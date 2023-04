Independiente vs. Racing: la polémica por el penal que Yael Falcon Pérez sancionó para el Rojo

escuchar

Fue la discusión del entretiempo y también en el final del clásico que Independiente y Racing empataron 1-1 en el estadio Libertadores de América Enrique Bochini, por la 12° fecha de la Liga Profesional de Fútbol. ¿La falta de Javier Vallejo a Facundo Mura fue afuera del área? Tanto para el árbitro Yael Falcón Përez como para el VAR (que respaldó la decisión del árbitro principal), fue penal.

Entienden que la falta se comienza a realizar afuera pero cuando termina de cometerle la infracción el jugador de la Academia ya está dentro del área, como mínimo sobre la línea. Y, como se sabe, la línea del área grande funciona como suficiente para marcar la pena desde los once metros.

La jugada polémica

Matías Rojas se mantuvo fuera de los reclamos y realizó una gran ejecución para poner el 1-1, con un remate que se metió en el ángulo superior izquierdo de Rodrigo Rey. Los jugadores de Independiente no lo entendieron así y no cesaron en las quejas hasta el final. Lo mismo el nuevo entrenador, Ricardo Zielinski, que enseguida empezó con las quejas hacia el cuarto árbitro.

Iván Marcone, uno de los referentes de Independiente, dijo: “Hubo cosas positivas, queríamos ganar para darle una alegría a la gente, pero hicimos un buen partido. El presente nuestro no es el mejor, pero dimos una buena imagen. Era clave empezar el proceso del Ruso (Zielinski) de buena manera. Sino fuera por esa jugada del penal hubiéramos mantenido el arco en cero y nos fuimos calientes....”, explicó el volante en declaraciones a TNT Sports, y agregó: “A veces siento que te quieren perjudicar pero nosotros vamos a seguir luchando para conseguir lo mejor para Independiente. Hay que ser más justos. Si no fue penal y es una injusticia, ¿quién se hace cargo?”.

¿Adentro o afuera? la falta de Vallejo sobre Mura Captura de pantalla

Martín Cauteruccio, autor del gol de Independiente, sostuvo: “Lo pudimos haber ganado, pero este es el camino. Me voy con tristeza por esa jugada desafortunada, que para nosotros no es penal y que pudo ser corregida, pero en líneas generales creemos que hicimos un buen partido. Con esta intensidad tenemos que jugar, con esta mentalidad. No podemos bajar los brazos y menos en este momento, ya que estamos en una situación delicada. Pero somos nosotros los que tenemos que dar vuelta la página y seguir”.

Matías Giménez, uno de los jugadores con mejor rendimiento del Rojo opinó: “Nos dijeron que arranca un metro afuera en la jugada que cobra penal, nos vamos con bronca. pero el árbitro nos dijo que la cobra adentro. que es donde termina. pero bueno, intentamos no pensar en eso porque si no podíamos confundirnos e irnos del partido. Incluso después de eso se notó que quisimos ganar en todo momento”

¿Qué dice el reglamento? “Si un defensor comienza a sujetar fuera del área de penal y continúa sujetándolo dentro de la misma, el árbitro concederá un penal”. Y eso intentó explicarles Yael Falcón Pérez a los jugadores de Independiente en el final, que le pidieron explicaciones sobre el penal que sancionó para Racing en el primer tiempo: ¿Por qué no la fue a ver al monitor? “Es una decisión. Yo lo veo adentro y del VAR me lo confirman, no tengo que ir a ver las imágenes si yo estoy convencido de lo que vi y del VAR no me dicen nada distinto. Si es adentro o es afuera es una decisión” dijo el juez. Pero ante la continuidad de los reclamos, agregó algo enojado: “¿De todo tenemos la culpa los árbitros? ¿Ustedes no tienen la culpa de nada?”, fue el descargo del árbitro.

Ricardo Zielinski debutó como DT de Independiente vs Racing LA NACION/Fabian Marelli

¿Qué dijo Zielinski de la jugada puntual? “No vi todavía la jugada del penal, pero en el entretiempo nos había llegado la información que fue afuera. Por eso los jugadores reaccionaron”.

De todas formas fue más allá: “El equipo se rompió el alma y la actitud no se negocia. Felicito a la gente por el apoyo, lo necesitamos, es un factor fundamental. Tenemos que salir adelante todos juntos”, dijo Zielinski en conferencia de prensa, dejando un mensaje esperanzador para Independiente más allá del empate y las polémicas.

