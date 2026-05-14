A semanas del inicio de un nuevo Mundial, se instauró un debate en las redes sociales sobre qué significa ser mufa. Esta palabra correspondiente al lunfardo rioplatense está asociada a la mala suerte y a las prácticas que ejecutan las personas para atraerla.

La Real Academia Española (RAE) registra solamente dos acepciones sobre este sustantivo femenino: en Argentina y en Uruguay puede ser tomado como sinónimo de moho o una mancha de humedad; en los mismos países, de manera coloquial, está referido al enfado o mal humor por alguna cuestión que molesta.

Los dos significados de la palabra mufa según la RAE Foto: captura de pantalla RAE

Llevada esta frase al terreno del fútbol, una persona denominada “mufa” es quien le desea buena suerte o augura un resultado positivo de un equipo o selección, cuando, en realidad, piensa todo lo contrario.

Inmerso en la cultura popular, quien se considera o es visto como mufa, busca el perjuicio del prójimo. Esta cuestión se exacerba por completo en el fútbol cuando las rivalidades son muy maracas como, por ejemplo, entre Brasil y Argentina o, en el último tiempo, con Francia, un rival con el que se generó una fuerte distancia a partir de la eliminación en el Mundial 2018 y la conquista de la última Copa del Mundo.

La palabra "mufa" está muy instaurada en el mundo del fútbol Manuel Cortina

Elevando al máximo esta acepción, también existen los “anti mufa”, quienes elaboran artimañas para combatir las “malas” energías que provoca otra persona sobre sus intereses.

A partir de los “anti mufa” se creó la frase “anulo mufa” en las redes sociales, donde los usuarios eligen esta frase para combatir el deseo de la otra persona en querer sabotear el plan.

De cara a lo que será una nueva edición del Mundial, las plataformas digitales exponen a quienes son “mufas” y desean que el futuro de la selección sea breve, sin pena ni gloria; en ese devenir, emergen los “anti mufas” en un juego que se desarrolla en paralelo a la competencia.