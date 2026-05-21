Para River nunca es tarde: otro gol en el final para sacar un empate de la galera ante Bragantino

A River no le sobra como para pretender abarcar mucho, pero con otros nombres igual mantiene esa capacidad para el arrebato final, el zarpazo que cambia un resultado cuando ya no queda casi nada de un partido. Por décima vez en el ciclo de Eduardo Coudet marcó en los instantes finales. El zapatazo de Juanfer Quintero apenas pudo ser bloqueado por el arquero Cleiton y el pibe Pereyra recogió el regalo para el 1-1.

El empate ante Bragantino podría darle a River la clasificación anticipada a los octavos de final de la Copa Sudamericana, como líder del Grupo H, si este jueves Carabobo no le gana a Blooming. Y si no le queda la chance del próximo miércoles, cuando recibirá a Blooming.

En Brasil, a un Bragantino con 10 jugadores le había ganado en el epílogo con un cabezazo de Martínez Quarta, luego de que Beltrán atajara un penal. En Venezuela ante Carabobo, con Viña de arquero por la expulsión de Beltrán, Salas se sacó la lotería con la última pelota para el 2-1. Y anoche, cuando la derrota parecía inevitable por las dificultades ofensivas, sacó un empate de la galera.

El festejo de Lautaro Pereyra, que igualó el encuentro frente a Bragantino, cerca del final Gonzalo Colini - La Nación

Desde los nombres y la constitución del equipo, River privilegió la final del domingo ante Belgrano. Mayo se convirtió en un tour de force para River, con el sexto partido en 17 días; el promedio da menos de tres días de descanso entre uno y otro. El trajín se hizo llevadero anímicamente con triunfos trascendentes, pero en el camino fue dejando jirones en desgaste y lesionados. Avanzar en los play-off del Apertura le resultó reconfortante, pero lo sometió a un calendario exigente. En su 16° partido al frente de River, Coudet aplicó la mayor rotación de su gestión. La formación tuvo de todo un poco; experimentados que volvían tras una escasísima actividad en el año, como Armani y Paulo Díaz; juveniles que van asomando, en los casos de los laterales Giménez y Facundo González; piezas que se fueron cayendo de la alineación titular (Galoppo, Quintero y Salas) y uno que volvió del destierro (Castaño).

Era una incógnita lo que podía entregar este mecano, al que le costó disimular su condición de improvisado. Bragantino no es un gran equipo, pero no deja de ser brasileño, con todo lo que eso implica en cuanto a recursos técnicos y capacidad para armar alguna buena jugada. De arranque, River se vio incomodado por la presión alta del rival. Con Subiabre por la derecha y Maxi Meza por la izquierda, Castaño y Galoppo ocuparon el eje central y Quintero, más libre, esperó la pelota para activar el ataque.

Imprecisiones y falta de coordinación conspiraron contra la voluntad de River de llegar con posibilidades al área brasileña. Bragantino tenía bastante movilidad y se juntaba con mejor criterio en la zona media. Era pobre lo de los equipos, en el partido no pasaba nada, los arqueros no eran exigidos. En el primer tiempo, recién a los 29 minutos hubo un cabezazo de Subiabre por arriba del travesaño, tras un centro de González.

El delantero de origen nigeriano Jonathan Spiff, de 19 años, que debutó este miércoles, se saluda con Maximiliano Salas Foto: FOTOBAIRES Copa Conmebol Sudamericana. NICOLAS ABOAF - FOTOBAIRES

Más por limitaciones que por falta de voluntad, el gol no se veía venir por ningún lado. Y llegó por la vía de la pelota detenida. Un tiro libre cruzado y pasado fue controlado por Pitta, que sacó un centro llovido para que Vinicius, con su 1,95 metros, le ganara en lo alto a Paulo Díaz y de cabeza pusiera el 1-0.

Más trabajo para este River con pocos automatismos y rodaje. Otra proyección con centro del juvenil González fue desaprovechada por Salas con un cabezazo desviado en el área chica. River no había tenido hasta entonces una ocasión tan clara. Coudet buscó mejorar la generación de juego en el segundo tiempo con los ingresos de Santiago Lencina y Lautaro Pereyra.

Lo que River no pudo quitarse de encima fue el nerviosismo. En la remontada debían participar varios jugadores que son resistidos por los hinchas y a los que les empezó a llegar el reproche y el fastidio ante cada pérdida o pase mal dado. Bragantino tomó nota de los desacoples locales e inquietó en un par de contraataques con remates del argentino Herrera (una buena tapada de Armani) y de Ramires.

Pasaban los minutos y River no se sacudía la impotencia, no encontraba los caminos. Quinteros estaba apagado, Lencina y Pereyra no terminaban de meterse en el partido, Galoppo -silbado cuando fue reemplazado por Silva- no estaba en su versión de volante llegador y a Salas el esfuerzo no le alcanzaba para evitar ir casi siempre a contramano.

La conducción de Giuliano Galoppo frente a Bragantino; River se aseguró la continuidad en la Copa Sudamericana con el 1-1 frente a Bragantino Gonzalo Colini - La Nación

Armani pudo demostrar que todavía conserva reflejos con un par de tapadas, pero a River igual se le iba el partido. Y llegaron los dos escopetazos de Juanfer; el primero salió junto a un ángulo y el segundo derivó en el empate. Iba el minuto 49, ese tiempo límite en el que River se acostumbró a resucitar. Para River nunca es tarde.

Lo más destacado de River 1 - Bragantino 1