Un ataque de furia de David Abraham, en la derrota de Frankfurt por 1-0 ante Friburgo

Al menos inexplicable. Así podría definirse la actitud que tuvo el defensor argentino David Abraham, que juega en Eintracht Frankfurt, tras darle un empujón al entrenador de Friburgo. Christian Streich, y desatar un escándalo en pleno partido de la Bundesliga. La acción del futbolista dio vueltas por el mundo, ya que después de semejante bochorno, que continuó con enfrentamientos entre futbolistas de ambos equipos, se fue expulsado y podría afrontar una dura sanción.

Tras un despeje de la defensa del Friburgo, que ganaba 1-0, la pelota fue a parar contra el lateral justo donde estaba el banco de los suplentes local. Abraham fue corriendo a buscar la pelota para sacar el lateral, Streich dejó pasar el balón y el defensor argentino lo llevó por delante con toda la intención y lo derribó por la semejante embestida.

Los jugadores de Friburgo que estaban en el banco de los suplentes fueron a buscar al central y se armó una batalla campal: volaron algunas piñas y hubo empujones, pero la tensión bajó rápidamente y no se multiplicó la violencia. Después del partido, la cuenta oficial de Frankfurt publicó una foto de Abraham con Vicenzo Grifo, de Friburgo, con quien había quedado cara a cara, en la que explican que los dos futbolistas después charlaron amistosamente.

Un ataque de furia de David Abraham,que derribó al entrenador rival, Streich, y desató un escándalo Fuente: AFP

El árbitro Felix Brych se apoyó en el VAR, revisó la acción completa y no dudó en expulsar a Abraham. Después del partido Streich le dio un abrazo al argentino y trató de tranquilizarlo, pero el ex defensor de Independiente quedó expuesto. El DT de Friburgo trató de minimizar la situación: "No soy una persona particularmente rencorosa, se disculpó y el asunto está cerrado". Sin embargo, el futuro para el marcador central está bajo la lupa, tanto que el director deportivo de Frankfurt, Fredi Bobic, fue muy claro: "David Abraham no debería hacer algo así. Sus emociones se apoderaron de él y sintió que lo provocaban, pero algo así no debería suceder".

En la cuenta de Twitter de Frankfurt tambien publicaron una declaración de Abraham que explica un poco cómo terminó todo y qué sucedió: "Pido disculpas a Christian Streich. Quería devolver el balón al juego lo más rápido posible en el último minuto del partido, intenté esquivarlo, no lo hice y... Me alegra mucho que hayamos hablado después del partido y que todo esté bien entre nosotros", dijo el argentino.