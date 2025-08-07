Sin Messi, pero con De Paul y Luis Suárez como banderas, Inter Miami ganó y se clasificó a los cuartos de final

Un partido que marcó el pulso de Inter Miami en la Leagues Cup. Un juego que alentó el futuro de las Garzas en el torneo que lo tuvo como ganadores en 2023. Un encuentro decisivo, aunque no estuvo Lionel Messi cuando el equipo saltó al Chase Stadiumd para medirse con Pumas, de México, por la tercera y última jornada clasificatoria para los cuartos de final del certamen en el que compiten franquicias de la Major League Soccer y la Liga de México. Sin el capitán y líder, la responsabilidad de ser los motores en la estructura que diseñó Javier Mascherano fueron la reciente y última incorporación, Rodrigo De Paul, y Luis Suárez. Juntos diseñaron una actuación espléndida para el triunfo 3 a 1.

Rodrigo De Paul rodeado de jugadores de Pumas (México); el volante es un patrón en el esquema de Inter Miami LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Después del estreno con triunfo agónico frente a Atlas, partido en el que Messi dio las dos asistencias para el triunfo 2 a 1, el segundo episodio, frente a Necaxa, apenas duró diez minutos para el rosarino: Messi se retiró del campo ante Necaxa por una lesión muscular en la pierna derecha, aunque no se conoce cuándo retornará. Sin el líder, los lugartenientes tomaron la responsabilidad.

En el palco, Lionel Messi siguió el partido entre Inter Miami y Pumas (México); el líder y capitán se recupera de una lesión en la pierna derecha Rich Storry - Leagues Cup - MLS

“Los resultados de los estudios confirmaron una lesión muscular leve en la pierna derecha; su alta médica dependerá de la evolución clínica y respuesta al tratamiento”, comunicó Inter Miami, que salió airoso en definición por penales con Necaxa –los partidos que finalizan igualados se dirimen con remates desde los 12 metros y el ganador suma un punto bonus- y con los cinco puntos se jugó con Pumas la posibilidad de ser parte de los cuartos de final.

Luis Suarez en el piso ante la marca de Nathan Silva; el goleador uruguayo asistió a Rodrigo De Paul en el gol de Inter Miami y en el inicio del segundo tiempo el VAR le anuló un gol LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los mexicanos, que también cosecharon cinco unidades, desanduvieron el camino inverso: empate y éxito por penales ante Orlando City; Keylor Navas, que se marchó de Newell’s atajó uno de los remates, y se impuso 3-2 a Atlanta United, aunque el guardavalla costarricense recibió la tarjeta roja y tiene que cumplir la suspensión con Inter Miami. Distinta fue la suerte de Maximiliano Falcon, zaguero de las Garzas, que fue expulsado ante Necaxa, aunque se revisó la tarjeta roja una vez terminado el juego, a pedido de la franquicia de la MLS, y la Leagues Cup le quitó la sanción.

Sin Messi, Inter Miami se posicionó 4-4-2, con Luis Suárez y Tadeo Allende como los futbolistas de ataque; el doble cinco con De Paul y Sergio Busquets, intentó presentarse como una usina de fútbol, aunque Pumas con presión, intensidad y rigor físico incomodó en los primeros compases y el arquero Ríos Novo rechazó al córner un remate de Adalberto Carrasquilla, después de un desborde por la izquierda de Jorge Ruvalcaba sobre Gonzalo Luján.

Demoró en hace pie Inter Miami, pero con paciencia empezó a adueñarse de la pelota. No fue fluida la asociación de pases, pero Suárez, desde fuera del área, tras un pase rasante de Yannick Bright, sorprendió al arquero Miguel Ángel Hernández, aunque al uruguayo le faltó precisión y la pelota salió junto al poste izquierdo.

La definición de Jorge Ruvalcaba, autor del gol de Pumas (México) en el partido con Inter Miami, por la tercera y últimas jornada clasificatoria de la Leagues Cup Lynne Sladky - AP

Las partituras quedaron marcadas, con las Garzas juntando pases y adelantándose en el terreno, una invitación que proponía Pumas, que decidió replegarse para armar rápidos contraataques, con la velocidad de Ruvalcaba y el colombiano Álvaro Angulo, de reciente paso por Independiente, aunque el lateral izquierdo no atesora los mejores recuerdos de los Rojos, a pesar de ser una pieza destacada en la alineación. El enojo se debió a que los dirigentes nunca abonaron el 85% del pase: “Desde el club nunca me cuidaron. Se rompió una relación, no supieron manejar las cosas”, disparó.

Inter Miami forward Tadeo Allende (21) attempts a shot on the goal as Pumas UNAM defender Ruben Duarte (5) defends during the first half of a Leagues Cup soccer match, Wednesday, Aug. 6, 2025, in Fort Lauderdale, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Con nerviosismo, Messi –enfundando en un saco marrón- observó junto a su familia a sus compañeros que intercalaban buenas y malas. Tenía motivos para enseñarse intranquilo, la defensa de Inter Miami no es una línea confiable y Pumas con sus estocadas daba muestras de que era punzante. El venezolano Telasco Segovia no explotaba como eje, como si la función de ser la segunda guitarra fuera la más valiosa; De Paul se equivocaba con el juego aéreo; Allende era impreciso, se apuraba en la resolución, y Suárez era un Llanero Solitario frente a la defensa de Pumas. Y el peor escenario lo generó Pedro Vite, que con un pase al vacío habilitó a Ruvalcaba, que trazó una diagonal perfecta y derrotó a Rios Novo.

El gol descolocó a Inter Miami, que se hundió durante cinco minutos, como si buscara oxigenar el cuerpo, pero también despejar la mente. Se encendió Bright con un cambio de frente e Inter Miami sorprendió con un movimiento: Suárez buscó la pelota recostado sobre la izquierda y De Paul asomó como delantero centro; el uruguayo habilitó al volante argentino, que bajó la pelota con el pecho y con el pie derecho ajustó la pelota junto al palo izquierdo. Una definición de artillero, un gol que devolvió la tranquilidad a las Garzas.

Rodrigo De Paul, de las asistencias frente a Necaxa a convertir el primer gol en tiempo regular en un partido de Inter Miami LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La energía que transmitía Lucho Suárez era la de un futbolista ganador, pero que mantiene el apetito y la voracidad por el gol, a pesar de que físicamente no luzca como en los mejores días. Un enganche en el área de Segovia derivó en la mano penal de Rubén Duarte y el uruguayo se hizo cargo de la ejecución: picó la pelota y desató la locura de los hinchas.

Pumas se desconectó del partido en el segundo tiempo, y la jerarquía de piezas como Suárez, De Paul, Busquets, Jordi Alba… manejó la pelota y el territorio. Y Suárez se erigió como el futbolista que con movimientos y asistencias rompería el molde: recibió de De Paul y asistió a Allende, para que el cordobés señale el 3 a 1 y empezara a sellar la clasificación para los cuartos de final. El uruguayo, más tarde, en una misma acción puso de cara con el arco a Allende y a Segovia, pero el argentino perdió el duelo ante el arquero Hernández y el venezolano remató a las manos del guardavalla.

El resumen del triunfo y clasificación de Inter Miami

Mascherano resguardó a Suárez, se retiró ovacionado, y mandó a la cancha a Benjamín Cremaschi; antes, el entrenador promovió los ingresos de Noha Allen, Fafa Picault y Ian Frey. Con piernas frescas, Alba se posicionó como volante izquierdo y De Paul, moviéndose de la derecha al centro fue quien marcó el ritmo del desarrollo. Sin apuros, que se consumieran los minutos era la táctica perfecta ante un rival que estaba desanimado, sin reacción, rendido. Cremaschi tuvo una nueva oportunidad para estirar la diferencia en el marcador, pero falló el remate final, después de dejar en el piso al arquero. Messi a esa altura ya se mostraba sereno, distendido, de pie y con el celular en la mano, mientras de reojo seguía el partido.

Una superioridad asombrosa enseñó Inter Miami en el segundo tiempo, suficiente para tomar las riendas del juego y plasmarla en el resultado. Suárez y De Paul solucionaron la ausencia de Messi; el uruguayo con un gol y dos asistencias, el argentino con dinámica, manejando los tiempos y llegando al gol. Ahora llegará el descanso, el tiempo de la recuperación a la espera de Leo: los cuartos de final se jugarán el martes 19 y miércoles 20 de agosto y el líder se exigirá para decir presente. La Leagues Cup fue el trofeo que lo hizo sonreír en su primera experiencia en los Estados Unidos, ahora lo quiere compartir con varios de los compinches que descubrió en su extensa y exitosa carrera.