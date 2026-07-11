Inglaterra - Noruega: ¿se debió anular el gol de Jude Bellingham? La pelota pegó en un cable

Inglaterra le ganó a Noruega por 2 a 1 en Miami y se clasificó a las semifinales del Mundial. Los nórdicos abrieron el marcador con un golazo de Andreas Schjelderup, pero Jude Bellingham surgió con la clase habitual para igualar en el cierre del primer tiempo. Y capturó un rebote en el alargue que definió el partido.

Bellingham volvió a mostrar su jerarquía para Inglaterra. Cuando el equipo británico parecía irse al descanso en desventaja, el mediocampista de Real Madrid apareció con una acción de enorme categoría para marcar el 1-1 en el segundo minuto adicional del primer tiempo. Eso sí: el tanto pudo ser anulado. Y por una situación insólita.

Los cables que sostiene la cámara cenital, foco de la polémica por el primer tanto inglés en el tercero de los cuartos de final de la Copa del Mundo, en Miami. DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La jugada comenzó con una recuperación de Elliot Anderson tras un pelotazo. El volante encontró rápidamente a Anthony Gordon sobre el sector izquierdo del ataque y la nueva joya de Barcelona, de gran desempeño en el Mundial, asistió hacia atrás al volante, que recibió a la altura de la medialuna. Con un control orientado y una gambeta para dejar atrás a su marcador, el futbolista inglés se acomodó en el área y, en el momento perfecto, sacó un potente remate de zurda cruzado que pasó delante del arquero Örjan Nyland y que hizo que el balón se metiera junto al segundo palo. Un golazo que desató el festejo de los Three Lions y cambió la historia del encuentro justo antes del descanso.

Sin embargo, algo ocurrió durante la trayectoria de la pelota durante la acción. Cuando estaba en el aire después de un saque del arquero escandinavo, el balón tocó con un cable del dron de la televisión oficial, de manera prácticamente imperceptible. De todos modos, la situación fue advertida por Nyland y por el entrenador, Stale Solbakken. Sin embargo, el árbitro francés Clément Turpin no tomó nota de lo sucedido y el VAR no se interpuso.

Según el arquero y el entrenador de Noruega, la pelota dio en uno de los cables antes de que naciera el primer tanto inglés, pero el referato no hizo lugar a la queja. DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué debió pasar? Si, en efecto, el balón tocó el cable, se debió anular el gol. Luego, otorgar un bote a tierra (“pique”) en el lugar y favorable a Noruega, que en ese momento tenía la posesión, por el pelotazo del arquero. De acuerdo con un comunicado oficial desde FIFA, el gol fue bien convalidado. “Según el sensor de la pelota, no hubo toque con el cable”, dijo de modo oficial una fuente de la entidad.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Con los dos tantos que consiguió frente a los vikingos, Bellingham acumula seis en seis partidos en el campeonato. Es uno de los futbolistas más determinantes del torneo, en un Mundial de figuras.

Norway informing match officials that England's goal was a result of the ball hitting the camera cable pic.twitter.com/ILkgjpPGKO — The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends) July 11, 2026

El mediocampista inglés abrió su cuenta goleadora en el debut, ante Croacia, y volvió a convertir durante la etapa de grupos frente a Panamá. En los octavos de final fue la figura con un doblete contra México, en otro polémico encuentro, y en los cuartos de final volvió a aparecer con una brillante definición y un rebote de goleador.

De todos modos, el del 1 a 0 a Noruega de este sábado quedó envuelto en controversia, en una etapa decisiva de la Copa del Mundo, cuyas instancias finales aumentan la atención en los arbitrajes, las críticas y hasta las sospechas.