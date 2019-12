Inferiores de Boca en llamas: "Riquelme vino a desunir", dijo un ex coordinador

Oscar Regenhardt se quejó del manejo de Juan Román Riquelme en las inferiores

Las primeras medidas de Juan Román Riquelme provocaron un tsunami en la estructura de las divisiones inferiores de Boca. Lo concreto es que Rolando Schiavi ya dejó de conducir a la Reserva, al tiempo que también se les comunicó a los demás técnicos de divisiones inferiores que no seguirán en el club: Héctor Bracamonte (cuarta), Sergio Saturno (quinta), Gustavo Pinto (sexta), Leonardo Testone (séptima), Víctor Marchesini (octava) y Luis Lúquez (novena).

Oscar Regenhardt es uno de los empleados del fútbol de Boca que no continuará trabajando en el club tras el cambio de dirigencia. Juan Román Riquelme encabezó el recambio en el fútbol y en las últimas horas, Raúl Cascini fue el encargado de comunicarle al coordinador de inferiores y a varios de los entrenadores del las categorías juveniles, que sus contratos no iban a ser renovados.

"Vos no podés llegar y arrasar con todo lo que había como si no sirviera. Tengo la satisfacción de que muchas personas me llamaron y me dijeron que fui el único coordinador que llegó y no echó a nadie, sino todo lo contrario", sostuvo Regenhardt en diálogo con Cadena Oh!.

Además, el santafesino reveló que "la comunicación fue muy fría" y lamentó la forma en la que se enteraron acerca de la decisión: "Podría haber hecho una reunión, pero sabiendo que viene de Riquelme, sé que todo lo que hace él, desune". Y disparó munición gruesa contra los que llegarán de la mano de Román: "No tienen idea del fútbol juvenil", cerró.