Maxi Gutiérrez, el nuevo refuerzo de Independiente que llega desde Chile

“De los dos extremos que se fueron, Tarzia y Ruiz, se tenía que quedar uno. Entonces ahora tenemos que buscar urgente un extremo para Independiente, que no es fácil a esta altura”, había advertido hace algunos días Gustavo Quinteros, el DT del Rojo. La conflictiva salida de Ruiz -con quien el entrenador contaba para alternar por el costado izquierdo del ataque- le generó un dolor de cabeza al estratega. Por eso, con el certamen ya en marcha y el mercado acotado, los dirigentes de Independiente intentaron encontrarle una solución. Aunque no era la opción que el DT manejaba, lo convencieron: en Mendoza, donde el plantel espera el encuentro de esta tarde (a las 17) ante Independiente Rivadavia, apareció el chileno Maximiliano Gutiérrez, de 21 años, proveniente de Huachipato, que utilizará el dorsal 28, como en su club de origen. Se transforma así en la tercera incorporación del Rojo, tras las llegadas de Ignacio Malcorra y Santiago Arias.

La negociación no estuvo exenta de contratiempos -como suele sucederle a Independiente en los últimos años-. Cuando todo estaba resuelto, llegó al club de Avellaneda una inhibición de FIFA por una deuda de 1.500.000 de dólares reclamada por el ecuatoriano Fernando Gaibor, futbolista del Rojo entre 2018 y 2019. Finalmente, la situación se destrabó por una cuestión de fechas. La inhibición llegó, por error, unos días antes de lo estipulado. Por eso, se desestimó y a toda velocidad Independiente pudo incorporar a Gutiérrez. Pero el reclamo llegará esta semana. Y entonces no habrá otra salida que pagar lo que FIFA demanda para volver a incorporar en el futuro.

Maximiliano Gutiérrez, en acción hace unos días en Huachipato, ante Carabobo, por el Repechaje para la Copa Libertadores @huachipato_fc

Independiente y Huachipato han estrechado lazos comerciales durante la gestión que encabeza Néstor Grindetti -en realidad, durante la que lidera el secretario general del club, Daniel Seoane, encargado de las negociaciones por futbolistas-. Con el club chileno han sido socios en partes iguales por la venta de Felipe Loyola a Pisa (en realidad, un préstamo disfrazado de venta). Además, Huachipato es acreedor por Wálter Mazzantti (era copropietario del pase con Huracán).

Gutiérrez llega a préstamo por un año, pero en realidad es una compra a largo plazo: la cesión se fija con obligación de adquirir a partir de enero de 2027 el 50% de la ficha del jugador, en pagos de 500.000 dólares. Es decir que, teniendo en cuenta que en diciembre de este año habrá renovación de autoridades, le quedará a la gestión que suceda a la actual (la percepción es que es difícil que sea reelegida, si es que se presenta) la obligación de afrontar los pagos por un futbolista que es una incógnita. Ya lo afirmó Quinteros cuando lo habían consultado por la posible llegada de Gutiérrez: "Este joven juega bien, sería una apuesta“.

Pasando en limpio, Independiente queda obligado a comprar en 2 millones de dólares la mitad del pase de un futbolista que no sabe cómo rendirá y vendió a Ruiz -ya probado en el fútbol argentino- a México en 1.650.000 por el 60% de la ficha.

El chileno Maximiliano Gutiérrez, nuevo refuerzo de Independiente @huachipato_fc

Gutiérrez es alto (1,83m) y juega por la banda derecha, donde se inició como un lateral-volante. Puede jugar de extremo, pero no tiene las características de desequlibrio en el mano a mano como Montiel o Abaldo. La curiosidad es que en su club peleó (y le ganó) el puesto con su hermano mayor, Joaquín. Debutó en la primera división de Huachipato en agosto de 2022 y desde entonces lleva 84 partidos, con 14 goles y 4 asistencias. Ha vestido la camiseta de la selección Sub 20 de Chile y también de la mayor: en 2025, el entrenador Nicolás Córdova lo utilizó para un partido de eliminatorias (0-3 ante Brasil) y dos amistosos.

El técnico de Huachipato, Jaime García, lo despidió con elogiosas palabras: “Le deseo lo mejor. Cuando un chico explota de esta manera y su futuro puede ser distinto, bienvenida su salida, las puertas están abiertas. Es un golpe duro para nosotros, pero más que por la pérdida como jugador, es por la persona. Cuando un jugador se va a un futuro mejor es porque algo hice bien como cuerpo técnico. Estoy muy contento, más allá de que te saquen a un pieza importante”, dijo.

