos. Frentazo y 1 a 1.

Por entonces, Independiente ya era solo ráfagas. Acciones interesantes, incluso lucidas, a un toque entre Alan Velasco, Rodrigo Márquez, Silvio Romero, Bustos o Soñora, pero sin continuidad, más producto de la improvisación que de una táctica premeditada, y también sin remate final.

La tibieza que se transmitía desde el césped demoró 45 minutos en trasladarse a las tribunas. El final de la primera mitad inauguró el coro de insultos y cantos agresivos, ya sea apuntando a la comisión directiva o a todos sin distinción, como para ahondar las heridas que recorren el cuerpo del Rojo.

El segundo tiempo no hizo más que poner en evidencia por enésima vez las flaquezas ofensivas locales. La ausencia de variantes para atacar una defensa bien plantada es un mal crónico al que Falcioni no sabe encontrar solución. Salvo un cabezazo de Insaurralde que Manuel Vicentini detuvo bien a los 28, no hubo noticias en el área de un Sarmiento que ni siquiera aprovechó el nerviosismo rival para molestar a Sebastián Sosa.

Con el partido convertido en el imperio del despropósito, el duelo volvió a mudarse a la grada. Los gritos de aliento para los pibes por un lado y los agravios generalizados del otro ganaron la noche. Como para no dejar dudas de la división de aguas que parte al medio a Independiente en estos tiempos de días tan difíciles.