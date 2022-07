Independiente y una luz al final del túnel: tendrá elecciones el domingo 2 de octubre

Finalmente no será en agosto, como quería la oposición, ni en setiembre como en principio barajó el oficialismo, sino incluso más tarde. Independiente tendrá sus elecciones el domingo 2 de octubre, casi diez meses después de la fecha original. Ese día, alrededor de 55.000 socios, si finalmente se actualiza el padrón para sumar a quienes en diciembre no tenían la antigüedad necesaria, podrán decidir cómo continúa el conflictivo presente del Rojo.

La reunión de la Junta Electoral, con la presencia de los candidatos Fabián Doman y Claudio Rudecindo, así como de los apoderados de las tres agrupaciones autorizadas a participar en los comicios, se prolongó durante algo más de una hora y expresó con claridad las diferencias de criterio entre la oposición y un oficialismo que desde el primer momento quiso estirar el plazo todo lo posible. Finalmente logró imponer su criterio, llevando la cita con las urnas hasta más allá del 30 de setiembre, jornada límite para la celebración de la asamblea que deberá aprobar el balance 2022.

El acta que confirma la nueva fecha de las elecciones: 2 de octubre; los apoderados de la oposición firmaron en disconformidad. Twitter

Esta vez no hubo manifestaciones en los alrededores, donde igualmente se desplegó un gran operativo de seguridad pese a que no había convocada concentración alguna. Alrededor de 200 efectivos de la policía bonaerense, la Gendarmería y el grupo de operaciones especiales rodearon la sede del Rojo por temor a que se repitieran los graves incidentes del viernes pasado. La Avenida Mitre y la calle General Levalle fueron cortadas al tránsito y las actividades en el edificio fueron canceladas desde las 14, pero nadie se acercó a alterar la paz de las calles de Avellaneda.

No hubo más definiciones que decidir el día de los comicios en un cónclave donde las ausencias estuvieron de parte de la propia Junta Electoral. Inicialmente compuesta por seis integrantes, la misma ha quedado reducida a cuatro. Uno de ellos, Eduardo Rubio, ya viene ausentándose desde anteriores encuentros y durante el día se conoció la renuncia de Alejandro Vilariño, único representante ajeno al oficialismo, aunque no enfrentado a él. De hecho, estaba en la lista de la Agrupación Independiente que postula la re-reelección de Moyano, de la cual también dimitió.

Sin embargo, sí hubo otros temas de debate sobre la mesa. Uno de ellos fue la posibilidad (o no) de modificar las listas presentadas en diciembre pasado. Mientras el oficialismo insistió en dejar libertad absoluta para hacerlo, el sector opositor expuso su empeño en limitar esos cambios. La intención de quienes vienen gobernando el club desde 2014 se explica por las muchas renuncias ocurridas en estos meses entre quienes formaban parte de su candidatura, incluidos Marcelo González y Manuela Sánchez, que formaban el trinomio principal junto a Hugo Moyano. La cuestión, junto al planteo de actualización de los padrones en relación a diciembre pasado, quedará determinada en una nueva reunión el próximo martes.

Se desplegó un amplio operativo de seguridad para evitar incidentes Twitter

La posición del grupo que apoya un tercer mandato del dirigente camionero quedó planteada en una reunión interna previa a la prevista con la Junta Electoral, pero la clave de lo que pueda pasar con Moyano e incluso con la misma presentación de la lista es muy probable que se conozca este jueves, cuando los miembros que mantienen sus lugares en la muy diluida comisión directiva se reúna a conversar en el predio de Villa Domínico. Desde la semana pasada, los rumores sobre una retirada del oficialismo son persistentes, pero nadie al interior del oficialismo ha dado por ahora precisiones al respecto.

Mientras tanto, el regreso de Julio César Falcioni a la dirección técnica del primer equipo vivió 24 horas de espera. Aunque desde su entorno se afirma que el acuerdo para firmar por un año está cerrado, queda por cumplir la condición impuesta por el Emperador de un consenso entre las candidaturas presidenciales. El tema no fue tratado en la reunión que dirimió la cuestión electoral. Fabián Doman negó de manera rotunda haber recibido alguna consulta y su única opinión al respecto ha sido manifestar la “desprolijidad” que implica la elección de un entrenador en medio de una campaña electoral, mientras que Rudecindo mantiene su postura contraria a la llegada del director técnico.

Las elecciones de Independiente tienen fecha confirmada: el 2 de octubre; tras la reunión entre la Junta y los apoderados de las agrupaciones, se definió la jornada para los próximos comicios. Twitter

Por la mañana, entretanto, Moyano y Héctor Yoyo Maldonado estuvieron presentes en el entrenamiento para presentar a Juan José Serrizuela y sus ayudantes, quienes dirigirán al equipo el lunes frente a Colón. Desde el seno del plantel se asegura que en dicho acto en ningún momento se mencionó que Falcioni estuviera pronto a volver, más allá de que la intención de los dirigentes es que el partido de Santa Fe sea el último donde se siente en el banco un técnico interino.

Independiente dio por fin un paso adelante para empezar a salir del laberinto en el que se encuentra inmerso. El 2 de octubre habrá pasado casi una temporada futbolística entera desde el 19 de diciembre pasado, la fecha en la que acabó oficialmente el mandato de Hugo Moyano. Es demasiado tiempo, pero la ratificación de una fecha de votación, si bien no cambia nada a corto plazo, debería al menos calmar el enrarecido clima que rodea al club en los últimos tiempos. Ya se sabe que el que no se consuela es porque no quiere.