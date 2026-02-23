LA NACION

Internazionale vs. Bodø/Glimt, por la Champions League 2025: día, hora y cómo seguir online

Juegan este martes desde las las 17.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

Logo de la Champions League de la UEFA
Internazionale vs. Bodø/Glimt, por una nueva jornada de la Liga de Campeones de Europa

Internazionale y Bodø/Glimt se enfrentan este martes desde las 17.00h en el estadio Stadio Giuseppe Meazza, por la Champions League 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Internazionale viene de perder ante Bodø/Glimt por 3-1 mientras que Bodø/Glimt llega de ganar ante Internazionale por 3-1.

Todo lo que hay que saber

  • Internazionale vs. Bodø/Glimt
  • Hora: las 17.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 10 de la Champions League 2025
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Internazionale y Bodø/Glimt en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la Champions League en 2025

La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.

En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.

¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.

