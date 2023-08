escuchar

Desde el final de la última Liga Profesional, con la dolorosa derrota frente a Boca que convirtió el estadio Libertadores de América en un hervidero y en escenario de incidentes entre algunos socios enardecidos y la policía que custodiaba los palcos a los que concurren los dirigentes, Independiente vive días de gran desconcierto. Las promesas de refuerzos para enderezar el rumbo deportivo -que lo tiene sumido en el fondo de las posiciones y con real peligro de pelear para no descender- se fueron desvaneciendo poco a poco con negociaciones truncas, pases caídos a último momento e intentos que quedaron en la nada.

¡Bienvenido Felipe Aguilar al Rey de Copas!



El defensor colombiano es el segundo refuerzo de #Independiente. Llega a préstamo desde Atlético Paranaense por 18 meses.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/8fPnpXArpb — C. A. Independiente (@Independiente) August 10, 2023

En las últimas horas han llegado algunas bocanadas de aire fresco a Avellaneda. Primero, con el gesto de Federico Mancuello, futbolista nacido y criado en Independiente, que decidió rescindir su vínculo con Puebla, de México, para ponerse a las órdenes de Ricardo Zielinski, el entrenador que también vive estas horas con gran inquietud producto de la falta de caras nuevas en su grupo de trabajo. Mancuello, que durante la colecta organizada por el influencer Santiago Maratea motorizó un grupo de ayuda de exfutbolistas rojos, gestionó su salida del fútbol mexicano para volver al club donde jugó hasta fines de 2015.

Ahora, desde Independiente anunciaron la incorporación del colombiano Felipe Aguilar, defensor central que la última temporada actuó en Lanús. Aguilar, de 30 años, llega a préstamo desde Atlético Paranaense, dueño de su pase.

Cruzando a Marco Ruben, en la inolvidable Copa Libertadores de 2016, que Atlético Nacional ganó tras dejar en el camino, entre otros, al Rosario Central de Chacho Coudet Gabriel Rossi - LatinContent WO

Sus comienzos fueron muy prometedores aunque luego no pudo afianzarse en su carrera. Aguilar formó parte del exitoso ciclo de Atlético Nacional de Medellín, que en 2016, dirigido por Reinaldo Rueda conquistó la Copa Libertadores (la Copa Sudamericana de ese mismo año, a la que había llegado a la final, le fue otorgada a Chapecoense tras el accidente de avión en el que murió la delegación). El zaguero fue vendido en 2019 a Santos, de Brasil, y un año más tarde pasó a Atlético Paranaense. Pero nunca pudo afirmarse en el fútbol brasileño y desde entonces salió a préstamo, primero a Atlético Nacional y luego a Lanús. En el conjunto del sur bonaerense tuvo un flojo primer semestre, donde apenas jugó 5 partidos. La segunda parte del torneo la historia fue diferente, se ganó la titularidad y formó dupla con Cristian Lema, en el equipo conducido por Frank Darío Kudelka. En total, en Lanús disputó 20 partidos.

Es un futbolista de buen pie y gran juego aéreo (mide 1,91m), aunque el gol no está entre sus virtudes: en sus más de 250 partidos como profesional apenas marcó dos tantos, uno con la camiseta de Santos, en la Copa de Brasil, y otro con la de Atlético Paranaense, en la liga regional. Tiene un pasado de selección en Colombia, aunque hace varios años que no es convocado. En 2013 fue campeón sudamericano Sub 20 en el certamen realizado en Argentina.

Palabra de Mancuello

Federico Mancuello, anunciado como primer refuerzo de Independiente, se refirió al momento que vive el club y a las razones detrás de su intempestivo regreso. “Hablé con el Ruso ayer, le agradecí, él confió en mi para llevarme a Belgrano. Conozco bien a su cuerpo técnico. Me puse a disposición y espero estar lo antes posible para entrenar. No se si llego a estar habilitado al martes, pero voy a estar acompañando”, señaló a La Red el mediocampista, que fue dirigido por Zielinski en la temporada 2011/2012, cuando Independiente lo envió a préstamo a Belgrano de Córdoba.

“Se muy bien como está el club y la única manera de sacar esto adelante es estando juntos. Si nos unimos dirigencia, jugadores e hinchas y tenemos un buen arranque, podemos pelear este formato de liga de 14 fechas”, se entusiasmó Mancuello, que viajará el fin de semana desde México hacia nuestro país.

Mientras tanto, siguen las negociaciones para sumar más incorporaciones. El delantero Alexis Canelo -con pasado en Quilmes y desde hace siete temporadas en el fútbol mexicano- es candidato a ponerse la camiseta de Independiente, que está dispuesto a comprar su pase, perteneciente a Tijuana. Otro de los buscados es el lateral chileno Mauricio Isla, que quedó libre de Universidad Católica.

