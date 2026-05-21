Lanús perdió con Liga de Quito con un gol en contra y otro a puro toque y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Lanús visitó a Liga de Quito este miércoles en un duelo clave para la clasificación en la Copa Libertadores: los dos tenían seis puntos y la chance de encaminar su pasaje a octavos de final en caso de ganar. Sin embargo, el Granate perdió con un gol en contra y otro a puro toque y quedó eliminado.

Después de la victoria de Mirassol ante Always Ready, este martes, el conjunto brasileño alcanzó los 12 puntos y se aseguró su clasificación. Ante este escenario, Lanús y Liga de Quito, empatados en puntos, se enfrentaron en Ecuador.

Ambos clubes saltaron a la cancha con el afán de conseguir los tres puntos y empujaron para ganar, pero el club ecuatoriano fue más determinante: controló la posesión del partido y el juego, y generó más ocasiones de gol.

Si bien Los Albos tuvieron más alternativas para romper el marcador, el primer gol llegó recién a los 73 minutos y desde una de las jugadas menos pensadas. Tras un centro raso desde un córner, dos futbolistas del local intentaron empujar la pelota pero se cayeron y no pudieron, sin embargo, el mediocampista Felipe Peña Biafore la tocó y la metió en contra.

En un primer momento, el arquero Nahuel Losada corrió hasta el árbitro de línea para pedir la anulación del gol por una presunta infracción contra uno de los defensores de Lanús, pero ni el árbitro principal ni el VAR acataron al reclamo y convalidaron el tanto.

Tras el golpe, Lanús intentó torcer el marcador y llegar, al menos, al empate, aunque no lo logró. Incluso, ya en tiempo adicionado, Liga de Quito armó una jugada colectiva a puro toque y sentenció el partido. Después de cuatro pases adentro del área -uno de ellos de taco- y dejar a la defensa del Granate desparramada, Fernando Cornejo Miranda remató y generó la euforia de todo el estadio.

UN GOLAZO A PURO TOQUE DENTRO DEL ÁREA: Cornejo firmó el 2-0 de Liga De Quito contra Lanús.



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Con este resultado, Lanús quedó afuera y se convirtió en el primer equipo argentino en quedar eliminado de la Conmebol Libertadores en la edición 2026.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino aún cuenta con chances matemáticas de superar a Liga de Quito, pero no podrá clasificar a octavos por la aplicación del sistema olímpico que se inauguró en el Mundial de Clubes 2025 y que se implementó en Sudamérica: de las dos veces que se enfrentaron el Granate y el conjunto ecuatoriano, cada uno gano una, sin embargo, la ventaja corre para los locales. Lanús ganó solo 1 a 0 y luego perdió por una diferencia de dos goles.

El equipo bonaerense había clasificado a la Libertadores después de haber conquistado la Sudamericana en 2025, competición en la que le ganó a Atlético Mineiro en la final por penales después de un 0 a 0. Además, después le ganó la Recopa Sudamericana a Flamengo por 4 a 2 en el historial.

El Granate, por su parte, ya había quedado eliminado del Torneo Apertura después de perder 2 a 0 ante Argentinos Juniors. Ahora, el sábado 30 enfrentará a Instituto por los 16avos de final de la Copa Argentina a las 18. En caso de pasar a octavos, se medirá con Platense, que eliminó a San Martín de San Juan en la fase anterior.

El resumen completo del partido