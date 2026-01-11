Inter podía estirar su liderazgo a cinco puntos, pero Napoli tuvo en Scott McTominay los goles del empate

Una de las atracciones de la tarde futbolera del domingo estaría en lo que sucediera en el estadio Giuseppe Meazza con el duelo entre Inter, el líder de la Serie A, y Napoli, uno de los escoltas. Especialmente por lo que había sucedido pocas horas antes, con Milan dejando pasar la oportunidad de sumarse al primer puesto tras apenas conseguir una igualdad agónica contra Fiorentina, que llegaba como uno de los colistas de la competición. Los capitaneados por Lautaro Martínez -que no convirtió- también dejaron pasar el tren para despegarse de los demás: el 2-2 dejó todo como estaba, manteniéndose a tres de distancia.

Si comparan la soltura de los 20 equipos, los nerazzurros parecen ser los que más ventaja sacan en ese aspecto. Los primeros minutos ante el siempre difícil conjunto napolitano parecen ser una muestra: antes de los diez minutos ya ganaba por un lindo gol de Federico Dimarco. El argentino recibió en tres cuartos de campo rival, cedió para Marcus Thuram y éste dejó correr para el desborde del carrilero italiano, que cruzó el remate. Desde ahí, cada jugada fluyó; el local entraba al área hilvanando toques limpios y dinámicos.

El momento en el que Mkhitaryan expone el dolor del pisotón de Rrahmani, la causa por la que el VAR llamó al juez y hubo penal para Inter: duelo picante entre Lautaro y el brasileño Juan Jesús. Luca Bruno - AP

Cuando mejor estaba, apareció por primera vez el escocés Scott McTominay, aquel que había perdido la pelota en el gol interista y pasó a transformarse en la pesadilla del puntero. El atacante macedonio Eljif Elmas se filtró en la zona izquierda y su centro bajo encontró al exvolante de Manchester United en el primer palo: anticipó la marca del suizo Manuel Akanji y con su definición de primera con la zurda igualó por primera vez la historia.

El festejo del primer empate: Scott McTominay se lució con un doblete de el Giuseppe Meazza y dejó a su Napoli con la distancia de cuatro puntos por debajo del rival de este domingo. Luca Bruno - AP

Áspero duelo entre dos equipos dominantes en Italia. Parecía ser de inter nuevamente cuando, a falta de veinte minutos, el VAR convocó al juez por un pisotón del kosovar Amir Rrahmani sobre el mediocampista armenio Henrik Mkhitaryan dentro del área. Un penal que el especialista turco Hakan Çalhanoglu convertiría para el estallido milanés.

Poco duraría la tranquilidad, ya que el escocés arruinaría la euforia otra vez, ahora a falta de diez minutos para el desenlace. Tras un centro pasado que fue rescatado cerca de la línea de fondo y devuelta al centro del área, McTominay produjo una volea rápida con la que selló el empate 2-2. El pasado 25 de octubre, cuando se cruzaron en el Sur por la fecha 8, Napoli fue el vencedor por 3-1 y el hombre del doblete también aportaría uno aquella noche, el segundo.

Hasta Lautaro Martínez estuvo detrás del escocés, una pesadilla para Inter durante esta noche en Milan pero también en el encuentro de octubre en el estadio Diego Armando Maradona. STEFANO RELLANDINI - AFP

Inter también desechó su chance de verse mejor posicionado con respecto a la diferencia de puntos, aunque mantiene la tranquilidad de ser el líder absoluto.

El resumen del atrapante empate

¿Cómo les fue a otros grandes?

En Florencia, la “Viola” daba la sorpresa. Por el resultado, pero también por un juego superador al de Milan, de gran presente por una única derrota en 19 encuentros. Tras el compromiso del jueves pasado ante Genoa (1-1), Massimiliano Allegri decidió las ausencias en el equipo titular del portugués Rafael Leão y del volante croata Luka Modric (el primero ingresó en el 0-0, pero el segundo descansó en el banco de suplentes), entre otros.

Es evidente que repercutieron en la labor del visitante, que quedó debajo en el marcador justificadamente cuando el cabezazo del zaguero Pietro Comuzzo pegó en un palo y se metió, a los 20 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, otra de las cartas que estaban guardadas entre los relevos fue la que lo rescató a Milan de una derrota que lo hubiera dejado aún más alejado de Inter: el francés Christopher Nkunku.

Picó a la espalda de dicho defensor, recibió la asistencia de su compatriota Youssouf Fofana (otro ingresado) y reventó el arco con una definición que también pegó en un poste con potencia e infló la red cuando al reloj le restaba un minuto para cumplir el tiempo reglamentario. Tuvo tiempo para un triunfo heroico; incluso, pudo perderlo en la última. En definitiva, todo terminó en una igualdad amarga para ambos.

Luego, llegaría el turno del rezagado Lazio, que también tenía su chance de sumar de a tres ante otro de los equipos más flojos de la liga: Hellas Verona, en condición de visitante. Ya sin Taty Castellanos (nuevo refuerzo de West Ham, de Inglaterra), al conjunto de la capital le costó el trámite, también con algunas ausencias más.

De hecho, el único gol de su éxito lo marcó en contra el zaguero danés Victor Nelsson en una jugada desafortunada: faltando diez minutos, barrió para cortar el centro raso de Manuel Lazzari y la pelota se elevó por encima del arquero Lorenzo Montipo tras desviarse en la pierna zurda. Un encuentro parejo, con escasas llegadas pero con peligrosidad en todas, que terminó dejando en el último lugar al equipo en el que juega el exBoca Nicolás Valentini, que fue titular.

La liga italiana mantiene su paridad: ninguno despega tras media competencia disputada. Todo se mantiene ajustado tanto abajo como en lo más alto, aunque Inter -pese a su igualdad- está más cómodo que cualquier otro.