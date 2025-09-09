Italia, una selección “loca y frágil” que se empeña por volver a un Mundial después de doce años

ROMA.- Autogoles. Inusuales errores defensivos. Desorden general. Pero talento ofensivo. Si la idea de la selección de Italia al contratar a Gennaro Gattuso como DT para reemplazar al despedido Luciano Spalletti era restaurar el orden y la disciplina del equipo, que todavía enfrenta la posibilidad de no clasificarse para un tercer Mundial consecutivo, todavía le queda mucho trabajo por hacer.

La sufrida victoria de Italia por 5-4 ante Israel, este lunes en Hungría, por el grupo I de las eliminatorias para el Mundial 2026 fue, según reconoció Gattuso, “el partido más loco en el que he estado involucrado como entrenador”. “Pero eso es culpa mía y no de los jugadores”, añadió el enérgico exmediocampista. “Si queremos jugar de cierta manera, necesitamos mejorar en esto. Fuimos locos al ir sistemáticamente al ataque. Eso es lo que Israel estaba esperando. Nos lastimaron a la contra cada vez”, apuntó.

El festejo de los jugadores de Italia tras el gol agónico de Sandro Tonali, en tiempo de descuento, que colocó el 5-4 ante Israel, por las eliminatorias Denes Erdos� - AP�

Italia colaboró con dos autogoles para el rival y el partido no se decidió hasta que Sandro Tonali (mediocampista que actúa en Newcastle) marcó el tanto de la victoria en el tiempo de descuento. Fue una victoria valiosa y tres puntos más después de que Italia goleara 5-0 a Estonia, el viernes pasado, en el debut de Gattuso.

Italia rumbo al repechaje

Los resultados le permitieron a Italia colocarse en el segundo lugar de su grupo de las eliminatorias. Noruega, que hoy recibe a Moldavia, lidera la llave con el puntaje ideal de 12 unidades en cuatro partidos. Italia lo sigue con nueve puntos en cuatro partidos, escoltada por Israel, con nueve unidades en cinco encuentros, pero con desventaja en la diferencia de goles.

Ganar el grupo es la única forma de asegurarse la clasificación directa para el Mundial del próximo año en México/Estados Unidos/Canadá. El equipo que quede en el segundo lugar irá al repechaje, la etapa en la que Italia fue eliminada por Suecia y Macedonia del Norte, quedando afuera de los Mundiales de 2018 y 2022, respectivamente.

Pero, al menos Italia, que comenzó su campaña de las eliminatorias con una derrota 3-0 en Noruega, ahora está encaminada para alcanzar, al menos, el repechaje. Asumiendo que Noruega, que cuenta con el atacante Erling Haaland, seguirá avanzando, la tetracampeona Italia necesita ser perfecta en sus partidos restantes y mejorar enormemente su diferencia de goles, el primer criterio de desempate, antes de un probable decisivo último partido de grupo contra Noruega, precisamente, en el estadio San Siro, en noviembre.

El delantero argentino Mateo Retegui, una de las piezas de la selección que conduce Gennaro Gattuso Denes Erdos� - AP�

Decisiones tácticas

Gattuso fue criticado por dejar en el banco ante Israel al zaguero Riccardo Calafiori, de Arsenal, con los centrales Gianluca Mancini y Alessandro Bastoni incapaces de contener al atacante israelí Manor Solomon. Alessandro Buongiorno, central del campeón italiano Napoli, no estaba disponible debido a una lesión y los días del veterano Francesco Acerbi con la selección parecen haber terminado después de rechazar una convocatoria para el partido contra Noruega bajo la conducción de Spalletti.

Además, el arquero Gianluigi Donnarumma, flamante refuerzo de Manchester City, y Manuel Locatelli, mediocampista de Juventus, cometieron garrafales errores. “Somos un equipo loco, porque somos demasiado frágiles, concedemos goles muy tontos con demasiada facilidad”, reconoció Gattuso. “Los chicos lo saben. Mi equipo y yo necesitamos encontrar soluciones”, añadió Gattuso, que comparó el partido con la frenética final de la Liga de Campeones de 2005, cuando el Milan en el que él jugaba desperdició una ventaja de 3-0 en el entretiempo y perdió ante Liverpool en una tanda de penales.

El entrenador italiano Gennaro Gattuso Denes Erdos� - AP�

“Necesitamos aprender que estos partidos nunca están liquidados”, dijo Gattuso. El partido frente a Israel fue no apto para cardíacos, como suele decirse popularmente. La azzurra estuvo dos veces abajo en el marcador, se marcó dos goles en contra, otro tanto apenas después de sacar de la mitad de la cancha, una asistencia de taco de Mateo Retegui y cuatro gritos en los últimos 10 minutos

Diez goles en dos partidos

En el aspecto positivo, Gattuso tiene varios delanteros en buena forma. El argentino Retegui anotó dos goles y proporcionó tres asistencias en dos partidos; Moise Kean marcó tres goles y Giacomo Raspadori anotó dos y asistió en dos tantos, entrando desde el banco. Pero volver a un tradicional 4-4-2 con Retegui y Kean dejó descompensada a Italia.

“Casi nadie en el fútbol moderno juega con dos delanteros, pero nosotros seguimos con ellos y estamos contentos con lo que han producido, y no solo en términos de goles anotados”, dijo Gattuso, según la agencia AP.

Fue la primera vez que la selección de Italia, que históricamente fue conocida por sus tácticas defensivas, anotó cinco goles en partidos consecutivos.

Matteo Politano felicitado eufóricamente por el DT de Italia, Gennaro Gattuso, durante el triunfo 5-4 ante Israel Denes Erdos� - AP�

Otro aspecto positivo fue el creciente liderazgo proporcionado por Tonali, que de chico modeló su juego siguiendo a Andrea Pirlo y Gattuso. “Es inspirador para mí. Trabajar con un entrenador que siempre ha sido mi punto de referencia”, remarcó Tonali.

Italia disputará su último desafío por las eliminatorias el 16 de noviembre. Todo el país sueña con celebrar una anhelada clasificación para la Copa del Mundo después de muchos años de sinsabores, indignos para semejante historia.

Una locura de partido: el 5-4 de Italia a Israel