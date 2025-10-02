Independiente: Atomik denunció agravios y amenazas y desistió de vestir al equipo de Avellaneda

Algo tan coyuntural como la indumentaria que viste a un equipo se transformó en un tema de estado en Independiente, un club que vive días de convulsión institucional. Los rumores crecientes de que finalizaría el contrato con Puma, la marca que viste al club desde hace 16 años, y que en su lugar entraría la firma Atomik, desató una impensada revolución de los hinchas y socios, que se manifestaron primero por las redes sociales y luego frente a la sede social de la Avenida Mitre, en Avellaneda. La situación escaló a tal punto que este jueves Atomik emitió un comunicado en el que informan que desisten de vestir a Independiente.

“En los últimos días, nuestra compañía fue objeto de situaciones de público conocimiento que resultaron agraviantes y absolutamente ajenas a la realidad. Se difundieron videos falsos y manifestaciones injuriosas que buscaron desprestigiar a Atomik, hechos que se vieron agravados por amenazas personales a familiares y directivos de la empresa, ante lo cual se realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades pertinentes", expresa el comunicado.

Y continúa: “Frente a este escenario, Atomik comunica públicamente que desiste de la oferta presentada en todos sus aspectos y condiciones. Nuestra empresa, guiada por valores de respeto, transparencia y profesionalismo, no participará de circunstancias que nada tienen que ver con un vínculo institucional ni con el verdadero sentido de un patrocinio técnico".

Daniel Seoane (secretario general) y Néstor Grindetti (presidente), los dos principales referentes de la directiva de Independiente Fabián Marelli

Consultado por LA NACION, una alta fuente del club de Avellaneda dijo desconocer esta situación, pero afirmó que esta mañana hubo una reunión con el presidente de Puma, en la que la firma alemana “se puso a tono con la oferta de Atomik”. Para reafirmarlo, Independiente lo informó a través de sus redes sociales: “El Club Atlético Independiente informa a sus socios, socias e hinchas que en el día de la fecha el presidente de la institución, Néstor Grindetti, mantuvo una reunión con el Managing Director de PUMA Argentina, Gustavo Marques, en la cual se acordó la continuidad del vínculo contractual hasta diciembre de 2031.

“La decisión se enmarca en una mejora sustancial en los aspectos financieros de la propuesta de la marca alemana, lo cual sumado a la proyección de regalías coloca a la oferta de PUMA por sobre la de Atomik. Este nuevo acuerdo pasará a ser el más importante en la historia de nuestro club, asegurando previsibilidad económica y permitiendo proyectar un plan conjunto de crecimiento y fortalecimiento de la identidad de nuestra camiseta. El Club agradece a la marca ATOMIK por acompañar este proceso y reafirma que la elección se tomó priorizando, por sobre todas las cosas, el interés institucional y el futuro de Independiente”.

Ciertos deterioro y descontento en la relación con la fabricante alemana Puma, que lleva 16 años equipando a las divisiones deportivas de la entidad y cuyo contrato concluirá a fin de año, fueron alentando durante varios meses la posibilidad de la llegada de un nuevo proveedor de camisetas. Desde hace varias semanas, empezó a crecer la posibilidad de que fuera Atomik -que ya viste a San Lorenzo-, la empresa que tomará la posta. Sin embargo, en paralelo, comenzó a incrementarse el malestar de socios y simpatizantes con esta decisión (sumado al hartazgo en términos deportivos), y los cánticos en contra de la comisión directiva estuvieron a la orden del día en cada partido que disputó como local. El último martes, cuando los rumores de un acuerdo con Atomik eran cada vez más fuertes, cientos de hinchas se congregaron en la Avenida Mitre, frente a la sede de Avellaneda, con consignas, banderas y cantos en contra del posible acuerdo.

Finalmente, este jueves, Atomik se bajó de la negociación y desde Independiente anunciaron que está todo encaminado para renovar el acuerdo con Puma.