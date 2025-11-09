Inter Miami se juega el pase a semifinales del Este de la MLS frente a Nashville, con Lionel Messi

Inter Miami se enfrenta este sábado con Nashville en un duelo decisivo de los playoffs de la Major League Soccer, con Lionel Messi como titular, capitán y principal esperanza para la clasificación. Será el tercer partido entre ambos equipos, luego de que cada uno ganara como local. Con la serie equilibrada, quien se imponga en Florida, en los 90 minutos o vía penales, avanzará a las semifinales de la Conferencia Este, instancia que las Garzas nunca alcanzaron, y donde ya espera Cincinnati.

Javier Mascherano realizó un solo cambio en la formación titular respecto al último partido: entra el argentino Mateo Silvetti por el uruguayo Luis Suárez, suspendido que lo miró desde el palco, y hará pareja de ataque con el 10. Además, serán titulares sus compatriotas Rocco Ríos en el arco, Tadeo Allende, Rodrigo De Paul y Baltasar Rodríguez, además del capitán.

The eleven for tonight’s mission. 📋🔥 pic.twitter.com/bLRm6cBODz — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 9, 2025

Más allá del marco imponente y lo que estaba en juego, el partido comenzó sin intensidad ni ritmo, lejos de la tensión esperada para una definición de playoffs. Pero bastó una intervención de Lionel Messi, a los diez minutos, para cambiar el curso. Una presión alta del jamaiquino Ian Fray obligó a un pase atrás que, tras un rebote en Allende, le quedó al rosarino, pasando los tres cuartos de cancha. Encaró, amagó y, al perfilarse para su zurda, sacó un remate rasante que pasó entre las piernas del defensor y se coló junto al segundo palo. El arquero Joe Willis quedó inmóvil. Inter Miami se ponía 1-0 arriba.

It had to be him. 🐐



Messi strikes first for @InterMiamiCF! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/TJyxbLvK9T — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

A partir del gol, con la obligación de Nashville de salir a buscar el empate, el partido ganó en ritmo e intensidad. Sin embargo, al conjunto visitante le costó generar peligro y, en varios pasajes, perdió la pelota en zonas sensibles. Inter Miami aprovechó esas imprecisiones para recuperar alto y profundizar. Messi, envalentonado tras el primer tanto, se mostró activo: gambeteó, tiró caño, generó infracciones y participó con constancia en el circuito ofensivo, en una versión habitual para él.

La presión volvió a dar resultado en una jugada aislada, pero con combinación argentina: un pelotazo largo, a los 39 minutos, encontró a Silvetti, que ganó tras una pifia del defensor Walker Zimmerman. El delantero quedó mano a mano, pero en lugar de definir, asistió hacia atrás para que Messi, sin arquero, empujara la pelota y convirtiera su segundo gol de la noche. Fue su 15° tanto en los últimos 10 partidos.

Con esta nueva conquista, el máximo goleador de la temporada regular de la MLS llegó a 34 goles y 16 asistencias en apenas 31 partidos disputados con Inter Miami en la liga de Estados Unidos.

MESSI BRACE. 🇦🇷



Alba to Silvetti to Messi. 2-0. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/oCBsgfcf4a — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

En el inicio del segundo tiempo, Nashville logró inquietar rápidamente. Antes del primer minuto de juego, el ingresado Jacob Shaffelburg desbordó por la derecha y envió un centro preciso que encontró sin marca al inglés Sam Surridge, quien definió con comodidad. Sin embargo, la jugada fue anulada de inmediato por el árbitro Rosendo Mendoza, por una falta previa del delantero sobre el defensor uruguayo, Maximiliano Falcón, a quien tocó abajo en la pasada, lo que le permitió quedar solo frente al arco.

El gol anulado fue un anticipo de lo que vendría. Nashville, que no había llegado al arco durante la primera mitad, comenzó a ganar metros en el complemento y a generar peligro, obligado por un marcador que lo tenía dos goles abajo. Inter respondió con inteligencia: Messi siguió siendo eje del juego, bien acompañado por los argentinos Mateo Silvetti y Baltasar Rodríguez, ambos muy activos en ataque. Sin embargo, el argentino que empezó a destacarse en ese tramo fue el arquero Ríos, decisivo con varias intervenciones para sostener la ventaja.