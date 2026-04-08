Maravilla Martínez habló sobre el penal errado en el clásico ante Independiente: “Pido disculpas al hincha”

El delantero de Racing Adrián “Maravilla” Martínez se refirió al penal errado en el clásico ante Independiente y le pidió disculpas tanto a los hinchas del Rojo, por la forma en la que intentó definir, como a los racinguistas, por haber fallado la ejecución desde los doce pasos, que hubiera significado el empate.

El partido terminó 1-0 en favor de Independiente y Martínez quedó señalado como uno de los responsables de ese resultado. Le pido disculpas a la hinchada rival y a la gente de Racing”, expresó el delantero este martes por la noche en diálogo con ESPN, tras la victoria de Racing frente a Independiente (Bolivia) en su debut en la Copa Sudamericana.

Qué dijo Maravilla

Consultado sobre por qué eligió ese estilo de definición para ejecutar el penal, Martínez explicó: “Fue un recurso: siempre tuve ganas de picar un penal”. No obstante, agregó: “La decisión la tomé en el momento. Pensé que el arquero se iba a tirar, porque en los clásicos nunca se quedan quietos, pero mi ejecución fue mala”.

“Maravilla” aprovechó su intercambio con ESPN para trazar un paralelismo entre el penal errado y sus creencias religiosas. “Dios siempre respalda la humildad, y uno quiere enaltecerse como diciendo ‘uy, piqué el penal’”. “Y yo fui humillado por querer enaltecerme: nunca quise cancherear”, sentenció el delantero.

“¿Lo volverías a hacer?“, le preguntaron a Maravilla. “No”, contestó el delantero y argumentó: “Porque después entendí que uno, haciendo eso, humilla al rival o lo avergüenza, pero en ese momento tampoco lo pensé así”.

El jugador es uno de los más queridos por la parcialidad racinguista Gonzalo Colini

En ese sentido, reflexionó sobre las críticas recibidas por el hincha de Independiente. “Yo nunca dije, ‘che, voy a humillar a alguien en el clásico”, e insistió: “Es un recurso que no volvería a hacer”. “Esto me dejó una experiencia de vida: si lo hacía lo iban a gastar al rival”, profundizó.

“En el clásico anterior les había dado una alegría [en alusión a los simpatizantes de Racing] y esta vez una tristeza: ojalá en la próxima lo pueda revertir”, sentenció Martínez.

Un posteo previo

Antes de sus declaraciones en ESPN, “Maravilla” Martínez ya había hecho alusión al penal errado a través de sus redes sociales. Dos días después del partido contra Independiente subió una historia de Instagram con tenor bíblico.

El posteo "bíblico" de Maravilla Martínez luego de fallar el penal de Racing ante Independiente el último sábado en el Libertadores de América

“Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca”, decía la frase que pertenece a la Segunda Carta a los Corintios, atribuida al apóstol Pablo.

La cárcel y su faceta evangélica

La vida de “Maravilla” Martínez está signada por los extremos: estuvo preso por un crimen que no cometió, se transformó en el futbolista más determinante de Racing por su capacidad goleadora y en enero de este año se convirtió en pastor evangélico luego de recibir la bendición del consejo pastoral de la Comunidad Cristiana de Campana.

“Uno no elige el llamado, sino que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre”, señaló el futbolista en su cuenta de Instagram. En ese sentido, el delantero le agradeció al pastor Juan Carlos Chevriau y destacó la labor que tuvo durante su etapa en prisión: “En la cárcel me bautizó en las aguas y en mi vida hubo encuentro con Dios y no volví más atrás”.

Con la bendición que recibió por la Comunidad Cristiana de Campana, Martínez podrá predicar la Biblia, enseñar la doctrina cristiana, brindar consejería pastoral y cuidar el bienestar espiritual y comunitario de sus feligreses.