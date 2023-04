Pablo Repetto no dirigirá a Independiente: tras la renuncia del presidente Fabián Doman, el DT desistió desde Ecuador

escuchar

La crisis de Independiente se lleva puesto todo. Hasta hace que un director técnico que tenía al Rojo como gran oportunidad de su carrera, Pablo Repetto, desista de asumir: el uruguayo de 49 años, ignoto en Argentina, estaba por entrenar a un grande del fútbol campeón del mundo. No ocurrirá. Desde Ecuador, el DT comunicó a la dirigencia roja que no, que no será lo que anhelaba ser.

La inesperada renuncia de Fabián Doman, el presidente con quien iba a firmar pronto el contrato, desencadenó la baja de Repetto, que así resignó la máxima oportunidad de su trayectoria. Pensaba asumir la próxima semana, después del encuentro de este miércoles en Rosario frente a Central y de un compromiso de altísima tensión, el clásico del domingo contra Racing en el Libertadores de América. Para eso había viajado por unos pocos días a Ecuador, donde estaba organizando su emigración hacia Argentina. En aquel país fue exitoso Repetto, con buenas figuraciones internacionales al mando de otro Independiente, el del Valle, y estaba listo para subir un escalón en la exigencia.

Pues no habrá clásico de Avellaneda, ni Liga Profesional ni reto enorme para el uruguayo. Sin el presidente que iba a respaldarlo y en medio de una situación grave en lo deportivo, lo económico y lo institucional, no había plafón para el desconocido con el que no se iba a tener mucha paciencia si los primeros pasos eran erráticos. “Lo económico estaba arreglado pero no están dadas las condiciones institucionales para asumir en este momento”, comentó a TyC Sports, mientras ya suenan candidatos a tomar el lugar en el que Repetto no llegó a estar: Gustavo Munúa (recientemente desvinculado de Unión, de Santa Fe), Diego Flores (ídem de Godoy Cruz), Sebastián Méndez, Pablo Lavallén y Omar De Felippe.

¿De qué se pierde Independiente sin Pablo Repetto? ¿Quién era el hombre convocado en este momento acuciante para reflotar el barco escorado? ¿Por qué se había elegido a un extranjero desconocido para recuperar la gloria de Independiente?

Lo mejor del currículum se forjó en un club chico de Ecuador. Independiente del Valle había actuado en solamente tres Copa Libertadores: 2014, 2015 y 2016. Durante esa última temporada, logró el milagro: consiguió un hito que ningún equipo había alcanzado en 56 años. Eliminó a River y Boca en la misma competencia. Y además, de visitante.

Aquella serie contra River

Ese prólogo es indispensable para entender la historia que escribió años después, con la Sudamericana y la Recopa (ante Flamengo, en el Maracaná), como últimos impactos. El 4 de mayo, el humilde club ecuatoriano dio el batacazo en el Monumental: aunque perdió 1-0, se clasificó para los cuartos de final por un global de 2-1. Fue un milagro, porque River pudo golear.

Dos meses y 10 días después, Independiente del Valle quebró otra marca. El equipo dirigido por el uruguayo Repetto (un auténtico desconocido para nuestro medio), se impuso por 3-2 (5-3 en el global) en la Bombonera y eliminó a Boca en las semifinales. La modesta institución de Sangolquí, de la provincia de Pichincha, dejó afuera a los más grandes de la Argentina. Tiempo después, perdió la final con Atlético Nacional, de Colombia. En Ecuador ya lo comparaban con Edgardo Bauza. Tenía lógica: Liga Deportiva Universitaria es el único equipo ecuatoriano que se consagró en el certamen continental.

El DT entró al vestuario y encontró una alegría medida. Nada de excesos. Allí, se volvió loco. “¡Festejemos, car...! ¡Festejemos!. Ya sé, no fue igual que ganarle a Pumas por penales o como fue con River, porque sufrimos hasta el final. Lo ganamos… cómodos. Así fue. Pero, muchachos, ¡le ganamos a Boca en la Bombonera y estamos en la final!”.

Y después, Boca...

Repetto se reía de lo que había conseguido. “Me odian los de River y los de Boca”, asumía. “Bueno, en realidad, cuando eliminamos a River, los de Boca nos amaban. Después, cuando eliminamos a Boca, los de River nos empezaron a querer”, decía el hombre nacido en Uruguay, de 49 años, que se inclina por el 4-3-2-1 y que iba a afrontar en Independiente uno de los pocos grandes desafíos de su exitosa carrera. Grandes en cuanto a la magnitud de sus historias, se entiende.

Fénix, Cerro, Blooming, Defensor, Independiente del Valle, un breve paso por Emiratos Árabes Unidos, Olimpia (otra corta etapa), Liga Deportiva Universitaria y Nacional, de Montevideo. Una vida en este lado del mundo: conoce los detalles de cada rincón, de cada táctica. Aunque Independiente, envuelto en sus desventuras, es el único gigante de nuestro medio que no compite en ese rubro. Ni Libertadores, ni Sudamericana.

Gallardo y el saludo con Pablo Repetto, un viejo conocido de la Copa LA NACION

Una fractura de tibia y peroné lo sacó definitivamente de las canchas, en menos de seis temporadas, después de que ejecutara un lateral, en un 3-0 de Fénix en la liga uruguaya, a los 26 años. Al colgar los botines, pensó en comenzar la carrera de contador. Sin embargo, el análisis del juego y la pasión por la pelota, lo derivaron a otra dirección. “Estuve un tiempo parado y tomé la decisión, sobre todo porque no era un gran jugador... Justo había comenzado el curso de técnico”, contó, alguna vez.

Arrancó en las divisiones menores de Fénix. Consiguió títulos en Uruguay y Ecuador: el objetivo es que se convierta en el Gallego Insua de Independiente. El veterano conductor también tuvo un largo recorrido en América del Sur. Nació en el barrio de Capurro, en Montevideo, íntimo amigo de un hermano de Enzo Francescoli (“es mi ídolo”), no tiene cábalas, le escapa a la religión y su filosofía es la adaptación.

“A mí me interesa saber qué armas tengo yo y qué armas tiene el rival. Es como una lucha. Si me siento superior, voy a ir a buscar. Si siento que estamos en igualdad, veo cuándo puedo lastimar. Hay muchas cosas que tener en cuenta: el proceso de adaptación, cuánto le pesa la camiseta al jugador, si están preparados para la responsabilidad. Siempre busco el resultado. Si yo pudiera elegir, me quedaría con el viejo Barcelona de Guardiola, pero en el fútbol moderno no sé cuántos equipos lo pueden lograr. Se igualó todo, hay tanta tecnología y análisis, que es más fácil destruir que construir”, contaba, en una charla con Deportivísimo, un programa de Ecuador.

En tiempos del fin de la pandemia, un encuentro con Mauricio Pellegrino, cuando dirigía a Vélez MARCOS BRINDICCI - POOL

Una mirada a la próxima etapa en Independiente, con sus ojos y su impronta. “Antes, los grandes se imponían por el peso específico. Ahora, es más difícil. No existe más el fútbol de los 50 toques, es todo más dinámico. Hay más presión, yo creo que ahora se juega mejor que antes, pero como todo en la vida, el fútbol cambió”, analizaba.

La lucha de las ideologías es un tema que lo apasiona. Justo da en la tecla de Independiente, un gigante que supo regodearse de su paladar en buena parte de su historia y hoy exprime al máximo sus debilitadas virtudes para conseguir puntos. Del modo que sean. Repetto viaja en esa última sintonía. Y abre un interesante debate. “Puedo ser vistoso, pero si no gano… A mí me gustaría hacer 100, 150 toques. Hay que generar chances de gol y ser sólidos atrás. Jugué con tres delanteros, con 4-4-2, hasta con tres enganches…”, asumía.

Repetto es un resultadista con licencias de osadía y buen gusto. Justo lo que precisaba Independiente... que no lo tendrá por su crisis sin fin.