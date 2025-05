Insultos contra los jugadores y “la comisión”: así fue la noche caliente en la que Boca pasó por penales

Esta vez, los penales no fueron una cruz para Boca. El equipo xeneize venció 4-2 por medio de los disparos desde los doce pasos: Agustín Marchesín le atajó el remate a Alexis Canelo, mientras que Dylan Aquino desvió su remate. Los ejecutantes xeneizes tuvieron 100% de efectividad: convirtieron Marcos Rojo, Exequiel Zeballos, Williams Alarcón y Milton Giménez.

Boca definió los penales en medio de un clima caliente en la Bombonera. Los hinchas que ya habían silbado a varios jugadores durante el partido con Lanús, y habían bramado al compás del “Movete, Boca, movete”, responsabilizaron por primera vez a los dirigentes. “La comisión, la comisión... se va al a puta que los parió”, se escuchó segundos después de que el árbitro Leandro Rey Hilfer decidiera el final del partido, antes de los penales.

Después, la popular tapó ese reclamo con el “Dale Boca... dale Boca”. Cuando menguó ese canto, otro grito de guerra contra la gestión de Juan Román Riquelme, al que no nombraron. “Que se vayan todos... que no quede... ni uno solo”. Más tarde, otro cántico nació en la tribuna popular, donde se ubica la barra brava, dirigido -tal vez- hacia los que iniciaron el reclamo original: “Plateísta botón... plateísta botón... sos un h... de p... la p... madre que te parió”.

Los octavos de final se definieron en el arco que da a Casa Amarilla, y empezó a ganar desde el sorteo: era el arco contrario al usado en la fatídica noche de febrero ante Alianza Lima, en la que el equipo peruano lo dejó afuera de la Copa Libertadores e hirió de muerte al ciclo de Fernando Gago como entrenador. Aunque el historial no lo favorecía (de las últimas 5 definiciones por penales, Boca había ganado apenas dos y perdido tres), Boca fue todo lo efectivo que no había sido durante el encuentro y selló su pasaje a los cuartos de final. Espera por Independiente o Independiente Rivadavia, que jugarán este domingo en Avellaneda.

El mérito de los futbolistas xeneizes estuvo en abstraerse de lo que ocurría en las tribunas. Cuando Canelo -de flojo ingreso en el equipo granate-, Marchesín se concentró en esperarlo. No tirarse antes de que el ex delantero de Independiente decidiera la dirección de su remate. Esperó, esperó... y acertó. Justo él, que había quedado en el centro de las miradas aquella noche, cuando eligió correrse y que los penales los afrontara Leandro Brey, el arquero suplente.

Boca estaba en ventaja. La luz en el marcador se agrandaría con un golazo -sí, hay golazos de penal- de un especialista como Marcos Rojo, quien se abrazó con su arquero después de convertir. Llegó luego Marcelino Moreno y puso el 1-1. El Changuito Zeballos restauró la ventaja local.

El festejo de Milton Giménez tras patear el penal que le dio a Boca la clasificación a los octavos de final del torneo Apertura Gonzalo Colini

Luego, el juvenil Dylan Aquino (19 años) tiró la pelota por encima del travesaño y la Bombonera celebró. El posterior remate esquinado del chileno Williams Alarcón puso al equipo xeneize cuatro match points arriba y 3-1 en el marcador. Lanús no tenía margen de error. Ramiro Carrera convirtió y estiró la definición. Pero Milton Giménez le rompió las manos a Losada y puso a Boca en los cuartos de final. Un Boca que no miró a las tribunas y que no se puso nervioso en el momento más tenso de la noche. Un Boca que está entre los mejores ocho equipos del torneo.

El recuerdo de la noche contra Alianza Lima

El 25 de febrero todavía está vivo en las retinas de los hinchas de Boca. Aquella vez, y tras el penal errado por Alan Velasco, los simpatizantes también explotaron y sonó el “Que se vayan todos... que no quede... ni uno solo”. Los peruanos se impusieron 5 a 4 por penales en la Bombonera y avanzaron a la Fase 3 de la Copa Libertadores. Para el conjunto peruano marcaron Paolo Guerrero, Gaibor, Trauco, Noriega y Lavandeira, mientras que para el Xeneize anotaron Rojo, Cavani, Alarcón y Giménez. Viscarra le desvió el remate a Velasco.

Aquel día, ni la infrecuente modificación de Brey por Marchesin le salió bien. El pibe no pudo detener ni uno de los cinco remates del equipo peruano, mientras que Viscarra le desvió el último a Alan Velasco. El “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” del final fue un canto de guerra de los hinchas en la Bombonera, que otra vez estuvieron a la altura a la hora de alentar y se fueron muy golpeados por el resultado adverso.