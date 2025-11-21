Horario de la final de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús y Atlético Mineiro

La final de la Copa Sudamericana 2025 pone cara a cara nuevamente a un equipo argentino y a otro brasileño: Lanús y Atlético Mineiro. El partido se jugará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, este sábado a las 17, con arbitraje del chileno Piero Maza, televisación de ESPN y DSports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El ganador se quedará con el trofeo y sucederá a Racing como campeón en ejercicio. Pase lo que pase, la Argentina seguirá siendo el país con más consagraciones en el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, ya que hasta el momento posee 10 títulos, el doble de los conseguidos por equipos brasileños. Los argentinos que ya festejaron fueron Independiente (2010 y 2017), Boca (2004 y 2005), San Lorenzo (2002), Arsenal (2007), Lanús (2013), River (2014), Defensa y Justicia (2020) y Racing (2024); mientras que para Brasil festejaron Atlético Paranaense (2018 y 2021), Internacional (2008), San Pablo (2012) y Chapecoense (2016, a modo de homenaje póstumo tras la tragedia aérea en la que fallecieron 71 personas, entre ellos casi la totalidad del plantel).

La última y, a su vez, única vez que ambos equipos se vieron las caras fue en 2014, por la Recopa Sudamericana de ese año. En aquella oportunidad, Atlético Mineiro se quedó con la victoria por 5 a 3 y, en consecuencia, levantó el trofeo. En la ida, en la Fortaleza, celebró por 1 a 0 gracias a un gol de Diego Tardelli; mientras que en la vuelta, en el Mineirão, ganó 4 a 3 en tiempo suplementario con tantos de Tardelli, Maicosuel, y Gustavo Gómez y Victor Ayala en contra (Ayala, Santiago Silva y Lautaro Acosta anotaron para el conjunto argentino).

Lanús vs. Atlético Mineiro: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Sudamericana 2025.

Día : Sábado 22 de noviembre.

: Sábado 22 de noviembre. Hora : 17.

: 17. Estadio : Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay.

: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay. Árbitro : Piero Maza (Chile).

: Piero Maza (Chile). TV : ESPN y DSports.

: ESPN y DSports. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

El camino de Lanús hacia la final

Fecha 1 del Grupo G : Empate 2 a 2 vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela).

: Empate 2 a 2 vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela). Fecha 2 del Grupo G : Victoria 3 a 0 vs. Melgar (Perú).

: Victoria 3 a 0 vs. Melgar (Perú). Fecha 3 del Grupo G : Empate 0 a 0 vs. Vasco da Gama (Brasil).

: Empate 0 a 0 vs. Vasco da Gama (Brasil). Fecha 4 del Grupo G : Victoria 1 a 0 vs. Melgar (Perú).

: Victoria 1 a 0 vs. Melgar (Perú). Fecha 5 del Grupo G : Victoria 1 a 0 vs. Vasco da Gama (Brasil).

: Victoria 1 a 0 vs. Vasco da Gama (Brasil). Fecha 6 del Grupo G : Empate 2 a 2 vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela).

: Empate 2 a 2 vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela). Ida de los octavos de final : Derrota 1 a 0 vs. Central Córdoba (Argentina).

: Derrota 1 a 0 vs. Central Córdoba (Argentina). Vuelta de los octavos de final : Victoria 1 a 0 y 4 a 2 en los penales vs. Central Córdoba (Argentina).

: Victoria 1 a 0 y 4 a 2 en los penales vs. Central Córdoba (Argentina). Ida de los cuartos de final : Victoria 1 a 0 vs. Fluminense (Brasil).

: Victoria 1 a 0 vs. Fluminense (Brasil). Vuelta de los cuartos de final : Empate 1 a 1 vs. Fluminense (Brasil).

: Empate 1 a 1 vs. Fluminense (Brasil). Ida de las semifinales : Empate 2 a 2 vs. Universidad de Chile.

: Empate 2 a 2 vs. Universidad de Chile. Vuelta de las semifinales: Victoria 1 a 0 vs. Universidad de Chile.

Lanús eliminó a Universidad de Chile y sueña con ganar la Copa Sudamericana por segunda vez Gustavo Garello - AP

El camino de Atlético Mineiro hacia la final

Fecha 1 del Grupo H : Empate 0 a 0 vs. Cienciano (Perú).

: Empate 0 a 0 vs. Cienciano (Perú). Fecha 2 del Grupo H : Victoria 4 a 0 vs. Deportes Iquique (Chile).

: Victoria 4 a 0 vs. Deportes Iquique (Chile). Fecha 3 del Grupo H : Empate 1 a 1 vs. Caracas (Venezuela).

: Empate 1 a 1 vs. Caracas (Venezuela). Fecha 4 del Grupo H : Derrota 3 a 2 vs. Deportes Iquique (Chile).

: Derrota 3 a 2 vs. Deportes Iquique (Chile). Fecha 5 del Grupo H : Victoria 3 a 1 vs. Caracas (Venezuela).

: Victoria 3 a 1 vs. Caracas (Venezuela). Fecha 6 del Grupo H : Empate 1 a 1 vs. Cienciano (Perú).

: Empate 1 a 1 vs. Cienciano (Perú). Ida de los playoffs de 16vos de final : Victoria 1 a 0 vs. Atlético Bucaramanga (Colombia).

: Victoria 1 a 0 vs. Atlético Bucaramanga (Colombia). Vuelta de los playoffs de 16vos de final : Derrota 1 a 0 y victoria 3 a 1 por penales vs. Atlético Bucaramanga (Colombia).

: Derrota 1 a 0 y victoria 3 a 1 por penales vs. Atlético Bucaramanga (Colombia). Ida de los octavos de final : Victoria 2 a 1 vs. Godoy Cruz (Argentina).

: Victoria 2 a 1 vs. Godoy Cruz (Argentina). Vuelta de los octavos de final : Victoria 1 a 0 vs. Godoy Cruz (Argentina).

: Victoria 1 a 0 vs. Godoy Cruz (Argentina). Ida de los cuartos de final : Empate 2 a 2 vs. Bolívar (Bolivia).

: Empate 2 a 2 vs. Bolívar (Bolivia). Vuelta de los cuartos de final : Victoria 1 a 0 vs. Bolívar (Bolivia).

: Victoria 1 a 0 vs. Bolívar (Bolivia). Ida de las semifinales : Empate 1 a 1 vs. Independiente del Valle (Ecuador).

: Empate 1 a 1 vs. Independiente del Valle (Ecuador). Vuelta de las semifinales: Victoria 3 a 1 vs. Independiente del Valle (Ecuador).

Atlético Mineiro dejó en el camino a Independiente del Valle y se metió en una final continental por segundo año consecutivo Gilson Lobo - AP

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana