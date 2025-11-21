LA NACION

Horario de la final de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús y Atlético Mineiro

El Granate y el Galo le bajarán el telón a la 24° edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes; el ganador se quedará con el trofeo que en 2024 fue para Racing

Eduardo 'Toto' Salvio es una de las principales figuras de Lanús; busca su primer título con el club en el que debutó en Primera
Eduardo 'Toto' Salvio es una de las principales figuras de Lanús; busca su primer título con el club en el que debutó en PrimeraLUIS ROBAYO - AFP

La final de la Copa Sudamericana 2025 pone cara a cara nuevamente a un equipo argentino y a otro brasileño: Lanús y Atlético Mineiro. El partido se jugará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, este sábado a las 17, con arbitraje del chileno Piero Maza, televisación de ESPN y DSports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El ganador se quedará con el trofeo y sucederá a Racing como campeón en ejercicio. Pase lo que pase, la Argentina seguirá siendo el país con más consagraciones en el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, ya que hasta el momento posee 10 títulos, el doble de los conseguidos por equipos brasileños. Los argentinos que ya festejaron fueron Independiente (2010 y 2017), Boca (2004 y 2005), San Lorenzo (2002), Arsenal (2007), Lanús (2013), River (2014), Defensa y Justicia (2020) y Racing (2024); mientras que para Brasil festejaron Atlético Paranaense (2018 y 2021), Internacional (2008), San Pablo (2012) y Chapecoense (2016, a modo de homenaje póstumo tras la tragedia aérea en la que fallecieron 71 personas, entre ellos casi la totalidad del plantel).

La última y, a su vez, única vez que ambos equipos se vieron las caras fue en 2014, por la Recopa Sudamericana de ese año. En aquella oportunidad, Atlético Mineiro se quedó con la victoria por 5 a 3 y, en consecuencia, levantó el trofeo. En la ida, en la Fortaleza, celebró por 1 a 0 gracias a un gol de Diego Tardelli; mientras que en la vuelta, en el Mineirão, ganó 4 a 3 en tiempo suplementario con tantos de Tardelli, Maicosuel, y Gustavo Gómez y Victor Ayala en contra (Ayala, Santiago Silva y Lautaro Acosta anotaron para el conjunto argentino).

Lanús vs. Atlético Mineiro: todo lo que hay que saber

  • Final de la Copa Sudamericana 2025.
  • Día: Sábado 22 de noviembre.
  • Hora: 17.
  • Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay.
  • Árbitro: Piero Maza (Chile).
  • TV: ESPN y DSports.
  • Streaming: Disney+ Premium.
  • Minuto a minutocanchallena.com.

El camino de Lanús hacia la final

  • Fecha 1 del Grupo G: Empate 2 a 2 vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela).
  • Fecha 2 del Grupo G: Victoria 3 a 0 vs. Melgar (Perú).
  • Fecha 3 del Grupo G: Empate 0 a 0 vs. Vasco da Gama (Brasil).
  • Fecha 4 del Grupo G: Victoria 1 a 0 vs. Melgar (Perú).
  • Fecha 5 del Grupo G: Victoria 1 a 0 vs. Vasco da Gama (Brasil).
  • Fecha 6 del Grupo G: Empate 2 a 2 vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela).
  • Ida de los octavos de final: Derrota 1 a 0 vs. Central Córdoba (Argentina).
  • Vuelta de los octavos de final: Victoria 1 a 0 y 4 a 2 en los penales vs. Central Córdoba (Argentina).
  • Ida de los cuartos de final: Victoria 1 a 0 vs. Fluminense (Brasil).
  • Vuelta de los cuartos de final: Empate 1 a 1 vs. Fluminense (Brasil).
  • Ida de las semifinales: Empate 2 a 2 vs. Universidad de Chile.
  • Vuelta de las semifinales: Victoria 1 a 0 vs. Universidad de Chile.
Lanús eliminó a Universidad de Chile y sueña con ganar la Copa Sudamericana por segunda vez
Lanús eliminó a Universidad de Chile y sueña con ganar la Copa Sudamericana por segunda vezGustavo Garello - AP

El camino de Atlético Mineiro hacia la final

  • Fecha 1 del Grupo H: Empate 0 a 0 vs. Cienciano (Perú).
  • Fecha 2 del Grupo H: Victoria 4 a 0 vs. Deportes Iquique (Chile).
  • Fecha 3 del Grupo H: Empate 1 a 1 vs. Caracas (Venezuela).
  • Fecha 4 del Grupo H: Derrota 3 a 2 vs. Deportes Iquique (Chile).
  • Fecha 5 del Grupo H: Victoria 3 a 1 vs. Caracas (Venezuela).
  • Fecha 6 del Grupo H: Empate 1 a 1 vs. Cienciano (Perú).
  • Ida de los playoffs de 16vos de final: Victoria 1 a 0 vs. Atlético Bucaramanga (Colombia).
  • Vuelta de los playoffs de 16vos de final: Derrota 1 a 0 y victoria 3 a 1 por penales vs. Atlético Bucaramanga (Colombia).
  • Ida de los octavos de final: Victoria 2 a 1 vs. Godoy Cruz (Argentina).
  • Vuelta de los octavos de final: Victoria 1 a 0 vs. Godoy Cruz (Argentina).
  • Ida de los cuartos de final: Empate 2 a 2 vs. Bolívar (Bolivia).
  • Vuelta de los cuartos de final: Victoria 1 a 0 vs. Bolívar (Bolivia).
  • Ida de las semifinales: Empate 1 a 1 vs. Independiente del Valle (Ecuador).
  • Vuelta de las semifinales: Victoria 3 a 1 vs. Independiente del Valle (Ecuador).
Atlético Mineiro dejó en el camino a Independiente del Valle y se metió en una final continental por segundo año consecutivo
Atlético Mineiro dejó en el camino a Independiente del Valle y se metió en una final continental por segundo año consecutivoGilson Lobo - AP

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

  • Liga de Quito (Ecuador), Boca (Argentina), Independiente (Argentina), Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos títulos cada uno.
  • Lanús (Argentina), River (Argentina), San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Defensa y Justicia (Argentina), Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing (Argentina) - Uno cada uno.
