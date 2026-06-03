Iran vs. Mali, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este jueves 4 de junio a las 12.30 h en el estadio Mardan Stadyumu, ubicado en Antalya.

El momento de los equipos

El seleccionado de Iran llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria en su última presentación ante Gambia por 3-1. Por su parte, Mali arriba a este encuentro tras igualar sin goles en un disputado duelo frente a Rusia.

Números que anticipan el duelo

El conjunto iraní buscará mantener la eficacia goleadora demostrada en su reciente triunfo, donde logró anotar tres tantos. Mientras tanto, el equipo maliense intentará fortalecer su estructura defensiva, apoyándose en la solidez mostrada tras mantener su arco en cero ante un rival de jerarquía como Rusia.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional representa una oportunidad clave para ambos seleccionados de continuar ajustando piezas y consolidar sus respectivos esquemas tácticos de cara a los compromisos oficiales de la temporada 2025.