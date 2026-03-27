Italia festejó en Bergamo y tendrá en Bosnia la última estación para quebrar el hechizo y regresar a los Mundiales

Despertó en el segundo tiempo. Recién a los 11 minutos del acto final logró destrabarse y desanudar el ovillo que presentó el rival. A esa altura, los 23 mil tifosi que asistieron al estadio de Atalanta, elegido por el seleccionador Gennaro Gattuso para jugar frente a Irlanda del Norte las semifinales del Repechaje para el Mundial 2026, en detrimento de San Siro, transmitían con sus gestos el nerviosismo lo que recibían desde el campo de juego.

Italia no fue brillante, pero sorteó el escollo, avanzó y sostiene la ilusión de regresar a la Copa del Mundo, tras las ausencias de las citas de Rusia 2018 y Qatar 2022. La victoria 2 a 0 fue un alivio, un desahogo que se reflejó en el festejo del gol de Sandro Tonali, en el beso de la leyenda Gianluigi Buffon al entrenador... El martes visitará a Bosnia-Herzegovina en Zenica, con la misión de romper el hechizo.

Mateo Retegui tuvo un juego irregular: el atacante desperdició un mano a mano tras un error de la defensa de Irlanda del Norte Giuseppe Cottini - Getty Images Europe

De niño, Tonali tenía como ídolo a quien anoche fue su entrenador en Bérgamo; la mayoría de los amigos escogía la clase de Andrea Pirlo. Cuando las piernas pesaban y descubrir el hueco en un ordenadísimo rival empezaba a abrumar, con la furia de su héroe y la clase de quien era el elegido por sus compañeros hizo blanco en el arco. La pelota dibujó una trayectoria perfecta, limpia en el recorrido, después de despegar del botín derecho del volante de Newcastle para inflar la red. El impacto del balón en la malla provocó una explosión, una descarga emotiva para los italianos que empezaban a angustiarse. Había razones: la Azzurra arrastraba 68 disparos, en los tres últimos encuentros de Repechaje mundialistas, sin anotar: dos con Suecia y uno con Macedonia del Norte.

El mano a mano que falló Mateo Retegui ante el guardavalla Pierce Charles, luego de un error de la defensa irlandesa, parecía hundir a Italia. El atacante encaró el área, pero ejecutó un último control largo y terminó chocando con el arquero. El lamento, sin embargo, resultó un estímulo para Italia: Moise Kean hizo lucir a Charles... Tonali tuvo la tercera oportunidad y fue impiadoso. El lombardo tenía una redención futbolística, tras la suspensión por diez meses, desde octubre de 2023, por quebrantar las reglas de apuestas en su tiempo en el fútbol de su país.

El seleccionador Gennaro Gattuso observa el movimiento de Jamie Donley frente a Manuel Locatelli; Italia visitará el martes a Bosnia Herzegovina en Zeneca Ben McShane - Sportsfile

Con apenas 17 años empezó a participar y con la sanción se sometió a un tratamiento para su adicción. Además, confesó que tomó medidas drásticas, como dejar de usar el teléfono celular durante seis meses. “No es exagerado hablar que tuve una primera y una segunda vida”, afirmó, quien ofrece charlas a los adolescentes que transitan la adicción por el juego.

En Bérgamo, Tonali enseñó que es un líder. Por actitud, juego, contagio, también porque abrió el marcador y resolvió para asistir a Kean para sellar la victoria: el atacante de Fiorentina recibió y en el control quedó perfilado para soltar un remate de zurda, ajustado, que golpeó la base del poste y cruzó la línea. “Tuvimos un partido simular al de Estonia, donde creamos ocasiones, pero nos enfrentamos a un equipo muy físico y últimamente tuvimos problemas con eso. Estábamos un poco nerviosos, aunque pudimos cambiar la actitud con el correr de los minutos. Con el 1-0 jugamos con libertad. ¿El martes? Tenemos que ganar, no existe otra opción. Tenemos confianza, siempre la tuvimos”, afirmó Tonali, que disfrutó de la victoria, pero sabe que no hay tiempo para las distracciones. Italia no puede volver a fracasar en su intento por llegar al Mundial.

El resumen del triunfo de Italia

“Todavía soy joven y cargo con todo un país en los hombros. No voy a negar que en los últimos siete meses escuchar ‘Míster, llévanos al Mundial’ todos los días... es una presión enorme. No hay tiempo para hablar del pasado, sino de nuestro objetivo. Tenemos que conseguir ir a este Mundial. Somos artífices de nuestro propio destino”, reflexionó Gattuso que, en el entretiempo, con el marcador sin abrir, se paró frente a los jugadores y apuntó: “¿Creían que sería fácil?”, confesó Manuel Locatelli. El mensaje del seleccionador provocó lo que buscaba: un clic, que elevaran el nivel de determinación, de coraje, que se quitaran los malos pensamientos que rodean en los pasajes de tensión.

Con el triunfo en el bolsillo, Italia esperó por el rival del martes. Bosnia-Herzegovina dio el paso al frente combinando la experiencia de Edin Džeko, que a los 40 años juega en la segunda división de Alemania y sigue siendo el líder de la selección, además de convertir, a falta de cuatro minutos, el gol del empate 1 a 1 para llevar a la prórroga el partido con Gales, en Cardiff, con el desparpajo de Kerim Alajbegovic, de 18 años, y que modificó la escena.

Edin Dzeko (11) celebra junto al juvenil Kerim Alajbegovic (19) y Dzenis Burnic (17) el gol del empate de Bosnia Herzegovina ante Gales; los bosnios vencieron en la definición por penales y serán rivales de Italia Nick Potts - PA

Ambidiestro y talentoso, ingresó a falta de media hora para que se cumpliera el tiempo regular y dejó su sello: asistencia a Dzeko y no le temblaron las piernas para ejecutar el penal que dio el triunfo por 4-2. Nacido en Colonia (Alemania), a los 14 años se unió a Bayer Leverkusen, que lo transfirió a Salzburgo (Austria) en 2 millones de euros, pero mantiene el control de su futuro con una cláusula de recompra. El mercado señala que hay clubes como Bayern Munich, Juventus, Milan y Roma que están dispuesto a desembolsar 15.000.000 de euros por sus servicios.

De goleadas y penales

Las tres restantes finales que repartirán plazas para el Mundial 2026 tienen a sus protagonistas. Con un triplete de Viktor Gyökeres, Suecia derrotó por 3 a 1 a Ucrania, que hizo de local en el estadio de Levante. El delantero de Arsenal dejó constancia de por qué los Gunners pagaron 70 millones de euros por su pase. El martes recibirá a Polonia, que derrotó 2 a 1, con goles de Roberto Lewandowski y Piotr Zielinski, a Albania, que se había puesto en ventaja.

Viktor Gyokeres, autor de los tres goles de Suecia en la victoria por 3 a 1 sobre Ucrania, festeja el triunfo y se lleva el balón por el hat-trick Quality Sport Images - Getty Images Europe

La goleada la señaló Dinamarca, que vapuleó por 4-0 a Macedonia del Norte: Mikkel Damsgaard abrió el marcador; con un doblete, Gustav Isaken amplió la ventaja, y Christian Norgaard colocó el moño, tras una joya de Christian Eriksen. Visitará a Chequia, que levantó un 0-2 con Irlanda y logró la victoria en la definición por penales (4-3).

Con un vibrante triunfo 4-3, Kosovo superó a Eslovaquia en calidad de visitante, y definirá con Turquía, que derrotó por 1 a 0 a Rumania.