Independiente vs. Universidad de Chile, en vivo, por la Copa Sudamericana
El Rojo, que no gana desde fines de junio, debe remontar el 0-1 sufrido en Santiago
PRIMER TIEMPO
Movio Independiente y comenzó el partido.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Independiente y la U de Chile ya están en el campo de juego. En minutos comenzará el partido en Avellaneda.
Los 11 de Independiente
La siguiente es la formación inicial de Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Lautaro Millan, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
¡ASÍ FORMAMOS ESTA NOCHE! #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/9bwTPlFwjU— C. A. Independiente (@Independiente) August 20, 2025
Los 11 de Universidad de Chile
A continuación, los 11 titulares de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal; Matías Sepúlveda, Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
El 1️⃣1️⃣ INICIAL DE LA U 🔵🔴— Universidad de Chile (@udechile) August 20, 2025
Los elegidos del Romántico Viajero para enfrentar a Independiente por los Octavos de Final Vuelta de la CONMEBOL #Sudamericana 🏆#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/sNHBF0KG0n
La entrada en calor
Los jugadores realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego del estadio Libertadores de América.
🔛 Activación— C. A. Independiente (@Independiente) August 21, 2025
¡DALE NOSOTROS!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/y062U5dgRE
Los últimos antecedentes del Rojo
Independiente profundizó su crisis el sábado en Liniers: perdió ante Vélez y estiró a siete compromisos la seguidilla sin victorias. Con apenas dos puntos, es el equipo peor ubicado en el Torneo Clausura, y además ya quedó fuera de la Copa Argentina, a manos de Belgrano. El único alivio fue el gol de Felipe Loyola, de penal, contra el Fortín, con el cual el cuadro de Avellaneda cortó una sequía de 470 minutos. En este contexto, el Rojo intentará mejorar, remontar el 0-1 sufrido en Santiago y pasar a los cuartos de final. Deberá hacerlo sin Matías Abaldo, expulsado en Chile, y Nicolás Freire, lesionado.
Los Diablos Rojos de Avellaneda. #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/35MT5EuDNR— C. A. Independiente (@Independiente) August 20, 2025
Cómo llega el visitante
Universidad de Chile cayó en su último partido, por 3-1 contra Audax Italiano. Pese a ello, vive un gran momento y se ubica como escolta en el campeonato local, tras 20 jornadas.
El camarín en Avellaneda está listo para una nueva noche de CONMEBOL #Sudamericana 💙✅#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/cbrPE1mDoi— Universidad de Chile (@udechile) August 20, 2025
Probables formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés y Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
- Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez y Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
Cobertura al instante
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la vuelta de una de las llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera, el VAR estará a cargo de su compatriota Antonio García y la transmisión será de DirecTV.
Más notas de Copa Sudamericana
Seguí leyendo
"Decisiones antipáticas". Habla el presidente de la UAR: los Pumas locales en Inglaterra, el futuro del Championship y la influencia de Pichot
"La libertad de hacer algo único". El descubridor de Franco Colapinto en la F.1 y su pasión secreta que lo hace ser "mejor jefe"
Sin salida. "Toman la medicina": el drama de los atletas que se dopan para ganarse la vida y cuál es la ciudad de las drogas
- 1
El alentador mensaje de Franco Colapinto por el debut de Franco Mastantuono en Real Madrid
- 2
Franco Mastantuono y un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid
- 3
Franco Mastantuono debutó en Real Madrid, que le ganó 1 a 0 a Osasuna por la Liga de España
- 4
Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 5