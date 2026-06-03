LA NACION

Iran vs. Mali, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Iran recibe a Mali en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'

El encuentro se disputará este jueves 4 de junio a las 12.30 h en el estadio Mardan Stadyumu, ubicado en Antalya.

El momento de los equipos

El seleccionado de Iran llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria en su última presentación ante Gambia por 3-1. Por su parte, Mali arriba a este encuentro tras igualar sin goles en un disputado duelo frente a Rusia.

Números que anticipan el duelo

El conjunto iraní buscará mantener la eficacia goleadora demostrada en su reciente triunfo, donde logró anotar tres tantos. Mientras tanto, el equipo maliense intentará fortalecer su estructura defensiva, apoyándose en la solidez mostrada tras mantener su arco en cero ante un rival de jerarquía como Rusia.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional representa una oportunidad clave para ambos seleccionados de continuar ajustando piezas y consolidar sus respectivos esquemas tácticos de cara a los compromisos oficiales de la temporada 2025.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. A qué hora es la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026
    1

    A qué hora es la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026

  2. Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
    2

    Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

  3. La lucha por la camiseta de Colombia: mundiales en tiempos de elecciones
    3

    La lucha por la camiseta de Colombia: mundiales en tiempos de elecciones

  4. Un ex árbitro inglés develó cuánto les podrían pagar a sus colegas durante el próximo Mundial
    4

    El exárbitro Mark Clattenburg contó cuánto podrían cobrar sus colegas en el próximo Mundial