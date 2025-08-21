Independiente vs. Universidad de Chile, en vivo, por la Copa Sudamericana

Independiente profundizó su crisis el sábado en Liniers: perdió ante Vélez y estiró a siete compromisos la seguidilla sin victorias. Con apenas dos puntos, es el equipo peor ubicado en el Torneo Clausura, y además ya quedó fuera de la Copa Argentina, a manos de Belgrano. El único alivio fue el gol de Felipe Loyola, de penal, contra el Fortín, con el cual el cuadro de Avellaneda cortó una sequía de 470 minutos. En este contexto, el Rojo intentará mejorar, remontar el 0-1 sufrido en Santiago y pasar a los cuartos de final. Deberá hacerlo sin Matías Abaldo, expulsado en Chile, y Nicolás Freire, lesionado.