La reacción de un jugador de Independiente contra un hincha y la sugestiva frase de De Felippe a Domínguez sobre su futuro

Independiente volvió a vivir otra noche de furia e impotencia. Hubo insultos, recriminaciones, miradas al piso dentro y fuera del campo de juego. El club de Avellaneda es un polvorín y con el clásico a pocos días, la derrota contra Platense por 3 a 1 (que se suma a la antes recibida frente a Patronato) desató un coro de advertencias, amenazas e histeria que generaron reacciones no solo de los enojados hinchas: Leandro Benegas, el goleador del equipo rojo, se peleó con algunos hinchas que insultaban cuando los futbolistas dejaban la cancha.

El hecho se produjo en el final y la postal fue elocuente. Eduardo Domínguez, parado en la boca de la manga que conduce a los vestuarios, recibía a los cabizbajos futbolistas locales, mientras desde afuera llovían las recriminaciones. Cuando Benegas llegó hasta esa zona, en lugar de meterse en la manga, se desvió para desafiar e invitar a pelear a quienes insultaban. El delantero debió ser frenado por el técnico de Independiente y por compañeros como Lucas Rodríguez e Iván Marcone.

Leandro Benegas y algunos jugadores de Independiente se cruzaron con hinchas tras la derrota ante Platense en Avellaneda. #LigaProfesional @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/IomgFjsV0x — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 5, 2022

Ya en la madrugada, un poco más frío, Benegas publicó en Twitter unas palabras por esta situación que vivió al final del encuentro: “Mis más sinceras disculpas para todos los hinchas y socios de @Independiente, me equivoqué por completo con la reacción que tuve hoy, me dejé llevar por la impotencia de no haber podido lograr el resultado que queríamos, ojalá puedan aceptarlas”, expresó el atacante.

Mis mas sinceras disculpas para todos los hinchas y socios de @Independiente , me equivoqué por completo con la reacción q tuve hoy, me dejé llevar por la impotencia de no haber podido lograr el resultado q queríamos ,ojalá puedan aceptarlas. — Leandro Benegas (@LeaBenegas) July 5, 2022

Otro de los momentos sugerentes de la noche fue cuando, al finalizar el partido, Domínguez fue a saludar a su colega, Omar De Felippe. El entrenador de Platense sabe lo que es soportar momentos duros en el club de Avellaneda, ya que fue quien condujo al equipo rojo en la temporada que estuvo en la B Nacional. Al momento del abrazo, mientras atronaban las reprobaciones desde los cuatro costados, De Felippe le dijo a Domínguez al oído: “No se te ocurra irte, ¿me escuchaste? No seas boludo”.

"NO SEAS BOLU..." La frase de Omar De Felippe a Domínguez luego de una nueva caída de Independiente 🔴 pic.twitter.com/QoFIF1ojfw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 5, 2022

En la puerta de la manga que conduce a los vestuarios, Domínguez quedó parado para recibir a cada uno de sus futbolistas y brindar palabras de ánimo: “Dale, dale, dale, ¡a levantar la cabeza!”, se escuchó de boca del entrenador, un hombre poco proclive a levantar el tono o mostrar sus emociones. Ya en la conferencia de prensa, el director técnico afrontó las preguntas de los periodistas y dejó una frase fuerte en referencia al particular momento que atraviesa, teniendo en cuenta que el próximo compromiso es el clásico contra Racing, en el Cilindro: “Va a ser un partido que nos va a marcar fuerte, y tenemos que buscar que nos marque fuerte”, afirmó.

“Nos dimos un golpe fuerte, pero no por las formas, porque en el primer tiempo hicimos todo para ganar y terminar con un resultado más amplio... Pero se cometen errores que pegaron fuerte en lo anímico, creo... Así que estamos con tristeza, sabemos la clase de partido que tenemos el fin de semana, lo que representa y lo que es. Nuevamente nos tenemos que levantar y ser fuertes, estar juntos y mostrar más ímpetu mental para levantarse y sobrellevar estos momentos que nadie quiere”

Finalmente, dejó unas palabras que evidentemente tienen como destinatario a quienes conducen el club, sobre todo por las idas y vueltas de las últimas semanas en materia de refuerzos e incorporaciones: “No me quiero despegar, pero se vienen viviendo situaciones y tampoco me voy a poner como el culpable de todo” , expresó Domínguez.

Que Independiente es un club a la deriva en lo institucional queda expuesto día a día a partir de las noticias que hablan de embargos, deudas, compromisos rotos, destrato, desidia. Que ese naufragio hace mella en lo deportivo puede observarse cada vez que el calendario indica que debe jugar. Por todo esto, el clásico que se avecina puede ser el detonante de situaciones que agraven aún más la situación de un club que hace años no encuentra paz.