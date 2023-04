Julián Santero, el dueño del festejo en la carrera más costosa y lejana del TC

escuchar

La historia señala que el Turismo Carretera abría caminos, integraba al país con sus grandes premios. La categoría cumplió 26 años lejos de las rutas, desde que el Triángulo del Tuyú, de Santa Teresita, se presentó como el último trazado semipermanente. Las muertes de ídolos populares como Roberto José Mouras, en 1992, y Osvaldo Pato Morresi, dos años más tarde, apuraron la decisión de abandonar la tradición y ajustarse a los autódromos.

El Calafate se convirtió en el segundo escenario que el TC inaugura en 22 calendarios en Santa Cruz. De apenas 3700 metros, es el de menor longitud de los que estrenó el TC, aún por debajo del de Río Gallegos, de 4206,66 metros, que tuvo la primera visita en 2001, con la victoria de Claudio Bisceglia y el festejo de título de Guillermo Ortelli, que sumaba su tercera corona. El nombre de Julián Santero quedará grabado para siempre en El Calafate: el mendocino, veloz y de manejo arriesgado, se convirtió en el primer ganador, coronando una tarea que en la temporada ofrecía resultados parciales, aunque ningún triunfo final. Con el éxito en la cuarta estación de la Etapa Regular, cumplió, además, con el requisito reglamentario de tener una victoria como credencial para aspirar a la pulseada por el título.

Una tarea formidable del mendocino Julián Santero, que en El Calafate logró redondear una sólida tarea para alzarse con la victoria Prensa ACTC

Para 2023, Santero se alistó con el LCA Racing, dejando sin butaca a Mauricio Lambiris. Pilotos de Ford, el mendocino y el uruguayo pulsearon por la victoria en las últimas vueltas, después de que en el último relanzamiento –tras el ingreso del Auto de Seguridad- el cuyano doblegara a Santiago Mangoni, la mejor espada de Chevrolet, una marca que apenas presentó seis autos en la pista. La batalla dejó al balcarceño desacomodado y Lambiris logró ejecutar la maniobra de superación que no pudo en los relanzamientos anteriores, cuando marchaba como primer escolta. “Dos veces intenté por afuera y en las dos me dejó sin pista. No sé si tenía la posición ganada, pero por mucho menos me hicieron devolver posiciones”, apuntó el charrúa, que lleva dos podios en cuatro carreras.

Además de batallar por la victoria y realizar un enroque de equipos, porque Lambiris se unió a Alifraco Sport, la estructura que cobijo a Santero el año pasado, el uruguayo y el mendocino fueron protagonistas en la prueba de clasificación, que tuvo el sábado en Otto Fritzler al poleman y al piloto más joven de la historia de la categoría -20 años-, en marcar el mejor registro: el bonaerense le quitó por meses el récord a Rubén Luis Di Palma. Santero figuraba segundo, pero recibió una penalización –retiro del tiempo de la mejor vuelta- por perjudicar a Lambiris en la vuelta rápida y cayó al sexto lugar. Emparejados los tiempos, largaría la tercera serie, en la primera fila, con Mangoni, al que no logró doblegar en las cinco vueltas.

Santiago Mangoni lideró la carrera hasta el último relanzamiento: la pulseada con Julián Santero lo hizo caer hasta el tercer puesto del clasificador Prensa ACTC

Dibujo de rectas cortas, de 850 y 600 metros, con 15 curvas y brusco frenajes, para ganar velocidad y diseñar una carrera rápida, con sobrepasos, los sobrepianos fueron parte de la pista, por lo que hubo sectores que los autos no pisaron el circuito. El clima, frío y ventoso –el 28 de marzo pasado el autódromo Enrique Freile soportó una nevada y el pronóstico de que se repitiera el fenómeno climático sobrevoló la visita del TC- promovió preocupación en preparadores, mecánicos y pilotos.

“Hay que precalentar los fluidos antes de ponerlos en marcha, porque los motores se arman con una luz de rectificado muy justa para que entregue máxima potencia. Si el motor está frío se corre el riesgo de que se agarre un pistón o se raye una camisa. Debemos precalentar el aceite, hacerlo circular por el motor y una vez que está arriba de los 30°C recién se puede poner en marcha”, le comentó Carlos Serpero, responsable técnico de Las Toscas Racing, a SoloTC. La transmisión, otro facto a observar: “De no llegar lubricación a todos los lugares del diferencial es probable que se pueda romper en la primera vuelta”, expuso el ingeniero. La ayuda de los refrigerantes para los circuitos de enfriamiento del motor, la mejor alternativa para los desafíos que presentó el clima. “Con temperaturas más bajas a 0° el agua se contrae y puede generar la rotura del block”, apuntó Serpero.

La sonrisa de Julián Santero, que volvió a la victoria en el Turismo Carretera; el mendocino no ganaba desde el 20 de junio de 2021, en San Nicolás Prensa ACTC

Todos los detalles fueron controlados por el joven motorista Mauricio Candela, que con Santero logró su primer triunfo en el TC. Un alivio para el preparador y también para el piloto, al que le restaba redondear un fin de semana completo. Los parciales eran esperanzadores, faltaba la victoria final. Santero fue segundo en la qualy en la apertura en Viedma, ganó la serie, pero abandonó en la carrera Final, por problemas en la caja de velocidades. Ganó la clasificación en la segunda fecha en Neuquén y también su serie; después de competir con Juan Tomás Catalán Magni, al que en dos oportunidades debió devolverle el primer puesto, por indicación de los comisarios deportivos, finalizó segundo. En Toay se clasificó tercero, pero no tuvo un auto contundente y se contentó con el quinto puesto…

“Se nos venía negando. Ayer me sancionaron y tuve que avanzar desde atrás, pero no cambio por nada esta victoria: mucho menos de la forma en la que se dio. Había que arriesgar en un circuito donde no hay muchos lugares para el sobrepaso. Lo hice en un relanzamiento con [Jonatan] Castellano, después con Lambiris y con Mangoni. Me salió todo bien”, resaltó Santero, que no ganaba desde el 20 de junio de 2021, en San Nicolás. Una excelente manera de hacer rendir los viáticos especiales que otorgó la ACTC, de alrededor de 700 mil pesos por auto, para que los equipos afronten los altos costos de desandar miles de kilómetros en la que es la fecha más lejana y cara de la temporada.