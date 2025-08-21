LA NACION
Independiente vs. Universidad de Chile, en vivo, por la Copa Sudamericana

El Rojo, que no gana desde fines de junio, debe remontar el 0-1 sufrido en Santiago

Kevin Lomonaco y Lucas Assadi disputan un balón durante el partido de ida en Santiago; Independiente debe vencer a Universidad de Chile para seguir disputando la Copa Sudamericana.
Kevin Lomonaco y Lucas Assadi disputan un balón durante el partido de ida en Santiago; Independiente debe vencer a Universidad de Chile para seguir disputando la Copa Sudamericana.Esteban Felix - AP

Movio Independiente y comenzó el partido.

PRIMER TIEMPO

Salen los equipos

Independiente y la U de Chile ya están en el campo de juego. En minutos comenzará el partido en Avellaneda.

Los 11 de Independiente

La siguiente es la formación inicial de Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Lautaro Millan, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Los 11 de Universidad de Chile

A continuación, los 11 titulares de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal; Matías Sepúlveda, Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

La entrada en calor

Los jugadores realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego del estadio Libertadores de América.

Los últimos antecedentes del Rojo

Independiente profundizó su crisis el sábado en Liniers: perdió ante Vélez y estiró a siete compromisos la seguidilla sin victorias. Con apenas dos puntos, es el equipo peor ubicado en el Torneo Clausura, y además ya quedó fuera de la Copa Argentina, a manos de Belgrano. El único alivio fue el gol de Felipe Loyola, de penal, contra el Fortín, con el cual el cuadro de Avellaneda cortó una sequía de 470 minutos. En este contexto, el Rojo intentará mejorar, remontar el 0-1 sufrido en Santiago y pasar a los cuartos de final. Deberá hacerlo sin Matías Abaldo, expulsado en Chile, y Nicolás Freire, lesionado.

Cómo llega el visitante

Universidad de Chile cayó en su último partido, por 3-1 contra Audax Italiano. Pese a ello, vive un gran momento y se ubica como escolta en el campeonato local, tras 20 jornadas.

Probables formaciones

  • Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés y Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
  • Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez y Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Cobertura al instante

Pablo Lisotto

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la vuelta de una de las llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera, el VAR estará a cargo de su compatriota Antonio García y la transmisión será de DirecTV.

Por Pablo Lisotto
