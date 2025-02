Inter Miami vs. Kansas City, por la Concachampions 2025: día, hora y TV

Este miércoles, desde las 22 (hora argentina), Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi como titular y capitán, visita a Sporting Kansas City en el marco de la ida de la primera ronda de la Concachampions 2025. El encuentro se disputa en el Children’s Mercy Park de Kansas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, con plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Wizards se clasificaron a esta edición de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) tras perder la definición de la US Open Cup del último año, por 3 a 1, vs. Los Angeles FC. Es su séptima participación en el certamen y la primera desde que llegaron a semifinales en 2019, en lo que fue su mejor actuación hasta el momento. No hay argentinos en el plantel.

El equipo dirigido por Javier Mascherano, por su parte, obtuvo su cupo como ganador del MLS Supporter’s Shield 2024, trofeo que se le entrega al mejor equipo de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). Debutó en el torneo continental en 2024, como campeón de la US Open Cup 2023 (el primer título de Messi en Estados Unidos), y llegó hasta cuartos de final, instancia en la que quedó eliminado a manos de Monterrey de México.

La vuelta será el martes 25 de febrero a las 22 (horario argentino) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. El ganador se enfrentará en octavos de final a Cavalier, de Jamaica.

Kansas City vs. Inter Miami: todo lo que hay que saber

Ida de la primera ronda de la Concachampions 2025.

Día : Miércoles 19 de febrero.

: Miércoles 19 de febrero. Hora : 22 (horario argentino).

: 22 (horario argentino). Estadio : Children’s Mercy Park, Kansas City, Estados Unidos.

: Children’s Mercy Park, Kansas City, Estados Unidos. TV : No disponible en la Argentina.

: No disponible en la Argentina. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

En un primer momento, el partido estaba programado para este martes 17 de febrero, pero se postergó por las condiciones climáticas adversas de Misuri. Durante esta semana, la temperatura en ese territorio estadounidense llegó a los 16 grados bajo cero y las fuertes tormentas de nieve no dieron tregua para que se dispute el encuentro con normalidad. “La decisión de reprogramar el partido se ha tomado para priorizar la seguridad de los jugadores y los aficionados, y en coordinación con los dos clubes participantes y las autoridades locales”, comunicaron desde la Concacaf. Por este motivo, se postergó para este miércoles.

Concacaf Statement regarding the Champions Cup series between Sporting Kansas City and Inter Miami CF https://t.co/ZJ7nAtxhDS 🔗 — Concacaf Media (@ConcacafMedia) February 17, 2025

Mascherano respaldó la decisión de postergar el compromiso y habló sobre la presencia de Messi: “Lo que hay que pensar es que no es solamente un tema del juego. Si cae la nieve que dicen que va a caer, creeríamos que la ciudad va a estar completamente colapsada. Entonces, la gente no va a poder ir a la cancha y los accesos van a estar cerrados. Ese es el tema, muchas veces solamente se piensa en el juego y no en todo lo que lo rodea”, aseguró. Al respecto de ‘Leo’, en tanto, dijo: “La disponibilidad es del 100% y puedo asegurar que va a jugar”.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Kansas City corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.55 contra los 2.65 que se repagan por un hipotético triunfo de Inter Miami. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.85.

Mascherano, Messi y compañía, buscarán quedarse con el triunfo a pesar de no ser favoritos MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LA NACION