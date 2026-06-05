Inglaterra vs. Nueva Zelanda, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 17.00 h en el Raymond James Stadium, ubicado en Tampa, Florida.

El momento de los equipos

Inglaterra llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras perder en su última presentación frente a Japón por 1-0. Por su parte, Nueva Zelanda atraviesa un presente difícil tras caer derrotado ante Haití por 4-0 en su partido anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán en este encuentro mejorar sus registros recientes. Inglaterra intentará recuperar la solidez ofensiva luego de no convertir en su duelo anterior, mientras que Nueva Zelanda se enfoca en ajustar su esquema defensivo tras la goleada recibida contra el seleccionado haitiano.

Lo que está en juego

Para ambos seleccionados, el resultado es fundamental para ganar confianza y ajustar piezas tácticas de cara a sus próximos compromisos internacionales. El choque en el Raymond James Stadium representa una oportunidad de redención inmediata para los dos equipos tras sus resultados adversos en la última fecha.