Italia vs. Bosnia, por el repechaje al Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Uno de los seis boletos que restan para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 será para Bosnia o Italia, que se enfrentarán el próximo martes 31 de marzo a las 15.45 (hora argentina) en el estadio Bilino Polje en la final del Repechaje A de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

En la previa al cotejo que arbitrará el francés Clément Turpin, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.64 contra 6.66 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate, que llevarí la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.95.

El combinado bosnio sorprendió en las semifinales a Gales como visitante en Cardiff y lo derrotó por penales 4 a 2, tras igualar 2 a 2. Así, quedó a un solo partido de acceder a la Copa del Mundo por segunda vez. Su única incursión fue en Brasil 2014, donde compartió el grupo con la Argentina.

En las Eliminatorias del Viejo Continente, Bosnia fue segunda en la zona H por detrás de Austria con 17 puntos producto de cinco triunfos, dos empates y una caída. Ello, le impidió acceder directamente a la cita ecuménica y decantó en la repesca.

Bosnia, de la mano de Edin Dzeko, sueña con ser mundialista por segunda vez en la historia Pixsell/MB Media - Getty Images Europe

La Azzurra es una de las más importantes del planeta, más por su rica historia que por su presente porque tiene cuatro títulos en Mundiales -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-, pero no disputó los de Rusia 2018 y Qatar 2022 y tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014 fue eliminada en la etapa de grupos.

Dirigida por Gennaro Gattuso y con el argentino Mateo Retegui en su plantel, es la gran favorita a quedarse con el cupo a la Copa del Mundo del Repechaje A de Europa. Se ubicó segunda en la zona I de las Eliminatorias del Viejo Continente que organizó la UEFA con 18 unidades gracias a seis victorias y dos derrotas, ambas contra Noruega que dominó la tabla de posiciones con puntaje perfecto (24 de 24). Así, no pudo ingresar de forma directa a la cita ecuménica y accedió a la reclasificación.

Mateo Retegui sueña con jugar el Mundial 2026 con la camiseta de Italia ALBERTO PIZZOLI - AFP

Ambos países se enfrentaron seis veces con cuatro triunfos italianos, uno de los bosnios y un empate. La última vez que se vieron las caras fue en un amistoso en 2024 con victoria de la Azzurra 1 a 0.

Repechaje A de Europa

Semifinales

Italia 2-0 Irlanda del Norte.

Gales vs. Bosnia & Hezergovina.

Final

Bosnia vs. Italia - Martes 31 de marzo.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B del Mundial 2026 con Canadá, Qatar y Suiza.