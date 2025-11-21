Inter Miami y Lionel Messi vs. Cincinnati, por los playoffs de la MLS 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El Inter Miami de Lionel Messi y Cincinnati se enfrentan este domingo en el marco de una de las semifinales de conferencia, la del Este, de la Major League Soccer (MLS) 2025. El ganador avanzará a la final y se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Philadelphia y New York City. El partido está programado para las 19 (horario argentino) en el TQL Stadium de Ohio, Estados Unidos, con transmisión vía streaming por parte de Apple TV+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Javier Mascherano se metió entre los cuatro mejores de la Conferencia Este tras derrotar a Nashville en los cuartos de final, en una serie que se definió en el tercer encuentro: primero ganó 3 a 1 como local, luego perdió 2 a 1 como visitante y finalmente festejó por 4 a 0 en Florida. El Naranja y Azul, por su parte, viene de dejar en el camino a Columbus Crew en un choque que también tuvo un tercer partido: fue 1-0, 0-4 y 2-1, respectivamente.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 26 de julio de este año, por la etapa regular de la MLS en curso: empataron 0 a 0 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El antecedente más reciente en el estadio de Cincinnati, en tanto, data del 16 de julio de este 2025, con goleada del local por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Gerardo Valenzuela y el brasileño Evander por duplicado.

Cincinnati vs. Inter Miami: todo lo que hay que saber

Semifinales de la Conferencia Este de la MLS 2025.

Día : Domingo 23 de noviembre.

: Domingo 23 de noviembre. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.

: TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Árbitro: A confirmar.

Cincinnati vs. Inter Miami: cómo ver online

El partido no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+, un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. En ella se emiten todos los encuentros de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, aunque se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final de la Conferencia Este de la MLS 2025. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.25 contra los 3.04 que se repagan por un hipotético triunfo de Cincinnati. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.95.