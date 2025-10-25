El golazo de Messi en Inter Miami vs. Nashville, el primer partido de playoffs de la MLS

Lionel Messi y su Inter Miami abren los playoffs de la Major League Soccer ante Nashville desde las 21, hora de Argentina, en el estadio Chase, de Fort Lauderdale, la casa de las Garzas. Se trata del primer juego correspondiente a la serie que pondrá en las semifinales de la Conferencia Este al que resulte ser el mejor de tres cruces. En caso de que el cotejo termine en empate, habrá una tanda de penales para determinar al ganador de esta noche, que quedará a una victoria de la clasificación.

Inter Miami y Nashville vienen de enfrentarse el sábado pasado en el “Decision Day”, la última fecha de la etapa regular, en la que el conjunto rosa se impuso como visitante por 5-2, con un triplete del rosarino.

El nuevo duelo tiene lugar pocas horas después del anuncio de la renovación del contrato de Messi, que fue escenificada en un video desde la obra de construcción del Miami Freedom Park, que será el nueva hogar de la franquicia que es copropiedad de David Beckham. El campeón del mundo firmó hasta 2027, con opción a extender por otro año el vínculo.

"El está en casa", fue la frase con la que Inter Miami resumió la alegría de anunciar el nuevo vínculo con el argentino, que en su renovada estadía vivirá la inauguración del Freedom Park. Inter Miami

Minutos previos a la salida de los equipos, fue el 10 el único invitado al campo de juego para recibir el premio que estaba previsto que le entregasen. Una de las autoridades de la MLS lo esperaba para darle el Botín de Oro por haber sido el máximo goleador de la etapa regular de la liga estadounidense, que ganó con 29 tantos en 28 partidos.

El partido

A diferencia del ritmo frenético del sábado, esta vez comenzaron las acciones con mayor prudencia, midiéndose en cada movimiento. Eso sí: algunos patrones se repitieron. Por un lado, la primera oportunidad peligrosa estuvo del lado del visitante: un exceso de confianza de Allen le permitió a Jacob Shaffelburg irse mano a mano, pero la definición fue deficiente, cayéndose. Rocco Ríos Novo la detuvo sin problemas. Parecía que otra vez Nashville sería una gran pesadilla, pero lejos estuvo de eso en la primera mitad.

Porque la otra fue la conducción de un Messi encendido. Gambeteando, cambiando el ritmo y generando alguna infracción. Y el resultado no tardó en romperse por su constante genialidad. A los 18′, Rodrigo De Paul lo encontró detrás de los mediocampistas y el rosarino comandó el ataque: condujo en velocidad, abrió rápido hacia la derecha para Luis Suárez y se metió en el área. El uruguayo envió el centro a la espalda de un central y el capitán produjo una palomita con la que venció el achique de Joe Willis.

¡GOOOOOL de cabezazo de Leo Messi!



El 🐐 está encendido y así marcó su primer gol de los Audi #MLSCupPlayoffs en esta Ronda Uno. pic.twitter.com/A8XKyr6ew0 — MLS Español (@MLSes) October 25, 2025

Inter no dependió en el primer tiempo sólo de las espectaculares maniobras individuales de su máximo referente, sino que tuvo un manejo de De Paul y Sergio Busquets en el eje, las influencias del rosarino y algunas chances peligrosas en fila desde los pies de Suárez. Fue más colectivo y con total protagonismo a través de la posesión y los acercamientos: esta vez, su rival fue espectador. Aunque restaba la segunda parte.