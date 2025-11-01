Inter Miami, con Lionel Messi, vs. Nashville, por los playoffs de la MLS

Inter Miami procura certificar su pase a los cuartos de final de la Major League Soccer. Con Lionel Messi como titular, el equipo de Florida juega el segundo partido de su serie al mejor de tres partidos ante Nashville. Los dirigidos por Javier Mascherano llegan con la ventaja del primer encuentro, que ganaron por 3-1 en Fort Lauderdale. Otra victoria esta noche los catapultaría a la siguiente fase.

Sin embargo, los de camiseta rosa no pueden confiarse. En la temporada pasada ganaron su primer partido de los playoffs sobre Atlanta United pero cayeron en el segundo, y el tercero y quedaron sorpresivamente eliminados, pese a haber sido el mejor equipo de la etapa regular de la MLS. Mascherano confirmó el equipo para esta noche, que tendrá a los argentinos Rocco Ríos Novo, Tadeo Allende, Rodrigo De Paul y Baltasar Rodríguez como titulares junto a Messi.

Eleven set to make it count 📋💫 pic.twitter.com/Pqv4FD72WR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 1, 2025

Nashville, por su parte, no tiene margen de error. Deberá ganar en los noventa minutos o, en última instancia, llegar a un empate que fuerce una definición por penales y e imponerse en ella, ya que no hay igualdades en los playoffs. Los dos delanteros del equipo local, Hany Mukhtar y Sam Surridge, serán las principales amenazas para Inter Miami. La defensa, el punto más flojo de las Garzas en la rueda regular, deberá estar más atenta que nunca en el año.

A los ocho minutos de juego se abrió el marcador. La defensa de Inter, en línea, padeció un pase filtrado espectacular de Mukhtar para Surridge. El 9 tocó la pelota, gambeteó a Ríos Novo y se fue al césped. El árbitro, Allen Chapman, compró la caída y cobró el penal. Desde el VAR levantaron el pulgar y confirmaron la decisión. La repetición muestra cómo Ríos Novo se mantiene parado sin intención de tocar al rival. Hay un contacto, es cierto, pero es totalmente casual. A Surridge no le importó y anotó el 1-0 bajo la lluvia.

¡Sam Surridge convierte desde el punto penal y @NashvilleSC lo gana desde muy temprano! pic.twitter.com/oMJkY4JIaY — MLS Español (@MLSes) November 1, 2025

Messi estuvo incómodo en el primer cuarto de hora del partido. Es más, luego de desperdiciar una chance inmejorable tras sacarse de encima a un rival, a la Pulga le hicieron sentir el rigor físico. El árbitro no dio la falta. Y el rosarino se levantó y le mostró al réferi su tobillo izquierdo. “Mirá, mirá”, pareció decirle. Dos minutos después, Nashville casi llega al 2-0. Aprovechando la cancha húmeda, Muyl probó entre las piernas de Maximiliano Falcón, la pelota se desvió y rozó el travesaño.

Más tarde, Rodrigo De Paul inventó un caño y una gambeta para dejar a Luis Suárez mano a mano con el arquero de Nashville. El Pistolero lo gambeteó, se abrió hacia su izquierda y definió de zurda. El balón dio en el poste e Inter Miami siguió por debajo en el marcador.