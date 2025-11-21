Horario de la final de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús y Atlético Mineiro

El Granate y el Galo le bajarán el telón a la 24° edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes; el ganador se quedará con el trofeo que en 2024 fue para Racing
- 5 minutos de lectura'
La final de la Copa Sudamericana 2025 pone cara a cara nuevamente a un equipo argentino y a otro brasileño: Lanús y Atlético Mineiro. El partido se jugará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, este sábado a las 17, con arbitraje del chileno Piero Maza, televisación de ESPN y DSports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El ganador se quedará con el trofeo y sucederá a Racing como campeón en ejercicio. Pase lo que pase, la Argentina seguirá siendo el país con más consagraciones en el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, ya que hasta el momento posee 10 títulos, el doble de los conseguidos por equipos brasileños. Los argentinos que ya festejaron fueron Independiente (2010 y 2017), Boca (2004 y 2005), San Lorenzo (2002), Arsenal (2007), Lanús (2013), River (2014), Defensa y Justicia (2020) y Racing (2024); mientras que para Brasil festejaron Atlético Paranaense (2018 y 2021), Internacional (2008), San Pablo (2012) y Chapecoense (2016, a modo de homenaje póstumo tras la tragedia aérea en la que fallecieron 71 personas, entre ellos casi la totalidad del plantel).
La última y, a su vez, única vez que ambos equipos se vieron las caras fue en 2014, por la Recopa Sudamericana de ese año. En aquella oportunidad, Atlético Mineiro se quedó con la victoria por 5 a 3 y, en consecuencia, levantó el trofeo. En la ida, en la Fortaleza, celebró por 1 a 0 gracias a un gol de Diego Tardelli; mientras que en la vuelta, en el Mineirão, ganó 4 a 3 en tiempo suplementario con tantos de Tardelli, Maicosuel, y Gustavo Gómez y Victor Ayala en contra (Ayala, Santiago Silva y Lautaro Acosta anotaron para el conjunto argentino).
Lanús vs. Atlético Mineiro: todo lo que hay que saber
- Final de la Copa Sudamericana 2025.
- Día: Sábado 22 de noviembre.
- Hora: 17.
- Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay.
- Árbitro: Piero Maza (Chile).
- TV: ESPN y DSports.
- Streaming: Disney+ Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
El camino de Lanús hacia la final
- Fecha 1 del Grupo G: Empate 2 a 2 vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela).
- Fecha 2 del Grupo G: Victoria 3 a 0 vs. Melgar (Perú).
- Fecha 3 del Grupo G: Empate 0 a 0 vs. Vasco da Gama (Brasil).
- Fecha 4 del Grupo G: Victoria 1 a 0 vs. Melgar (Perú).
- Fecha 5 del Grupo G: Victoria 1 a 0 vs. Vasco da Gama (Brasil).
- Fecha 6 del Grupo G: Empate 2 a 2 vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela).
- Ida de los octavos de final: Derrota 1 a 0 vs. Central Córdoba (Argentina).
- Vuelta de los octavos de final: Victoria 1 a 0 y 4 a 2 en los penales vs. Central Córdoba (Argentina).
- Ida de los cuartos de final: Victoria 1 a 0 vs. Fluminense (Brasil).
- Vuelta de los cuartos de final: Empate 1 a 1 vs. Fluminense (Brasil).
- Ida de las semifinales: Empate 2 a 2 vs. Universidad de Chile.
- Vuelta de las semifinales: Victoria 1 a 0 vs. Universidad de Chile.
El camino de Atlético Mineiro hacia la final
- Fecha 1 del Grupo H: Empate 0 a 0 vs. Cienciano (Perú).
- Fecha 2 del Grupo H: Victoria 4 a 0 vs. Deportes Iquique (Chile).
- Fecha 3 del Grupo H: Empate 1 a 1 vs. Caracas (Venezuela).
- Fecha 4 del Grupo H: Derrota 3 a 2 vs. Deportes Iquique (Chile).
- Fecha 5 del Grupo H: Victoria 3 a 1 vs. Caracas (Venezuela).
- Fecha 6 del Grupo H: Empate 1 a 1 vs. Cienciano (Perú).
- Ida de los playoffs de 16vos de final: Victoria 1 a 0 vs. Atlético Bucaramanga (Colombia).
- Vuelta de los playoffs de 16vos de final: Derrota 1 a 0 y victoria 3 a 1 por penales vs. Atlético Bucaramanga (Colombia).
- Ida de los octavos de final: Victoria 2 a 1 vs. Godoy Cruz (Argentina).
- Vuelta de los octavos de final: Victoria 1 a 0 vs. Godoy Cruz (Argentina).
- Ida de los cuartos de final: Empate 2 a 2 vs. Bolívar (Bolivia).
- Vuelta de los cuartos de final: Victoria 1 a 0 vs. Bolívar (Bolivia).
- Ida de las semifinales: Empate 1 a 1 vs. Independiente del Valle (Ecuador).
- Vuelta de las semifinales: Victoria 3 a 1 vs. Independiente del Valle (Ecuador).
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador), Boca (Argentina), Independiente (Argentina), Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos títulos cada uno.
- Lanús (Argentina), River (Argentina), San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Defensa y Justicia (Argentina), Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing (Argentina) - Uno cada uno.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Sudamericana
Nuevo perfil. La versión más “amable” de Sampaoli recuperó soldados, se entregó a su gente y va por el título ante Lanús
"Puede ser un año fantástico". El DT que domó a la presión: de Bielsa, Van Gaal y el "perro verde" al gran arrepentimiento de su carrera
En Asunción. Lanús vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 1
Barracas-Huracán: la fuerte denuncia del árbitro Andrés Gariano contra Frank Kudelka
- 2
Di María contó que quiere ser DT junto a Leandro Paredes y que sueñan con dirigir a Central y a Boca
- 3
Guillermo Barros Schelotto, la “final” con Vélez ante Argentinos y qué pidió a raíz del título dado a Central
- 4
Chiqui Tapia salió al cruce del presidente de La Liga de España por sus comentarios sobre el fútbol argentino